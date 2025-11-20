Desfile militar 20 de noviembre 2025 en CDMX: 115 aniversario de la Revolución Mexicana | EN VIVO

Discurso de Claudia Sheinbaum por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana
La mandataria, Claudia Sheinbaum Pardo, recordó que la Revolución Mexicana fue un movimiento que nunca aceptó la injusticia y fue una de las grandes transformaciones del siglo XX que revindicó derechos sociales, soberanía e independencia, así como recursos a la nación y el derecho al voto.
Además, detalló que lo más importante fue la confrontación a la nula libertad de expresión, el autoritarismo y derrocar a un Gobierno que no escuchaba al pueblo.
Asimismo, recordó la participación de toda la población mexicana dentro del Plan de San Luis, elaborado por Francisco I. Madero.
16:45 hsHoy
Homenaje a la Revolución Mexicana
Ricardo Trevilla Trejo, recordó el proceso de la Revolución Mexicana y reconoció grandes nombres de revolucionarios y revolucionarias del movimiento mexicano que brindó identidad nacional.
16:26 hsHoy
Línea de Honor durante el Desfile Militar 2025
Desfile militar por el día de la revolución mexicana dirigido por la Presidenta Claudia Sheinbaum-
Créditos: Presidencia.
Junto a la mandataria Sheinbaum, se encontraban:
Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional
Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina
Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados
Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta directiva de la Cámara de Senadores
Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación
Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno
Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación
Juan Ramón de la Fuente Ramírez, secretario de Relaciones Exteriores
Ernestina Godoy Ramos, consejera Jurídica del Ejecutivo Federal
Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía
Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte
Julio Berdegué Sacristán, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural
Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno
Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública
David Kershenobich, Secretario de Salud
Claudia Curiel, secretaria de Cultura
Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Marath Baruch Bolaños López, secretario de Trabajo y Prevención Social
Josefina Rodríguez Zamora, Secretaria de Turismo
Rosaura Ruiz Gutiérrez, Secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación
José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones
Martí Batres Guadarrama, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Zoé Robledo, director del IMSS
Emilia Esther Calleja, directora de la CFE
Efraín Morales López, director de Conagua
Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas
16:14 hsHoy
Izamiento de bandera
Imágenes del Desfile de la Revolución mexicana
Crédito: Presidencia
Ante miles de espectadores, la presidenta de México rinde homenaje a la bandera mexicana mientras elementos de las Fuerzas Aéreas hacen un homenaje con los colores de la bandera.
16:11 hsHoy
Da inicio el Desfile Militar 2025
La mandataria Claudia Sheinbaum Pardo se traslada al asta bandera del Zócalo capitalino para izar la bandera y entonar el himno nacional mexicano.
Imágenes del Desfile de la Revolución mexicana
Crédito: Presidencia
La acompaña Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional y el titular de la Secretaría de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles.
16:00 hsHoy
Marchas y movilizaciones cerca del desfile militar
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que habrá dos marchas (entre ellas el movimiento Somos Generación Z), 10 concentraciones, ocho rodadas ciclistas, una rodada en patines y 13 eventos de esparcimiento.
De acuerdo con los datos oficiales de la SSC, los movimientos tendrán presencia en:
Marcha de la Generación Z: Comenzará a las 11:00 horas en el Ángel de la Independencia - Concluirá en el Zócalo capitalino
Marcha del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la UNAM: Comenzará a las 12:00 horas en la Facultad de Economía de la UNAM - Concluirá en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM
Concentraciones:
Estudiantes de la UNAM en la Torre Central de Rectoría: Comenzará a las 09:00 horas
Colectiva Cannabis Regulación Revolución MX: Comenzará a las 11:00 horas en el Ángel de la Independencia
Arquidiócesis Primada de México: Comenzará a las 11:00 horas en la Sede de la Arquidiócesis Primada de México, alcaldía Cuauhtémoc
Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la CDMX: Comenzará a las 11:00 horas en Calzada Hermita Iztapalapa y Av. Ameses, alcaldía Iztapalapa
15:52 hsHoy
Cierre de Metrobús y calles cercadas por el desfile militar
Cabe señalar que todo el perímetro a la zona del Zócalo capitalino está cerrado, además, no hay transporte de Metrobús en toda la zona de Reforma, por lo que las autoridades hacen un llamado a los ciudadanos a tomar rutas alternas.
Calles como:
Avenida Balderas
Avenida Juárez
Avenida Hidalgo
Avenida de la República
Paseo de la Reforma
15:41 hsHoy
Detalles previos al desfile militar: esta es la ruta que tomarán los militantes
De acuerdo con lo previsto por las autoridades, el desfile militar pasará por las siguientes zonas:
Imágenes del Desfile de la Revolución mexicana
Crédito: Presidencia
Comenzará en el Zócalo capitalino
Tomará la avenida 5 de Mayo
Abarcará un tramo muy breve del Eje Central
Se incorporará a la avenida Juárez hasta la zona de Reforma a la altura de la Glorieta del Caballito
El desfile se incorporará a la avenida de la República hasta llegar al Monumento de la Revolución
El desfile militar acabará en el Monumento a la Revolución
15:38 hsHoy
Con motivo del aniversario 115 del inicio de la Revolución Mexicana, este 20 de noviembre la mandataria Claudia Sheinbaum encabezará el tradicional desfile militar por las principales calles de la Ciudad de México. Sigue el desfile minuto a minuto a través de Infobae México.