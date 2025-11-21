Cae en Oaxaca presunto feminicida buscado en la CDMX

El detenido era buscado en la capital del país por su presunta vinculación en la desaparición y asesinto de una mujer de 33 años. Crédito: Fiscalía de la CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), lograron la aprehensión de un hombre acusado de desaparición y feminicidio cometido en la Ciudad de México, tras localizarlo en el municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca.

Según reportes de la FGJCDMX, la detención se efectuó como resultado de diversas labores de inteligencia desplegadas tras identificar la ubicación del sospechoso en esa zona del sur del país.

Juan “N” era buscado por su probable implicación en la desaparición y asesinato de una mujer, en la zona oriente de la CDMX.

De acuerdo con la indagatoria de las autoridades, la víctima, una mujer de 33 años, fue vista por última vez el 24 de septiembre de 2025 en la colonia Ermita Zaragoza, alcaldía Iztapalapa, cuando descendió del vehículo en el que viajaba junto con Juan “N”, después de sostener una discusión.

Cómo fue la detención de Juan “N”

Las investigaciones permitieron establecer que Juan “N” se desplazó a San Pedro Pochutla, donde fue localizado y aprehendido mediante un operativo conjunto entre la PDI y la FGEO.

Sobre la situación actual de Juan “N”, autoridades señalaron que ya fue trasladado a la Ciudad de México, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que determinará su situación jurídica.

La Fiscalía capitalina reiteró su compromiso para utilizar todos sus recursos institucionales en la investigación y persecución de delitos en agravio de las mujeres.

En el comunicado oficial, la dependencia subrayó que toda persona a la que se le atribuye un hecho delictivo cuenta con presunción de inocencia durante el procedimiento penal.

En tanto, la investigación se mantiene abierta y la familia de la víctima cuenta con acompañamiento integral bajo los protocolos de protección, según fuentes oficiales.

La FGJCDMX llamó a la ciudadanía a colaborar con las autoridades en la denuncia y prevención de actos de violencia contra las mujeres.

Otros capitalinos detenidos en Oaxaca por su presunta vinculación en delitos

El hombre llevaba más de 30 años prófugo. Crédito: Fiscalía General del Estado de Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) detuvo en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec a un hombre identificado como J.R.M.M., ex elemento de la Secretaría de Protección y Vialidad del Distrito Federal, actual Ciudad de México.

Según información oficial, la captura obedeció a una orden vigente por homicidio y abuso de autoridad en la capital del país, los cuales habría cometido cuando formaba parte de la corporación de seguridad.

El detenido llevaba más de 30 años prófugo.

La intervención fue realizada por la Vicefiscalía Regional de la Cuenca y agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en calles céntricas de San Juan Bautista Tuxtepec, donde el ex policía trabajaba como taxista.

Las autoridades confirmaron que será puesto a disposición de la instancia judicial correspondiente y se anunció que se iniciaron los trámites legales pertinentes para su traslado a la Ciudad de México.