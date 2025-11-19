Quién es Bernardo Bosch Fernández, el atractivo hermano mayor de Fátima Bosch que conquista en Miss universo 2025 (RS)

Fátima Bosch es orgullo nacional en la antesala de la final de Miss Universo 2025, en Tailandia, donde representa a México y se perfila como una de las favoritas para llevarse la corona internacional.

Su participación en el certamen ha estado marcada por el respaldo del público, el reconocimiento de expertos y la cercanía familiar, factores que han potenciado su versión más competitiva y le han otorgado visibilidad tanto dentro como fuera del escenario.

Sin embargo, el nombre de Bernardo Bosch Fernández, hermano mayor de la representante de México, Fátima Bosch, se convirtió en tendencia a raíz de mensajes de admiración, memes y comentarios de la comunidad LGBT+ tailandesa y de seguidores en toda Asia, quienes lo calificaron como “guapo” y destacaron el parecido con su famosa hermana.

El originario de Filipinas se hizo viral en redes por su declaración de amor a Bernardo Bosch Crédito: Facebook/ Pawee Ventura

Trayectoria académica y profesional de Bernardo Bosch Fernández

Bernardo Bosch Fernández es un ingeniero industrial egresado de la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en Gobernanza y Comunicación Política por la George Washington University.

Originario de Tabasco, comparte con su hermana los ojos verdes distintivos de la familia Bosch y, aunque ha permanecido fuera del foco mediático nacional hasta estos días, su relevancia aumentó tanto por su desempeño profesional como por el interés que despierta en redes sociales.

Con 28 años, Bernardo dirige parte de sus esfuerzos a la política local, visitando comunidades vulnerables de su estado natal y recogiendo necesidades sociales.

Además, da seguimiento a la actividad empresarial familiar, principalmente en la ganadería Brahman, rubro con amplia tradición en la región. Desde 2024, se ha desempeñado como columnista en el portal SM Noticias, donde publica textos sobre actualidad, política y retos sociales en México.

Vanessa Fernández Balboa, su padre Bernardo Bosch Hernández y su hermano Bernardo Bosch Fernández, han acompañado de cerca el desarrollo académico y profesional de Fátima. (@fatimaboschfdz, Instagram)

En mayo de 2024, Bosch concluyó sus estudios de posgrado en la capital estadounidense y transmitió un mensaje de gratitud a sus padres: “Hoy cierro un capítulo increíble en mi vida al graduarme de la maestría en Comunicación Política y Gobernanza en la George Washington University.

A mis padres: no hay palabras para agradecerles por creer siempre en mí y por su apoyo constante. Cada desafío que enfrenté fue más fácil sabiendo que tenía su respaldo. Este logro es tanto suyo como mío”.

La relación cercana con Fátima Bosch y el impacto en redes

El vínculo entre Fátima Bosch y su hermano ha sido expuesto a través de videos y publicaciones en plataformas digitales, donde la Miss Universo México destaca el apoyo familiar y muestra imágenes junto a Bernardo, quien ha alcanzado popularidad inmediata y especial atención femenina y de grupos LGBT+ internacionales durante su estancia en Bangkok.

La viralidad se intensificó cuando el missólogo filipino Pawee Ventura protagonizó un video junto a Fátima. En la grabación, Ventura declaró en tono festivo: “Me enamoro, me enamoro de tu hermano”, provocando una ola de reacciones, “likes” y comentarios.

Tras aclararse que Bernardo tiene pareja, Ventura insistió jocoso: “¿Puedo ser su número dos?”, expresión que trasladó la conversación a foros donde elogiaron el atractivo del joven mexicano y su semejanza con la concursante.

Diversos usuarios asiáticos hallaron fotos y videos de Bernardo Bosch Fernández, apuntando: “Posee la misma belleza que Fátima”. El fenómeno no solo posicionó su imagen como tendencia en Tailandia, sino que propició que parte del público tailandés volcara su interés en la delegación mexicana.

Bernardo Bosch Fernández y el legado de su familia en la política mexicana

Bernardo, además de impulsar el legado empresarial familiar, busca incursionar en la vida política local. En su columna y posteos en redes sociales, ha manifestado simpatía por el partido Morena y por Claudia Sheinbaum, candidata presidencial en el actual ciclo electoral.

En un reciente mensaje en apoyo a su hermana, Bosch expresó su orgullo por el papel de Fátima: “Verte cumplir tus sueños me llena de orgullo, porque sé que el mundo está a punto de descubrir la gran mujer que eres, Fati”, mensaje publicado en su cuenta de Facebook a pocos días de la final.