Flow Fest 2025: estos son los horarios y headliners de cada día del festival con más perreo de CDMX

Flow Fest 2025. (Infobae México)

La máxima fiesta del reggaetón y la música urbana está a la vuelta de la esquina. El Flow Fest 2025 transformará la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez el 22 y 23 de noviembre, reuniendo a los nombres más grandes y vibrantes del género en dos jornadas maratónicas que recorrerán desde las 14:00 hasta las 2:00 horas del día siguiente.

El sábado 22 el escenario principal se vestirá de historia y nostalgia con Don Omar liderando la noche con clásicos como “Danza Kuduro”, mientras Santa Fe Klan pondrá sabor nacional en el escenario Vickys. La jornada se reforzará con actuaciones infaltables de Nicky Jam, Álvaro Díaz, Myke Towers, Wisin y el poderoso dúo Jowell y Randy, responsables de “Problemón”, “Lala” y “Se acabó la cuarentena”.

El domingo 23 la vara sigue alta con J Balvin encargado de encender la recta final de la madrugada del lunes, mientras Deorro pondrá a bailar a todos al final. Las nuevas generaciones tendrán su espacio con Young Miko en el escenario Sprite, junto a la energía desenfrenada de figuras como Bellakath, Bad Gyal y Cris MJ.

Elementos de SSC detuvieron a presuntos revendedores en el Coca-Cola Flow Fest (Twitter/ @CocaCola_Flow)

Además el domingo por la noche se llevará a cabo la presentación especial de Natanael Cano, exponente máximo de los corridos bélicos.

El Coca-Cola Flow Fest 2025 no sólo es maratón de música en vivo, sino una apuesta a la diversidad de sonidos y estilos urbanos. Con cinco escenarios activos y más de 60 artistas, la planeación de tus horarios es clave para no perderte ningún momento épico. La organización no ha escatimado en diversidad ni nostalgia, logrando reunir leyendas y nuevos talentos en jornadas repletas de música, fiesta y perreo hasta el amanecer.

SÁBADO 22

Horarios Sábado. (Instagram)

Coca-Cola Stage

ADSO: 14:40 – 15:10

Jory Boy: 15:30 – 16:05

Katteyes: 16:25 – 17:05

De La Rose: 17:30 – 18:10

Lunay: 18:35 – 19:20

Lenny Tavárez: 19:50 – 20:40

Myke Towers: 21:10 – 22:05

Wisin: 22:35 – 23:50

Don Omar: 00:45 – 02:00

Bacardí Stage

DJ Kitkatsita: 14:50

DJ Drewther: 16:00

Chikle: 16:50

Fuentes Prod: 17:30

Gusty DJ: 18:20

DJ Chaka: 19:50

DJ Foxy: 20:30

Alu Mix: 21:50

Tayhana: 22:50

La Bad Curly: 23:50

Sprite Stage

Venesti: 15:10 – 15:50

Micro TDH: 16:10 – 16:50

Calle 24: 17:00 – 17:50

Yailin La Más Viral: 18:10 – 18:50

El Alfa: 19:25 – 20:35

Jowell & Randy: 20:55 – 21:45

Nicky Jam: 22:20 – 23:20

Álvaro Díaz: 23:50 – 00:50

Dembow Victory’s Stage•

Enemix: 14:50 – 15:20

Omarcito GQLQK y Jos ML: 15:50 – 16:20

Sayuri & Sopholov: 16:50 – 17:20

Daaz: 17:35 – 18:20

Easykid: 18:35 – 19:00

Andy Rivera: 19:20 – 20:00

Doony Graff: 20:20 – 20:55

Kevis & Maykyy: 21:15 – 22:00

Young Cister: 22:30 – 23:00

Kevin AMF: 23:20 – 00:00

Santa Fe Klan: 00:30 – 02:00

DOMINGO 24

Horarios Domingo. (Instagram)

Coca-Cola Stage

Corina Smith: 15:15 – 15:50

Mau y Ricky: 16:10 – 16:45

Bellakath: 17:10 – 17:55

Víctor Mendivil: 18:15 – 19:00

Omar Courtz: 19:30 – 20:20

Bad Gyal: 20:50 – 21:50

Natanael Cano: 22:40 – 23:55

J Balvin: 00:40 – 02:00

Bacardí Stage

Sonido Flamin Hot: 14:50

Los Dutis: 15:50

Esamipau: 16:50• DJ Aza: 17:50

Pedro Sampaio: 18:50

Juan Magán: 19:50

Ezya: 20:50• Mar: 21:50

Fito Silva: 22:50

Friend: 23:50

Sprite Stage

Iza TKM: 14:50 – 15:30

Ganggy: 15:50 – 16:30

Cachirula & Loojan: 16:55 – 17:35

Khea: 18:00 – 18:45

De La Ghetto: 19:15 – 20:05

Sech: 20:35 – 21:25

Cris MJ: 22:00 – 22:45

Young Miko: 23:50 – 01:00

Dembow Victory’s Stage

Andrea Lakshmi: 15:35 – 16:05

Choca: 16:25 – 16:55

Polimá Westcoast: 17:20 – 17:55

El Flow de Piso 21: 18:00 – 19:00

JC Reyes: 19:15 – 19:55

Kidd Keo: 20:20 – 20:55

Maisak: 21:15 – 21:55

Kris R: 22:15 – 22:55

Standly: 23:25 – 23:55

L-Gante: 00:20 – 01:00

Deorro: 01:20 – 02:00