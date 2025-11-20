El poderoso entrenamiento que fusiona cardio y fuerza para arrasar con la grasa corporal y que puedes realizar en menos de una hora

Esta rutina es efectiva y fácil de realizar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin duda para tener un entrenamiento completo que brinde beneficios cardiovasculares y ayude a incrementar la masa muscular es vital tener una buena combinación entre ejercicios de fuerza y de cardio.

Sin embargo, aunque no lo parezca, muchas muchas veces esto puede ser más dificil de lograr de lo que parece por lo que siempre es importante buscar rutinas que fusionen de manera efectiva ambos modos de entrenamiento.

En este sentido, existe un elemento que ha demostrado ser ideal para lograr el este balance tan buscado y se trata del llamado disco de fuerza, el cual suele ser una herramienta usada por algunos entrenadores en sus rutinas, pero al que sin duda muchos le temen.

Es por eso que aquí te decimos cuáles son los beneficios de incluirlo en tus aditamentos y una efectiva rutina que trabaja tanto cardio como fuerza de manera equilibrada.

Usar un disco de peso ayuda a mejorar tu fuerza, equilibrio y condición física general. - (Tusdudasdesalud)

Beneficios de incluir el disco como herramienta en tu rutina de entrenamiento

Desarrollo de fuerza y resistencia muscular : El disco permite incrementar la carga en ejercicios compuestos y aislados, facilitando la progresión en fuerza y masa muscular.

Versatilidad : Se puede utilizar en ejercicios de tren superior, inferior y trabajo de core. Permite realizar movimientos dinámicos, de empuje, tracción y rotación.

Mejora de la estabilidad y el equilibrio : Al manejar una carga con ambas manos o de forma unilateral, el cuerpo activa grupos musculares estabilizadores.

Incremento del gasto calórico : Integrar el disco en rutinas de fuerza y cardio aumenta la intensidad y demanda energética.

Facilidad de uso y transporte : El disco ocupa poco espacio y resulta práctico en casa, gimnasio o al aire libre.

Estimulación de patrones de movimiento funcional: Favorece ejercicios que imitan acciones cotidianas, mejorando la fuerza útil y coordinada.

El disco permite diversificar las rutinas y evitar la monotonía, contribuyendo a la motivación y adherencia al ejercicio.

Rutina Full Body Fuerza + Cardio con Disco

Calentamiento (5 minutos): Rotaciones de torso, sentadillas sin peso y movimientos articulares con disco liviano en manos.

Circuito Principal (repetir 3-4 rondas, descanso 1-2 minutos entre rondas)

Sentadilla con disco sobre la cabeza (10-12 repeticiones): Sostén el disco por encima de la cabeza con brazos extendidos, baja en sentadilla y sube manteniendo el disco arriba. Flexiones con toque de disco (10 repeticiones): Coloca el disco al lado de una mano, haz una flexión y toca el disco con la mano contraria tras cada repetición. Cambia de lado a mitad de repeticiones. Peso muerto rumano con disco (12-15 repeticiones): Toma el disco con ambas manos frente a los muslos, desciende con espalda recta y sube usando la cadera. Plancha con desplazamiento de disco (10 desplazamientos por lado): En posición de plancha, desliza el disco lateralmente con una mano, vuelve al centro y repite con el otro brazo. Zancada hacia atrás con giro de torso y disco (12 repeticiones por pierna). Da un paso atrás haciendo zancada, gira el torso hacia la pierna de adelante llevando el disco a la altura de la cintura. Clean & Press con disco (12 repeticiones): Lleva el disco desde el suelo hasta el pecho, luego elévalo sobre la cabeza y vuelve al inicio. Burpees saltando sobre el disco (8-10 repeticiones): Realiza el burpee y al levantarte, salta por encima del disco.

Enfriamiento (5 minutos)

Estiramientos de cuerpo completo, énfasis en piernas, espalda y hombros.

Recomendaciones:Elige un disco que te permita completar el circuito sin comprometer la técnica. Mantén hidratación y ajusta repeticiones según tu condición física.