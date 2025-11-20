México

Semar, Comando Norte y embajador de EEUU en México se reúnen para afinar estrategia de seguridad marítima

La coordinación entre estas tres instituciones servirá, según se dijo, para combatir problemáticas como el tráfico de drogas de manera conjunta

Guardar
La reunión estuvo encabezada por
La reunión estuvo encabezada por el titular de la Sema, el jefe del Comando Norte, así como el el embajador de EEUU en México | Semar

La Secretaría de Marina (Semar) y autoridades de Estados Unidos sostuvieron una reunión de trabajo para revisar cómo fortalecer la cooperación en seguridad marítima y enfrentar de manera conjunta los retos que ambos países comparten en la región.

El encuentro se realizó el pasado 19 de noviembre en la Ciudad de México y reunió al secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; al embajador estadounidense, Ronald Johnson; y al general Greg Guillot, comandante del Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM en inglés).

De acuerdo con información oficial, la conversación se centró en revisar los entrenamientos conjuntos que ya existen y explorar nuevas formas de colaboración. La idea es mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones en el mar, desde operativos contra el tráfico ilícito hasta acciones de búsqueda, rescate y vigilancia.

En este punto, ambas delegaciones también analizaron posibles ajustes a la Iniciativa de Seguridad Marítima de América del Norte (NAMSI por sus siglas en inglés), un mecanismo usado por México, Estados Unidos y Canadá para compartir información y coordinar acciones en aguas regionales.

Los planteamientos para el avance
Los planteamientos para el avance de operaciones conjuntas también trataron temas de seguridad en tráfico de drogas, búsqueda y localización de embarcaciones ligadas al crimen organizado en altamar | Semar

La reunión se desarrolló con un mensaje central: es necesario trabajar de manera coordinada, pero siempre bajo los principios que han guiado la relación bilateral en materia de seguridad. Entre ellos destacan la responsabilidad compartida, la confianza, el respeto a la soberanía y la cooperación bajo normas claras y previamente acordadas.

Coordinación marítima con reglas claras

Para la Semar, reforzar la cooperación no significa ceder control, sino trabajar con reglas claras que permitan enfrentar problemas comunes. La institución reiteró que cualquier acción conjunta se realiza bajo el marco jurídico mexicano y que todas las decisiones operativas están sujetas a los procesos internos del país.

Tanto los mandos navales mexicanos como USNORTHCOM coincidieron en que los retos en el mar no pueden atenderse de manera aislada. Entre estos problemas se encuentran el tráfico de drogas, armas y mercancías, así como el movimiento ilegal de embarcaciones que operan sin autorización o en manos de redes criminales.

En el encuentro también se
En el encuentro también se revisaron iniciativas referentes al respeto a la asoberanía y la políticas interna de cada país | Semar

Por ello, el intercambio de información y las prácticas compartidas son considerados claves para mejorar la respuesta en situaciones reales.

La BMCR, un espacio clave para combatir amenazas comunes

Uno de los temas destacados de la reunión fue la Mesa Redonda de Cooperación Militar Bilateral (BMCR). Este mecanismo permite que las fuerzas armadas de ambos países ajusten procedimientos, comparen experiencias y coordinen estrategias para enfrentar amenazas comunes. Funcionarios mexicanos señalaron que la BMCR ha sido un espacio útil para afinar protocolos operativos y mejorar la comunicación en tiempo real.

Ante ello, la Semar explicó que esta cooperación no sólo busca fortalecer capacidades navales, sino también generar condiciones de seguridad en la región. La protección de rutas marítimas, la vigilancia costera y la detección de embarcaciones sospechosas forman parte de los esfuerzos que México realiza de manera continua.

Según la dependencia, hacerlo acompañado de socios con quienes ya existe un entendimiento operativo ayuda a mejorar tiempos de reacción y reducir riesgos.

El Comando Sur de EEUU eliminó a narcos en operación marítima

En su comunicado, la Armada subrayó finalmente que mantendrá su compromiso con una cooperación internacional responsable y con acciones enfocadas en la paz y la estabilidad regional. También reafirmó que todo este trabajo se lleva a cabo respetando los principios que rigen la política exterior mexicana y la operación de las fuerzas armadas.

Temas Relacionados

SemarSecretaría de MarinaComando Norte de Estados UnidosSeguridad marítimaPolítica navalRonald JohnsonRaymundo Morales ÁngelesNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 20 de noviembre: sin servicio varias estaciones de la Línea 1, 2, 3 y 8 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Multas de tránsito Edomex 2025: temporalmente solo se cobrarán el rango mínimo

A partir del próximo 25 de noviembre entrará en vigor la reforma al Reglamento de Tránsito

Multas de tránsito Edomex 2025:

Becas del Bienestar advierte sobre estafa por correo electrónico

Las autoridades pidieron no abrir el enlace incluido y consultar únicamente los canales oficiales

Becas del Bienestar advierte sobre

Descubre las deslumbrantes coronas que han llevado las mexicanas que ganaron Miss Universo

Los diseños más exclusivos han reposado en la cabeza de las connacionales ganadoras del certamen

Descubre las deslumbrantes coronas que

La Granja VIP en vivo hoy 20 de noviembre: Eleazar se pelea con Teo

Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo 24/7 de Disney+

La Granja VIP en vivo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asalto violento deja herido al

Asalto violento deja herido al jefe de la Policía de Tlaquiltenango, Morelos: agresores siguen prófugos

Abren exposición de la ruta de la trata de personas en México: buscan concientizar a 40 mil pasajeros en Tijuana

Marina detuvo a “L-12″, líder de una célula del CJNG en Tijuana, era objetivo prioritario en Baja California

¿El Mencho sabía de la orden de asesinar a Carlos Manzo? La duda que deja la captura de “El Licenciado”

Así opera Ryan Wedding, “la versión moderna” de El Chapo y Pablo Escobar que se esconde en México

ENTRETENIMIENTO

Descubre las deslumbrantes coronas que

Descubre las deslumbrantes coronas que han llevado las mexicanas que ganaron Miss Universo

La Granja VIP en vivo hoy 20 de noviembre: Eleazar se pelea con Teo

Fátima Bosch en Miss Universo 2025: la modelo entró al TOP 10 del público

Miss Universo 2025: guía completa para entender el conflicto entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil

Así luce Fátima Bosch, representante mexicana en Miss Universo 2025, sin maquillaje

DEPORTES

PROFECO y FIFA anuncian plataforma

PROFECO y FIFA anuncian plataforma para la reventa de boletos del Mundial 2026

Director técnico de Tigres Femenil desafía al América previo a la final: “Somos el equipo más ganador de México”

Irene Guerrero afirma que América no llegó a la Final ante Tigres por casualidad: “Aquí se exigen títulos”

México desciende una posición en el ranking FIFA y es superado por Estados Unidos

Scarlett Camberos, jugadora del América Femenil asegura que el partido de ida ante Tigres es la clave para ganar la Final