Secretarios de Marina y de Relaciones Exteriores se reunieron con el embajador de EEUU tras ataques a lanchas

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, y el de la Secretaría de Marina (Semar), Raymundo Pedro Morales Ángeles, sostuvieron una reunión con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. Dicha reunión fue realizada el 28 de octubre en la sede de la SRE.

"El encuentro tuvo como objetivo fortalecer la coordinación bilateral entre México y Estados Unidos en materia marítima“, es parte de lo informado por las autoridades mexicanas.

La reunión sucede luego de que EEUU ha realizado ataques contra diversas lanchas por presuntamente llevar droga. Los funcionarios delos tres países coincidieron en que la prioridad es salvaguardar las vidas en el mar.

Otro de los temas fue el respeto a la soberanía nacional y la cooperación entre México y EEUU. Cabe destacar que, horas antes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada en rueda de prensa sobre las acciones contra lanchas que ha realizado el país vecino del norte. “Nosotros no estamos de acuerdo con estos ataques", expresó Sheinbaum.

Asimismo, la mandataria instruyó una reunión entre las autoridades mexicanas y el embajador Ronald Johnson para tratar el tema en específico de los ataques contra las embarcaciones. Cabe recordar que el ataque más reciente a una embarcación por parte de EEUU fue registrado el mismo 28 de octubre, en aguas del Pacífico oriental.

En su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum se mostró en desacuerdo por los ataques contra las embarcaciones, comentó que planteó el tema a los titulares de Marina y SRE para que ocurriera una mesa sobre el tema, además, agregó que una persona sobrevivió y fue rescatada por las autoridades mexicanas.

"Parece que quedó un sobreviviente y la Marina, por razones humanitarias y dentro de los Tratados Internacionales, decidió rescatar a esta persona", aseguró la mandataria desde Palacio Nacional.

Hasta el 26 de octubre habían sido registradas 10 embarcaciones hundidas y 43 personas muertas por acciones de las autoridades estadounidenses.

“México coopera, no se subordina”, asegura Juan Ramón de la Fuente

Por su parte, el titular de la SRE encabezó, junto con Raymundo Pedro Morales. el evento Diplomacia Naval y Política Exterior, en el cual se establece un marco de cooperación sobre actividades de diplomacia naval.

“México coopera con todos los países, pero no se subordina a ninguno. Actúa con responsabilidad regional”, fue parte del mensaje del canciller durante el evento mencionado.