México

Homicidio, robo y lesiones: los cargos de la Fiscalía CDMX contra detenidos en marcha Gen Z

Se recopilaron videos y testimonios para determinar la responsabilidad individual a los participantes de las protestas del pasado 15 de noviembre

Guardar
La Fiscalía de la Ciudad
La Fiscalía de la Ciudad de México abrió 19 carpetas de investigación tras la marcha de la Generación Z del pasado 15 de noviembre. Crédito: Cuartoscuro

Los hechos derivados de la manifestación del 15 de noviembre, atribuida a la Generación Z, desencadenaron una serie de procesos penales por diversos delitos contra quienes fueron detenidos en flagrancia durante los disturbios, según datos proporcionados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

La FGJCDMX, encabezada por Bertha Alcalde Luján, indicó que la cifra de personas puestas a disposición del Ministerio Público fue de 29, abriendo 19 carpetas de investigación.

Entre las principales imputaciones de la FGJCDMX a los detenidos en la marcha de la Generación Z se relacionan con tentativa de homicidio, lesiones, robo, daño y resistencia de particulares.

10 detenidos solo enfrentan faltas
10 detenidos solo enfrentan faltas cívicas, ya que las lesiones a policías tardarán menos de 15 días en sanar, según dictámenes médicos. Crédito: Cuartoscuro

Otras carpetas abordan la presunta comisión de robos, específicamente por la sustracción de bienes en un establecimiento comercial y un vehículo. La imputación por daño corresponde a la afectación material registrada en estos mismos incidentes, integrando evidencia como videos y testimonios que buscan establecer la responsabilidad individual.

El recuento oficial de la Fiscalía especifica que 18 adultos quedaron formalmente vinculados a proceso ante el Ministerio Público, mientras que un adolescente fue canalizado a la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes para continuar el procedimiento especializado en ese ámbito.

Respecto a las restantes 10 personas detenidas, la autoridad ministerial puntualizó que, tras recibir los dictámenes médicos de los policías afectados, se determinó que sus lesiones tardarán en sanar menos de 15 días. Por esta razón, los acusados no fueron imputados por delito sino por faltas cívicas y remitidos al Juzgado Cívico correspondiente.

Las principales imputaciones incluyen tentativa
Las principales imputaciones incluyen tentativa de homicidio, lesiones, robo, daño y resistencia de particulares, según la FGJCDMX. Crédito: Cuartoscuro

Durante todo el proceso, la FGJCDMX aseguró que las personas detenidas recibieron la valoración médica necesaria, mantuvieron contacto con sus familiares y contaron con defensa acreditada. El organismo reiteró su política institucional de actuar siempre bajo los principios de transparencia y apego a la legalidad. Declaró además que continúan los trabajos para identificar a otros posibles implicados en agresiones, daños y conductas delictivas adicionales registradas en la movilización.

En cuanto al saldo entre los cuerpos de seguridad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), dirigida por Pablo Vázquez Camacho, precisó que 60 policías resultaron heridos durante la marcha, y que 40 de ellos requirieron hospitalización.

De ese grupo, 26 agentes ya recibieron el alta, mientras que 11 policías seguían hospitalizados al cierre del reporte, aunque ninguno se encontraba en peligro de perder la vida tras los hechos. Además de los policías lesionados, 20 civiles resultaron atendidos tras los disturbios registrados.

La SSC remarcó que, mientras se da seguimiento al estado de salud de los agentes afectados, continúa en colaboración estrecha con organismos de derechos humanos e instituciones de apoyo a víctimas para garantizar acompañamiento integral. Paralelamente, la dependencia refuerza la identificación de quienes hayan participado en delitos cometidos contra los cuerpos policiales durante la manifestación, en coordinación con la FGJCDMX.

Temas Relacionados

Generación ZFiscalía CDMX Delitos Manifestación DetencionesMarchaCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Canadá emitió alerta de viaje a 13 estados de México

Entre las entidades señaladas se encuentran Sinaloa, Michoacán y Jalisco, entre otros

Canadá emitió alerta de viaje

Dónde ver el Tris en vivo y la lista de ganadores del 17 de noviembre

El sorteo de Tris se hace cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Dónde ver el Tris en

Beca Rita Cetina 2025: lanzan importante aviso para la entrega de tarjetas a nuevos beneficiarios

El proceso para otorgar los plásticos de este programa social comenzará el martes 18 de noviembre

Beca Rita Cetina 2025: lanzan

Funcionaria de la 4T viaja a Tailandia para acompañar en Miss Universo a Fátima Bosch, su sobrina

Mónica Fernández Balboa ha mostrado mediante redes sociales el apoyo a su familiar que participará en el certamen internacional

Funcionaria de la 4T viaja

Esto exigió Javier Aguirre a sus jugadores en selección mexicana tras abucheos de la afición

La reacción del público en el Estadio Corona expuso la tensión que enfrenta el equipo nacional antes de su próximo desafío

Esto exigió Javier Aguirre a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Canadá emitió alerta de viaje

Canadá emitió alerta de viaje a 13 estados de México

Autoridades de Guanajuato blindan el estado por los narcobloqueos en Michoacán

Narcobloqueos en Michoacán fueron provocados por enfrentamiento entre civiles armados y el Ejército Mexicano

Plan Michoacán: estos fueron los resultados en sólo tres días de la estrategia para pacificar la entidad

Caen “El Caporal” y “El Pollo”, considerados operadores clave de Comandante Cromo en el Istmo de Oaxaca

ENTRETENIMIENTO

Vanessa Huppenkothen volvió a Televisa

Vanessa Huppenkothen volvió a Televisa tras 9 años y asegura que no fue por dinero

¿Es México o IA? así puedes identificar un video real de uno creado con esta herramienta

Nodal debe presentarse en el Reclusorio Norte este 18 de noviembre, si falta podrían girar orden de aprehensión

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 17 de noviembre: arranca programa de este lunes para duelo del capataz

Érika Buenfil niega que su hijo sea ‘nepobaby’, aunque ya trabaja en Televisa: “No usó mis influencias”

DEPORTES

Esto exigió Javier Aguirre a

Esto exigió Javier Aguirre a sus jugadores en selección mexicana tras abucheos de la afición

América vs Tigres Femenil: cuánto cuestan los boletos para la final de ida del Apertura 2025

Ruso Zamogilny, analista de TUDN, protagoniza pelea en redes con un seguidor: “Pago impuestos para tu beca”

Checo Pérez amenaza con “sorprender a mucha gente” en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac en 2026

México vs Paraguay, IA revela al ganador del encuentro