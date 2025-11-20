México

Qué es, cómo se hace y cuánto cuesta la “fractura de costillas”, el procedimiento estético que se hizo Briggitte Bozzo y que desea Yeri Mua

Semanas atrás, Wendy Guevara reveló el procedimiento estético al que se sometió la ex habitante de La Casa de los Famosos México

Guardar
El procedimiento al que se
El procedimiento al que se sometió Briggitte Bozzo se llama luxación de costillas. (IG)

Días atrás, Briggitte Bozzo se volvió centro de la conversación luego de que Wendy Guevara revelara que la actriz se sometió a un doloroso procedimiento estético para modificar su cintura.

La confesión por parte de la integrante de Las perdidas ocurrió cuando manifestó sus deseos de someterse a una liposucción, por lo que recordó que varias famosas se han realizado luxación de las costillas, entre ellas Paola Suárez y la participante de Las Estrellas Bailan en Hoy.

Operación de Briggitte Bozzo tras
Operación de Briggitte Bozzo tras salir de La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla TikTok @draramburo)

Briggitte Bozzo habla sobre la luxación de costillas a la que se sometió

Tras la revelación de Guevara, el periodista Sebastián Reséndiz acudió con la joven actriz para conocer los detalles sobre el procedimiento estético al que se sometió.

De acuerdo con Bozzo, le comentó a Wendy Guevara sobre el procedimiento luego de que ella le manifestará su interés por realizarse algo parecido, pero fue hace casi un año cuando se realizó la operación.

“Se lo había contado porque ella me dijo que se quería hacer ese procedimiento, le dije que yo tengo un umbral del dolor muy alto, pero sí, me lo hice saliendo de La Casa de los Famosos México”, contó.

Briggite Bozzo tras su comentada
Briggite Bozzo tras su comentada operación. (Captura de pantalla @briggi_bozzo)

Y explicó: “Yo me hice reducción de busto por mi escoliosis y aparte lo que hicieron fue que me rompieron las costillas para cerrármelas y estar más chiquita”.

Yeri Mua desea someterse a la misma cirugía que Briggitte Bozzo

Después de que Briggitte Bozzo compartió su experiencia en el matutino de Televisa, Yeri Mua dejó al descubierto su interés de someterse a la misma cirugía.

“Recomienden cirujanos para quitarme las costillas, ya me harté de este pinche cuerpo de capibara, pero que me opere en diciembre. Pago lo que sea, pero qué me deje cintura de iPhone”, escribió en sus instantáneas de Instagram.

Además de la ex habitante de La Casa de los Famosos México, Manelyk González y Paola Suárez también se han realizado procedimientos parecidos.

La influencer no dudó en
La influencer no dudó en bromear sobre su figura y pedir recomendaciones de cirujanos (Recorte)

Qué es, cómo se hace y cuánto cuesta la luxación de costillas

La técnica conocida como procedimiento B Waist, o luxación de costillas, se ha posicionado como una alternativa de vanguardia para moldear la cintura con el objetivo de obtener la codiciada figura en forma de “reloj de arena”.

Dicha cirugía incorpora incisiones mínimas de entre 4 y 6 milímetros, a través de las cuales el equipo quirúrgico accede a las costillas flotantes. Tras exponerlas, se ajusta cuidadosamente su posición para generar una cintura más estrecha y, al mismo tiempo, una silueta más armónica, alineada con las proporciones deseadas de cada paciente.

Principalmente, la cirugia está dirigida a mujeres interesadas en realzar la definición de su cintura, sobre todo si buscan una modificación que preserve la naturalidad y elegancia de su figura. Además, el procedimiento destaca como complemento eficaz para quienes han pasado por otras cirugías plásticas, como la lipoescultura o el aumento de glúteos.

Así luce Birggitte Bozzo actualmente
Así luce Birggitte Bozzo actualmente tras cirugía. (Programa Hoy)

Cuánto cuesta la luxación de las costillas

Generalmente, el costo de este tipo de operación supera habitualmente los 100 mil pesos mexicanos, aunque el monto final puede variar en función del cirujano y las características puntuales de cada paciente.

Cabe mencionar que el método conlleva mayores riesgos, ya que la manipulación y remoción de huesos no solo requiere una recuperación más compleja, sino que también puede aumentar la posibilidad de complicaciones postoperatorias.

Temas Relacionados

Manelyk GonzálezYeri MuaBriggitte BozzoLuxación de costillasPaola Suárezmexico-entretenimiento

Más Noticias

Alcaldía Xochimilco suspende actividades de natación en Centro Deportivo de manera indefinida por obras de remodelación

Circe Camacho, alcaldesa de esta demarcación de la Ciudad de México, notificó sobre las labores y obras en este espacio concurrido

Alcaldía Xochimilco suspende actividades de

Embajador de Canadá destaca la cooperación con México ante revisión del T-MEC

El flujo millonario entre México, Canadá y Estados Unidos exige respuestas innovadoras y acuerdos estratégicos para mantener el dinamismo económico regional

Embajador de Canadá destaca la

Cuál es la millonaria cantidad que pagarían los dueños del Atlante por comprar al Mazatlán

La transacción podría hacerse oficial el próximo año después de la Copa del Mundo

Cuál es la millonaria cantidad

“Aquí se van a quedar”: Pablo Lemus advierte castigo a los detenidos en Jalisco por marcha de la Gen Z

La Secretaría de Seguridad del estado informó que la movilización del 15 de noviembre dejó un saldo de 40 personas arrestadas

“Aquí se van a quedar”:

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este miércoles 19 de noviembre

El precio de la mezcla mexicana de petróleo se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes

Cierre de la mezcla mexicana
MÁS NOTICIAS

NARCO

Zhi Dong Zhang, presunto operador

Zhi Dong Zhang, presunto operador del CJNG y el Cártel de Sinaloa, enfrentará cargos por narcóticos y lavado de dinero en EEUU

UIF y autoridades de EEUU bloquean a 10 personas y 9 empresas por presuntos vínculos con el narcotráfico

El asesinato de Carlos Manzo se planeó y coordinó en un grupo de mensajería móvil

FGR destruye 22 vehículos “monstruos” usados por grupos delictivos en Tamaulipas

Caso Carlos Manzo: así sería la estructura criminal detrás del homicidio del expresidente de Uruapan, Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Con esta canción El Bogueto

Con esta canción El Bogueto llegó al top 25 global

Las 10 películas más populares de Netflix México para disfrutar esta noche

¿El dueto de Christian Nodal y Ángela Aguilar aún corre peligro por la demanda de disquera?

Fiscalía aclara que la jueza no exoneró a Christian Nodal de ninguna acción penal por las acusaciones de disquera

Pati Chapoy pide que saquen a Alfredo Adame de La Granja VIP: “Es un majadero”

DEPORTES

Cuál es la millonaria cantidad

Cuál es la millonaria cantidad que pagarían los dueños del Atlante por comprar al Mazatlán

Japón y México Sub-17 forjan amistad única en el Mundial y se despiden con emotivos regalos

Faitelson desmiente venta de Mazatlán al Atlante: “Completamente falso”

Filtran que Adalberto Carrasquilla no sería sancionado por la FMF tras fracturar a Kevin Mier

Aseguran que la carrera de Canelo Álvarez está acabada: “Su cuerpo ya no responde”