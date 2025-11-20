Pastel de pera y avena sin horno; antojo ideal para bajar de peso

El pastel de pera y avena sin horno es una opción ideal para quienes buscan un postre ligero, sencillo y compatible con planes de alimentación orientados a la pérdida de peso.
Esta receta prescinde de azúcares refinados y harinas blancas, utiliza ingredientes naturales y se prepara sin horno, aprovechando el dulzor natural de la fruta y la textura suave de la avena.
Qué se necesita para el pastel de pera y avena
- 2 peras maduras
- 100 g de avena en hojuelas
- 120 ml de leche descremada o vegetal
- 1 huevo (o 2 claras)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de canela en polvo
- 2 cucharadas de eritritol o stevia granulada (ajustar al gusto)
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 1 pizca de sal
Para la base
- 80 g de avena instantánea
- 1 cucharada de aceite de coco (opcional)
- 2-3 cucharadas de leche o bebida vegetal
Preparación paso a paso
- Preparar la base
- Mezclar la avena instantánea con la leche y el aceite de coco hasta obtener una masa manejable.
- Forrar el fondo de un molde desmontable pequeño con papel vegetal y distribuir la mezcla presionando para formar una base compacta.
- Refrigerar 15 minutos para que la base endurezca.
- Cocinar las peras
- Pelar y cortar las peras en cubos pequeños.
- Cocinarlas en una sartén antiadherente a fuego medio junto con la canela, 2-3 cucharadas de agua y el endulzante hasta que estén blandas y suelten jugo (aproximadamente 5 minutos).
- Reservar la mitad de las peras para la decoración y triturar el resto hasta obtener un puré.
- Preparar la mezcla principal
- En un bol, mezclar la avena en hojuelas, leche, huevo, polvo de hornear, esencia de vainilla, la pizca de sal y el puré de pera cocida.
- Integrar todo hasta lograr una pasta homogénea.
- Montaje del pastel
- Verter la mezcla sobre la base previamente refrigerada y alisar con una espátula.
- Decorar con las peras reservadas en la superficie.
- Cocción sin hornoAlternativa microondas:Cocinar en máxima potencia por intervalos de 2 minutos, revisando la cocción a cada pausa, hasta que cuaje (de 8 a 12 minutos según potencia).
- Tapar el molde con papel aluminio.
- Cocinar al baño María sobre la estufa a fuego bajo (coloca el molde dentro de una olla con dos dedos de agua caliente, sin que el agua toque la mezcla del pastel).
- Cocinar 35-40 minutos, revisando que al insertar un palillo salga limpio.
- Enfriar y desmoldar
- Dejar enfriar completamente antes de desmoldar.
- Servir frío. Opcionalmente, refrigerar al menos 1 hora antes de consumir para mayor firmeza.
¿Qué nutrientes tiene el pastel de pera y avena?
- Calorías: 110 kcal
- Proteína: 3,2 g
- Grasas: 2,6 g
- Carbohidratos: 20 g
- Azúcares: 4 g (provenientes de la pera)
- Fibra: 2,4 g
Por qué el pastel de pera puede ayudar a bajar de peso
El pastel de pera y avena sin horno puede integrarse de manera adecuada en una dieta destinada a la reducción de peso debido a su bajo aporte calórico, alto contenido de fibra y ausencia de azúcares añadidos.
La avena genera mayor saciedad y ayuda a regular los niveles de glucosa, mientras que la pera ofrece dulzor natural y micronutrientes como vitamina C y potasio.
Al carecer de harinas refinadas y aprovechar ingredientes integrales, resulta apropiado para quienes buscan controlar el consumo de calorías y mantener una alimentación equilibrada sin renunciar a opciones dulces y caseras, siempre en un consumo moderado.