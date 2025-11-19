Mika anuncia fecha de concierto en México: forma parte del cartel del Tecate Emblema

Mika vendrá al Tecate Emblema. Crédito:X/mikasounds

Mika confirmó a través de sus redes sociales el inicio de la gira Spinning Out por Norteamérica. En su mensaje, el cantante expresó entusiasmo por regresar a la región para presentar su nuevo álbum. Detalló que la preventa de boletos comenzará el miércoles a las 10:00, hora del Pacífico, mientras que la venta general está programada para el viernes a la misma hora.

México figura entre los países incluidos en el tour. Mika tiene programada una presentación el 16 de mayo en el festival Tecate Emblema, evento cuyo cartel oficial aún no ha sido divulgado.

Mika da “spoiler” del Tecate Emblema

Tecate Emblema vuelve en 2026. (Ocesa)

Con este anuncio, Mika se convierte en el primer artista confirmado del festival, anticipándose a cualquier revelación oficial por parte de los organizadores.

Se mantiene la expectativa sobre el resto de los artistas que se sumarán a Mika en el escenario de Tecate Emblema, ya que próximamente se prevé la publicación del cartel oficial del festival.

¿Quién es Mika?

Mika, una de las mejores voces del pop masculino. Crédito:X/mikasounds

Mika es el nombre artístico de Michael Holbrook Penniman Jr., cantante, compositor y productor nacido en Beirut, Líbano el 18 de agosto de 1983. Con ascendencia libanesa, estadounidense e inglesa, Mika creció en París y más tarde se estableció en Londres, donde comenzó su carrera musical. Su estilo abarca principalmente el pop, con influencias de glam rock, cabaret y música clásica, elementos que se reflejan en sus composiciones y presentaciones en vivo.

Life in Cartoon Motion: el álbum que puso a Mike en el reflector de la música internacional

El reconocimiento internacional llegó en 2007 con el lanzamiento de su álbum debut, Life in Cartoon Motion, que incluye sencillos como “Grace Kelly” y “Relax, Take It Easy”. El éxito de este disco le valió premios como el Brit Award al Mejor Artista Revelación Británico, y ventas multimillonarias en todo el mundo. Sus letras, a menudo autobiográficas, han abordado temas de identidad, diversidad y autoaceptación.

La trayectoria de Mika

Crédito:X/mikasounds

A lo largo de su trayectoria, Mika ha editado varios álbumes de estudio, entre los que destacan The Boy Who Knew Too Much (2009), The Origin of Love (2012), No Place in Heaven (2015) y My Name Is Michael Holbrook (2019). Reconocido también como jurado y mentor en programas televisivos, como la versión italiana de The X Factor y The Voice, Mika ha consolidado una base internacional de seguidores.

Las causas sociales de Mika y su talento vocal

Además de su labor como músico, Mika se ha involucrado en causas sociales, especialmente relacionadas con la igualdad y los derechos LGBT+. Su carisma, voz distintiva y presencia escénica han sido claves en su permanencia dentro del circuito pop internacional.