México

Desfile militar 20 de noviembre 2025 en CDMX: 115 aniversario de la Revolución Mexicana | EN VIVO

La mandataria Claudia Sheinbaum encabezará el desfile militar del 20 de noviembre desde la capital con motivo del 115 aniversario de la Revolución Mexicana

Guardar
16:49 hsHoy

Discurso de Claudia Sheinbaum por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana

La mandataria, Claudia Sheinbaum Pardo, recordó que la Revolución Mexicana fue un movimiento que nunca aceptó la injusticia y fue una de las grandes transformaciones del siglo XX que revindicó derechos sociales, soberanía e independencia, así como recursos a la nación y el derecho al voto.

Además, detalló que lo más importante fue la confrontación a la nula libertad de expresión, el autoritarismo y derrocar a un Gobierno que no escuchaba al pueblo.

Asimismo, recordó la participación de toda la población mexicana dentro del Plan de San Luis, elaborado por Francisco I. Madero.

16:45 hsHoy

Homenaje a la Revolución Mexicana

Ricardo Trevilla Trejo, recordó el proceso de la Revolución Mexicana y reconoció grandes nombres de revolucionarios y revolucionarias del movimiento mexicano que brindó identidad nacional.

16:26 hsHoy

Línea de Honor durante el Desfile Militar 2025

Desfile militar por el día
Desfile militar por el día de la revolución mexicana dirigido por la Presidenta Claudia Sheinbaum- Créditos: Presidencia.

Junto a la mandataria Sheinbaum, se encontraban:

  • Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional
  • Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina
  • Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados
  • Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta directiva de la Cámara de Senadores
  • Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación
  • Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno
  • Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación
  • Juan Ramón de la Fuente Ramírez, secretario de Relaciones Exteriores
  • Ernestina Godoy Ramos, consejera Jurídica del Ejecutivo Federal
  • Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía
  • Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte
  • Julio Berdegué Sacristán, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural
  • Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno
  • Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública
  • David Kershenobich, Secretario de Salud
  • Claudia Curiel, secretaria de Cultura
  • Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
  • Marath Baruch Bolaños López, secretario de Trabajo y Prevención Social
  • Josefina Rodríguez Zamora, Secretaria de Turismo
  • Rosaura Ruiz Gutiérrez, Secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación
  • José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones
  • Martí Batres Guadarrama, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
  • Zoé Robledo, director del IMSS
  • Emilia Esther Calleja, directora de la CFE
  • Efraín Morales López, director de Conagua
  • Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas
16:14 hsHoy

Izamiento de bandera

Imágenes del Desfile de la
Imágenes del Desfile de la Revolución mexicana Crédito: Presidencia

Ante miles de espectadores, la presidenta de México rinde homenaje a la bandera mexicana mientras elementos de las Fuerzas Aéreas hacen un homenaje con los colores de la bandera.

16:11 hsHoy

Da inicio el Desfile Militar 2025

La mandataria Claudia Sheinbaum Pardo se traslada al asta bandera del Zócalo capitalino para izar la bandera y entonar el himno nacional mexicano.

Imágenes del Desfile de la
Imágenes del Desfile de la Revolución mexicana Crédito: Presidencia

La acompaña Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional y el titular de la Secretaría de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles.

16:00 hsHoy

Marchas y movilizaciones cerca del desfile militar

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que habrá dos marchas (entre ellas el movimiento Somos Generación Z), 10 concentraciones, ocho rodadas ciclistas, una rodada en patines y 13 eventos de esparcimiento.

De acuerdo con los datos oficiales de la SSC, los movimientos tendrán presencia en:

  • Marcha de la Generación Z: Comenzará a las 11:00 horas en el Ángel de la Independencia - Concluirá en el Zócalo capitalino
  • Marcha del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la UNAM: Comenzará a las 12:00 horas en la Facultad de Economía de la UNAM - Concluirá en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM

Concentraciones:

  • Estudiantes de la UNAM en la Torre Central de Rectoría: Comenzará a las 09:00 horas
  • Colectiva Cannabis Regulación Revolución MX: Comenzará a las 11:00 horas en el Ángel de la Independencia
  • Arquidiócesis Primada de México: Comenzará a las 11:00 horas en la Sede de la Arquidiócesis Primada de México, alcaldía Cuauhtémoc
  • Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la CDMX: Comenzará a las 11:00 horas en Calzada Hermita Iztapalapa y Av. Ameses, alcaldía Iztapalapa
15:52 hsHoy

Cierre de Metrobús y calles cercadas por el desfile militar

Cabe señalar que todo el perímetro a la zona del Zócalo capitalino está cerrado, además, no hay transporte de Metrobús en toda la zona de Reforma, por lo que las autoridades hacen un llamado a los ciudadanos a tomar rutas alternas.

