Revolución Mexicana: quién fue el mexicano que se convirtió en el único latinoamericano en invadir Estados Unidos

(Jesús Aviles/Infobae)

Este 20 de noviembre se conmemora un año más del inicio de la Revolución Mexicana, un movimiento armado que se dio en todo el país y que logró que el entonces presidente de México, Porfirio Díaz, quien gobernó por más de 30 años, dejara el poder.

Durante la Revolución Mexicana, iniciada en 1910, destacaron varias personas por su valentía y su incansable lucha para liberar a los más pobres de la opresión y la desigualdad que se vivía en esa época.

Uno de ellos, sin duda alguna, fue José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Pancho Villa.

¿Quién fue Pancho Villa?

Nacido el 5 de junio de 1878, en el rancho de La Coyotada, municipio de San Juan del Río, Durango, fue peón en la hacienda de Agustín López Negrete hasta 1894, cuando tenía 16 años, luego de que, tras una confrontación con el hacendado, tuvo que abandonar a su familia.

Creció en las montañas de Durango, donde aprendió a sobrevivir y a evadir a la justicia porfiriana.

Pancho Villa participó en la Revolución Mexicana. Crédito: Secretaría de la Defensa Nacional

En 1896 se unió a la gavilla de Ignacio Parra, donde adquirió conocimientos de los caminos y las veredas de Durango, así como a utilizar las armas de fuego. En 1902 fue arrestado y obligado a ingresar al Ejército, pero poco tiempo después logró escapar a Chihuahua, donde cambió su nombre a Francisco Villa. Intentó llevar una vida legal paralela a sus actividades vinculadas al robo y venta de ganado.

En 1910 se incorporó a la revolución maderista que estallaría el 20 de noviembre por invitación de Abraham González. En poco tiempo se convirtió en uno de los dirigentes populares más respetados del movimiento. Desde ese año, y hasta 1920 participó en movimientos armados, pero después se retiró a la hacienda de Canutillo, Durango, donde estableció una pequeña colonia agrícola-militar.

Fue asesinado el 20 de julio de 1923 en Parral, Chihuahua, a manos de un grupo de pistoleros en complicidad con autoridades locales y federales, quienes decidieron apartarlo del camino por el que pasaba para prevenir un levantamiento militar encabezado por él durante la sucesión presidencial de 1924.

Pancho Villa ha sido el único latinoamericano en invadir EEUU

Un capítulo en la vida de Pancho Villa, que pocas personas conocen, es que se ha convertido en el único latinoamericano en encabezar una invasión a Estados Unidos.

El hecho ocurrió el 9 de marzo de 1916, cuando unos 600 soldados de la División del Norte, grupo encabezado por Villa, atacaron el pueblo de Columbus, Nuevo México, en Estados Unidos (EE.UU.).

Villa fue buscado por el Ejército estadounidense, pero nunca lograron atraparlo.

Como represalia a esta acción, el gobierno de EE.UU. envió a más de 5 mil soldados para cazar al Centauro del Norte, como se conocía a Villa.

El número de militares estadounidenses se duplicó a los pocos días, pero la expedición no pudo atrapar al revolucionario mexicano.

Esta fue la segunda invasión que sufrió el pueblo estadounidense, quien únicamente había enfrentado una crisis parecida en 1814, cuando la marina británica desembarcó en la costa oeste de ese país.

Antes del incidente, Estados Unidos había invadido en dos ocasiones a México. La primera fue en 1847, misma en la que México perdió la mitad de su territorio. La segunda ocurrió en 1914.

La razón por la que Villa decidió atacar al pueblo de Columbus, fue porque creía que el presidente Venustiano Carranza pretendía firmar un acuerdo de colaboración con el gobierno de Estados Unidos, que, según el revolucionario, ponía en riesgo la soberanía mexicana.

El pacto nunca existió, pero el revolucionario estaba seguro de que sí.