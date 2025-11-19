México

Flow Fest 2025: estos son los horarios y headliners de cada día del festival con más perreo de CDMX

Con cuatro escenarios y más de 60 artistas, ya puedes planear tu maratón de perreo y música urbana sin perderte a tus favoritos

Guardar
Flow Fest 2025. (Infobae México)
Flow Fest 2025. (Infobae México)

La máxima fiesta del reggaetón y la música urbana está a la vuelta de la esquina. El Flow Fest 2025 transformará la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez el 22 y 23 de noviembre, reuniendo a los nombres más grandes y vibrantes del género en dos jornadas maratónicas que recorrerán desde las 14:00 hasta las 2:00 horas del día siguiente.

El sábado 22 el escenario principal se vestirá de historia y nostalgia con Don Omar liderando la noche con clásicos como “Danza Kuduro”, mientras Santa Fe Klan pondrá sabor nacional en el escenario Vickys. La jornada se reforzará con actuaciones infaltables de Nicky Jam, Álvaro Díaz, Myke Towers, Wisin y el poderoso dúo Jowell y Randy, responsables de “Problemón”, “Lala” y “Se acabó la cuarentena”.

El domingo 23 la vara sigue alta con J Balvin encargado de encender la recta final de la madrugada del lunes, mientras Deorro pondrá a bailar a todos al final. Las nuevas generaciones tendrán su espacio con Young Miko en el escenario Sprite, junto a la energía desenfrenada de figuras como Bellakath, Bad Gyal y Cris MJ.

Elementos de SSC detuvieron a
Elementos de SSC detuvieron a presuntos revendedores en el Coca-Cola Flow Fest (Twitter/ @CocaCola_Flow)

Además el domingo por la noche se llevará a cabo la presentación especial de Natanael Cano, exponente máximo de los corridos bélicos.

El Coca-Cola Flow Fest 2025 no sólo es maratón de música en vivo, sino una apuesta a la diversidad de sonidos y estilos urbanos. Con cinco escenarios activos y más de 60 artistas, la planeación de tus horarios es clave para no perderte ningún momento épico. La organización no ha escatimado en diversidad ni nostalgia, logrando reunir leyendas y nuevos talentos en jornadas repletas de música, fiesta y perreo hasta el amanecer.

SÁBADO 22

Horarios Sábado. (Instagram)
Horarios Sábado. (Instagram)

Coca-Cola Stage

  • ADSO: 14:40 – 15:10
  • Jory Boy: 15:30 – 16:05
  • Katteyes: 16:25 – 17:05
  • De La Rose: 17:30 – 18:10
  • Lunay: 18:35 – 19:20
  • Lenny Tavárez: 19:50 – 20:40
  • Myke Towers: 21:10 – 22:05
  • Wisin: 22:35 – 23:50
  • Don Omar: 00:45 – 02:00

Bacardí Stage

  • DJ Kitkatsita: 14:50
  • DJ Drewther: 16:00
  • Chikle: 16:50
  • Fuentes Prod: 17:30
  • Gusty DJ: 18:20
  • DJ Chaka: 19:50
  • DJ Foxy: 20:30
  • Alu Mix: 21:50
  • Tayhana: 22:50
  • La Bad Curly: 23:50

Sprite Stage

  • Venesti: 15:10 – 15:50
  • Micro TDH: 16:10 – 16:50
  • Calle 24: 17:00 – 17:50
  • Yailin La Más Viral: 18:10 – 18:50
  • El Alfa: 19:25 – 20:35
  • Jowell & Randy: 20:55 – 21:45
  • Nicky Jam: 22:20 – 23:20
  • Álvaro Díaz: 23:50 – 00:50

Dembow Victory’s Stage

  • Enemix: 14:50 – 15:20
  • Omarcito GQLQK y Jos ML: 15:50 – 16:20
  • Sayuri & Sopholov: 16:50 – 17:20
  • Daaz: 17:35 – 18:20
  • Easykid: 18:35 – 19:00
  • Andy Rivera: 19:20 – 20:00
  • Doony Graff: 20:20 – 20:55
  • Kevis & Maykyy: 21:15 – 22:00
  • Young Cister: 22:30 – 23:00
  • Kevin AMF: 23:20 – 00:00
  • Santa Fe Klan: 00:30 – 02:00

DOMINGO 24

Horarios Domingo. (Instagram)
Horarios Domingo. (Instagram)

Coca-Cola Stage

  • Corina Smith: 15:15 – 15:50
  • Mau y Ricky: 16:10 – 16:45
  • Bellakath: 17:10 – 17:55
  • Víctor Mendivil: 18:15 – 19:00
  • Omar Courtz: 19:30 – 20:20
  • Bad Gyal: 20:50 – 21:50
  • Natanael Cano: 22:40 – 23:55
  • J Balvin: 00:40 – 02:00

Bacardí Stage

  • Sonido Flamin Hot: 14:50
  • Los Dutis: 15:50
  • Esamipau: 16:50• DJ Aza: 17:50
  • Pedro Sampaio: 18:50
  • Juan Magán: 19:50
  • Ezya: 20:50• Mar: 21:50
  • Fito Silva: 22:50
  • Friend: 23:50

Sprite Stage

  • Iza TKM: 14:50 – 15:30
  • Ganggy: 15:50 – 16:30
  • Cachirula & Loojan: 16:55 – 17:35
  • Khea: 18:00 – 18:45
  • De La Ghetto: 19:15 – 20:05
  • Sech: 20:35 – 21:25
  • Cris MJ: 22:00 – 22:45
  • Young Miko: 23:50 – 01:00

Dembow Victory’s Stage

  • Andrea Lakshmi: 15:35 – 16:05
  • Choca: 16:25 – 16:55
  • Polimá Westcoast: 17:20 – 17:55
  • El Flow de Piso 21: 18:00 – 19:00
  • JC Reyes: 19:15 – 19:55
  • Kidd Keo: 20:20 – 20:55
  • Maisak: 21:15 – 21:55
  • Kris R: 22:15 – 22:55
  • Standly: 23:25 – 23:55
  • L-Gante: 00:20 – 01:00
  • Deorro: 01:20 – 02:00

Temas Relacionados

Flow Fest 2025Coca Cola Flow Fest 2025CDMXfestivalesConciertos MéxicoreguetónreggaetónDon OmarJ BalvinNatanael Canoredes socialesOcesaAutódromo Hermanos Rodríguezmexico-entretenimiento

Más Noticias

¿Se hartó? Kristal Silva lanza polémico comentario a Adal Ramones en La Granja VIP: “Te pasaste”

El momento se viralizó en redes sociales, donde la actitud del presentador dividió opiniones

¿Se hartó? Kristal Silva lanza

Vinculan a proceso a Cruz Martínez por violencia familiar contra Alicia Villarreal: ¿enfrentará cárcel?

El productor musical enfrenta proceso judicial en NL; dos cargos fueron desestimados, pero la investigación sigue

Vinculan a proceso a Cruz

Limp Bizkit en México: estos son todos los invitados al Gringo Papi Tour 2025

La capital mexicana será testigo de una fusión musical única con artistas de talla internacional dentro del nu metal

Limp Bizkit en México: estos

¿Se puede obtener el apoyo de Becas de excelencia en el Edomex con otros programas federales?

Los participantes deberán tener un promedio de excelencia

¿Se puede obtener el apoyo

Guillermo del Toro da cátedra: estos son sus mejores consejos y verdades para jóvenes cineastas mexicanos

El creador de Frankenstein abre su proceso, su filosofía del arte y el poder de reinventar el abecedario universal

Guillermo del Toro da cátedra:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caso Carlos Manzo: así sería

Caso Carlos Manzo: así sería la estructura criminal detrás del homicidio del expresidente de Uruapan, Michoacán

Layda Sansores confirma dos líneas de investigación en el homicidio de Karina Díaz, regidora de Morena en Campeche

¿Gerardo Ortiz irá a prisión? Tribunal de EEUU decidirá pena por transacciones con empresa presuntamente ligada al CJNG

Harfuch confirma detención del autor intelectual del asesino de Carlos Manzo, estaría ligado al CJNG

Detienen en CDMX a tres integrantes de Los Negros, grupo criminal que extorsiona a operadores de transporte público

ENTRETENIMIENTO

¿Se hartó? Kristal Silva lanza

¿Se hartó? Kristal Silva lanza polémico comentario a Adal Ramones en La Granja VIP: “Te pasaste”

Vinculan a proceso a Cruz Martínez por violencia familiar contra Alicia Villarreal: ¿enfrentará cárcel?

Limp Bizkit en México: estos son todos los invitados al Gringo Papi Tour 2025

Guillermo del Toro da cátedra: estos son sus mejores consejos y verdades para jóvenes cineastas mexicanos

Christian Nodal buscará revancha contra su disquera por ensuciar el nombre de sus padres

DEPORTES

Ester Expósito sorprende en la

Ester Expósito sorprende en la Arena México y recibe una máscara de Místico

Alberto del Río exhibe riña contra ex compañero en WWE por discriminar la comida mexicana

“Con victorias, la gente volverá a creer en nosotros”: Aguirre busca reconstruir al Tri rumbo al Mundial 2026

Los partidos de la NFL de la Semana 12 que prometen mucha acción

Paola Espinosa acusa a Rommel Pacheco, director de la CONADE, de quitarle una casa en Mérida