Calles como:

  • Avenida Balderas
  • Avenida Juárez
  • Avenida Hidalgo
  • Avenida de la República
  • Paseo de la Reforma
15:41 hsHoy

Detalles previos al desfile militar: esta es la ruta que tomarán los militantes

De acuerdo con lo previsto por las autoridades, el desfile militar pasará por las siguientes zonas:

Imágenes del Desfile de la
Imágenes del Desfile de la Revolución mexicana Crédito: Presidencia
  • Comenzará en el Zócalo capitalino
  • Tomará la avenida 5 de Mayo
  • Abarcará un tramo muy breve del Eje Central
  • Se incorporará a la avenida Juárez hasta la zona de Reforma a la altura de la Glorieta del Caballito
  • El desfile se incorporará a la avenida de la República hasta llegar al Monumento de la Revolución
  • El desfile militar acabará en el Monumento a la Revolución
15:38 hsHoy

Con motivo del aniversario 115 del inicio de la Revolución Mexicana, este 20 de noviembre la mandataria Claudia Sheinbaum encabezará el tradicional desfile militar por las principales calles de la Ciudad de México. Sigue el desfile minuto a minuto a través de Infobae México.

Temas Relacionados

Revolución MexicanaDesfile MilitarDesfile20 de noviembreCDMXClaudia Sheinbaummexico-noticias

Últimas noticias

Miss Universo 2025 da a conocer a las favoritas del público, incluida Fátima Bosch, que integrarían su Top 30

Al margen del anunció de MUO, en X fue filtrada una lista con el nombre de las semifinalistas

Miss Universo 2025 da a

Segundo atentado armado contra la casa del hermano del alcalde de Cuautla: sin investigación oficial

Aunque autoridades estatales verificaron los disparos y notificaron a la Fiscalía, ni el afectado ni el Ayuntamiento formalizaron denuncias

Segundo atentado armado contra la

Metro CDMX y Metrobús hoy 20 de noviembre: sin servicio varias estaciones de la Línea 1, 2, 3 y 8 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Multas de tránsito Edomex 2025: temporalmente solo se cobrarán el rango mínimo

A partir del próximo 25 de noviembre entrará en vigor la reforma al Reglamento de Tránsito

Multas de tránsito Edomex 2025:

Becas del Bienestar advierte sobre estafa por correo electrónico

Las autoridades pidieron no abrir el enlace incluido y consultar únicamente los canales oficiales

Becas del Bienestar advierte sobre

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cómo funciona Flora, la gata

Cómo funciona Flora, la gata robot que ayuda a reducir la ansiedad en adultos mayores

Científicos identifican la vitamina que reduce significativamente el riesgo de infartos y enfermedades cardíacas

El juicio a Edgardo Kueider por contrabando comenzará el abril de 2026 en Paraguay

Marta Fort contó la verdad sobre el misterioso posteo contra su familia: “Hay cosas que me gusta dejar claras”

EA Sports FC 25, Grand Theft Auto V y Minecraft entre los videojuegos más buscados en Google durante 2025

INFOBAE AMÉRICA

Legisladores demócratas instaron a militares

Legisladores demócratas instaron a militares a desobedecer órdenes y Trump advirtió: “La sedición se pena con la muerte”

Rodrigo Paz enfrenta su primera crisis interna: destituye a un ministro en medio de tensiones con su vice

“Crecí en un ambiente muy divertido y poco convencional”: Claire Danes habló del origen bohemio que moldeó su carrera

“Recibir aplausos me resulta absurdo”: Harris Dickinson habló sobre la fama y cómo la enfrenta siendo actor

A 73 años de la primera Miss Universo: la evolución de reglas y tradiciones en el certamen a través de la historia

DEPORTES

La AFA le entregó el

La AFA le entregó el trofeo de “Campeón de Liga” a Rosario Central por ser el equipo que más puntos sumó en la Tabla Anual

Franco Colapinto arranca la actividad con dos prácticas en el Gran Premio de Las Vegas nocturno de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Conmoción en Italia por el asesinato de un futbolista del ascenso en medio de un supuesto ajuste de cuentas de la mafia

El “monopatín” que utilizó una estrella del fútbol durante la gala que lo convirtió en el “Jugador Africano del Año”

Expectativa en Uruguay por el futuro de Marcelo Bielsa en la selección antes del Mundial 2026 en medio de rumores de salida