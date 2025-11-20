Desfile militar 20 de noviembre 2025 en CDMX: 115 aniversario de la Revolución Mexicana | EN VIVO

Con motivo del aniversario 115 del inicio de la Revolución Mexicana , este 20 de noviembre la mandataria Claudia Sheinbaum encabezará el tradicional desfile militar por las principales calles de la Ciudad de México . Sigue el desfile minuto a minuto a través de Infobae México .

El desfile militar acabará en el Monumento a la Revolución

El desfile se incorporará a la a venida de la República hasta llegar al Monumento de la Revolución

Se incorporará a la avenida Juárez hasta la zona de Reforma a la altura de la Glorieta del Caballito

De acuerdo con lo previsto por las autoridades, el desfile militar pasará por las siguientes zonas:

Detalles previos al desfile militar: esta es la ruta que tomarán los militantes

Cabe señalar que todo el perímetro a la zona del Zócalo capitalino está cerrado, además, no hay transporte de Metrobús en toda la zona de Reforma , por lo que las autoridades hacen un llamado a los ciudadanos a tomar rutas alternas.

Cierre de Metrobús y calles cercadas por el desfile militar

Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la CDMX : Comenzará a las 11:00 horas en Calzada Hermita Iztapalapa y Av. Ameses, alcaldía Iztapalapa

Arquidiócesis Primada de México : Comenzará a las 11:00 horas en la Sede de la Arquidiócesis Primada de México , alcaldía Cuauhtémoc

Colectiva Cannabis Regulación Revolución MX : Comenzará a las 11:00 horas en el Ángel de la Independencia

Estudiantes de la UNAM en la Torre Central de Rectoría : Comenzará a las 09:00 horas

Marcha del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la UNAM : Comenzará a las 12:00 horas en la Facultad de Economía de la UNAM - Concluirá en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM

Marcha de la Generación Z : Comenzará a las 11:00 horas en el Ángel de la Independencia - Concluirá en el Zócalo capitalino

De acuerdo con los datos oficiales de la SSC, los movimientos tendrán presencia en:

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que habrá dos marchas (entre ellas el movimiento Somos Generación Z), 10 concentraciones, ocho rodadas ciclistas, una rodada en patines y 13 eventos de esparcimiento.

La acompaña Ricardo Trevilla Trejo , titular de la Secretaría de la Defensa Nacional y el titular de la Secretaría de Marina , Raymundo Pedro Morales Ángeles .

La mandataria Claudia Sheinbaum Pardo se traslada al asta bandera del Zócalo capitalino para izar la bandera y entonar el himno nacional mexicano.

Ante miles de espectadores, la presidenta de México rinde homenaje a la bandera mexicana mientras elementos de las Fuerzas Aéreas hacen un homenaje con los colores de la bandera.

Martí Batres Guadarrama , director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

José Antonio Peña Merino , titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones

Juan Ramón de la Fuente Ramírez , secretario de Relaciones Exteriores

Hugo Aguilar Ortiz , presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación

Laura Itzel Castillo Juárez , presidenta directiva de la Cámara de Senadores

Kenia López Rabadán , presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados

Raymundo Pedro Morales Ángeles , titular de la Secretaría de Marina

Ricardo Trevilla Trejo , titular de la Secretaría de la Defensa Nacional

Junto a la mandataria Sheinbaum , se encontraban:

Ricardo Trevilla Trejo , recordó el proceso de la Revolución Mexicana y reconoció grandes nombres de revolucionarios y revolucionarias del movimiento mexicano que brindó identidad nacional.

Asimismo, recordó la participación de toda la población mexicana dentro del Plan de San Luis , elaborado por Francisco I. Madero .

Además, detalló que lo más importante fue la confrontación a la nula libertad de expresión, el autoritarismo y derrocar a un Gobierno que no escuchaba al pueblo.

La mandataria, Claudia Sheinbaum Pardo , recordó que la Revolución Mexicana fue un movimiento que nunca aceptó la injusticia y fue una de las grandes transformaciones del siglo XX que revindicó derechos sociales, soberanía e independencia, así como recursos a la nación y el derecho al voto.

Discurso de Claudia Sheinbaum por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana

