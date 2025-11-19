México

Chapultepec prepara actividades sobre dinosaurios: conoce todos los detalles

También habrá actividades enfocadas a la poesía y otras más con enfoque de género

Guardar
Entre actividades especiales, el público
Entre actividades especiales, el público podrá conocer más sobre el mundo de estas criaturas prehistóricas. Foto: (iStock)

El Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental y el Centro de Cultura Ambiental Chapultepec han preparado una serie de actividades dirigidas a niñas, niños, jóvenes y familias de la Ciudad de México, con el objetivo de fomentar el interés por la ciencia, la historia y la protección del entorno.

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), a través de la Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental, impulsa esta programación que busca acercar a la ciudadanía a la educación ambiental mediante experiencias lúdicas y participativas.

Entre las propuestas destaca la obra de teatro guiñol “El rincón de Dippy”, que se presentará los sábados 22 y 29 de noviembre a las 13:00 horas. Esta función está pensada para el público familiar y ofrece la oportunidad de aprender sobre los dinosaurios de manera entretenida, permitiendo a los asistentes descubrir datos curiosos sobre estas criaturas prehistóricas.

Cartel oficial sobre la plática
Cartel oficial sobre la plática que se prepara dentro del Museo de Historia Natural. Foto: (Museo de Historia Natural)

A continuación, en las mismas fechas pero a las 14:00 horas, se desarrollará la charla “Spinosaurus: Un reto de los paleontólogos”, donde se abordará cómo los recientes hallazgos científicos han llevado a los especialistas a reconsiderar el conocimiento existente sobre este enigmático dinosaurio.

El domingo 23 de noviembre, de 11:30 a 14:30 horas, se llevará a cabo la actividad “Poesía de otoño: hojario artístico”. En este espacio, los participantes podrán experimentar con formas y texturas naturales, creando composiciones poéticas inspiradas en el otoño y en la biodiversidad, lo que promueve la creatividad y la apreciación del entorno natural.

Durante el mismo fin de semana, el sábado 22 y el domingo 23 de noviembre a las 12:00 horas, se ofrecerá la charla-taller “Rebeldías reveladas: mujeres en la historia”.

Esta actividad invita a reflexionar sobre las figuras femeninas que han sido invisibilizadas por la historia y cuya rebeldía representa hoy una fuente de inspiración para nuevas formas de visibilidad y justicia. La reflexión sobre el papel de las mujeres en la historia y su impacto en la sociedad actual será uno de los ejes centrales de este taller.

El acceso a todas estas actividades está incluido en el costo del boleto de entrada al museo, que es de 38 pesos para el público general y 18 pesos para estudiantes, docentes, niños y niñas.

Estas actividades están dirigidas a
Estas actividades están dirigidas a toda la familia. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Además, la entrada es gratuita para personas con credencial del INAPAM, personas con discapacidad y menores de tres años, lo que facilita la participación de diversos sectores de la población.

En el Centro de Cultura Ambiental, el sábado 22 de noviembre a las 15:00 horas, se impartirá el taller “Microfauna del Lago Menor”. Esta actividad está orientada a dar a conocer los microorganismos que habitan el Lago Menor de la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec y a sensibilizar sobre la importancia de su conservación. La entrada a este recinto es gratuita, lo que amplía las posibilidades de acceso para la ciudadanía interesada en la protección ambiental.

Para facilitar la llegada a estos espacios, se recomienda utilizar el transporte público. La estación de metro más cercana es Constituyentes de la Línea 7. Desde allí, se puede tomar el Metrobús M1 Ecobús Ruta 34-A o la combi Ruta 24 y descender en la parada General José María Mendívil para ingresar al Bosque de Chapultepec. Otra opción es tomar el cablebús desde Constituyentes hasta la estación Panteón Dolores y caminar hasta el museo.

Estas iniciativas, impulsadas por el Gobierno de la Ciudad de México bajo la dirección de Clara Brugada Molina y la titular de la SEDEMA, Julia Álvarez Icaza Ramírez, buscan fortalecer el compromiso institucional con la educación ambiental y la generación de conciencia ecológica entre los habitantes de la capital.

Temas Relacionados

ChapultepecMuseo de Historia NaturalDinosauriosPoesíaCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Cómo preparar un delicioso atole de rompope, una bebida ideal para la temporada de frío

Esta preparación se ha convertido en el centro de reuniones familiares y festejos de temporada

Cómo preparar un delicioso atole

Metro CDMX y Metrobús hoy 19 de noviembre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Qué pasó con Nodal en el Reclusorio Oriente: últimos detalles de su audiencia

La audiencia, marcada por caos mediático y largas horas de espera, mantiene en vilo el futuro legal del cantante

Qué pasó con Nodal en

Las mejores fotos de Fátima Bosch, Miss México, rumbo a la final de Miss Universo 2025

Las postales de Fátima Bosch durante su participación en Miss Universo 2025 capturan la esencia de la candidata mexicana

Las mejores fotos de Fátima

¿Labios secos y agrietados? Usa esta poderosa mezcla para hacer un bálsamo casero

Con la temporada de frío los labios tienden a resecarse y romperse, por lo que existen tratamientos caseros que ayudan a regenerar la piel y darles un mejor aspecto

¿Labios secos y agrietados? Usa
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG y la Camorra: qué

CJNG y la Camorra: qué se sabe de la alianza entre ‘El Mencho’ y la mafia italiana

Rumor sobre presunta muerte de “El Barbas”, líder del CJNG, desata pánico en Zitácuaro

Estalla artefacto explosivo en expendio de cerveza en Mazatlán: hay una mujer lesionada

FGR investiga a alcalde de Tijuana por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada

Extraditan a EEUU a hombre acusado de tráfico de metanfetamina y vinculado al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Qué pasó con Nodal en

Qué pasó con Nodal en el Reclusorio Oriente: últimos detalles de su audiencia

Así desfiló Fátima Bosch en la Gala de traje típico de Miss Universo 2025

Quién es Xochiquetzal, la diosa prehispánica que inspiró el traje típico de Fátima Bosch en Miss Universo

Nodal lanza indirecta a Ángela Aguilar y la deja en evidencia: “Gracias a Dios el talento no se cancela”

Concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes llegará a Ciudad Juárez: fecha, hora y dónde verlo gratis

DEPORTES

Así fue el inesperado encuentro

Así fue el inesperado encuentro entre Christian Martinoli y Saúl Hernández

México vs Paraguay: los mejores memes que dejó la fecha FIFA y el rendimiento de la Selección

Miguel Herrera deja a Costa Rica sin Copa Mundial 2026, el técnico mexicano fue eliminado

Entre abucheos y el grito homofóbico, México pierde ante Paraguay en su preparación para el Mundial 2026

Play -In del Apertura 2025: quiénes serán los árbitros designados para los partidos de Tijuana vs Juárez y Pachuca vs Pumas