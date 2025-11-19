México

Así fue el inesperado encuentro entre Christian Martinoli y Saúl Hernández

La foto en la que posaron dos voces que han marcado épocas en la cultura mexicana genera revuelo por lo inusual de la colaboración

Guardar
El vocalista Saúl Hernández de
El vocalista Saúl Hernández de la banda mexicana Caifanes se ha convertido en una de las figuras más destacadas del rock mexicano, marcando épocas desde los años ochenta. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

El mundo del deporte y la música mexicana se sorprendió recientemente con una imagen que rápidamente se volvió viral: Christian Martinoli, narrador estrella, y Saúl Hernández, líder de Caifanes, posaron juntos en una fotografía que desató comentarios, memes y nostalgia en las redes.

El encuentro fue totalmente inesperado pues, aunque ambos han marcado generaciones con sus voces, pertenecen a universos distintos: uno es la voz que ha acompañado por mucho tiempo los partidos del futbol mexicano, y el otro es un ícono del rock en español que ha marcado eras desde los años ochenta.

La foto, compartida a través del Facebook de Martinoli bajo el título “Con el maestro Saúl Hernández.”, fue celebrada como una suerte de “multiverso mexicano”, un cruce cultural que nadie se hubiera imaginado.

"Con el maestro Saúl Hernández."
"Con el maestro Saúl Hernández." - Así presumió su encuentro con el líder de Caifanes el narrador deportivo. Crédito: Facebook/ Christian Martinoli

Cuál fue la reacción en redes a la foto de Christian Martinoli y Saúl Hernández

Para muchos, ver a Christian con Saúl Hernández fue como juntar dos símbolos que, aunque diferentes, forman parte de la vida cotidiana de millones de personas. La reacción fue tan amplia que la foto se convirtió en tendencia, demostrando cómo un simple gesto puede unir a comunidades distintas.

La imagen no tardó en generar una ola de comentarios que denotaban entusiasmo y admiración por la carrera de ambos, destacando lo improbable del encuentro. Algunos bromearon diciendo que Luis García se pondría celoso del nuevo dúo. Otros aprovecharon para recordar la importancia de Caifanes en la música mexicana y el estilo único de Martinoli en las transmisiones deportivas.

Qué otros acercamientos ha tenido Christian Martinoli con figuras del rock

Aunque Martinoli es conocido principalmente por su trabajo en el futbol, no es ajeno al mundo de la música. En 2025, Alex Lora, líder de El Tri, fue invitado por TV Azteca a narrar un partido entre Puebla y América.

Alex Lora demostró no sólo
Alex Lora demostró no sólo ser un gran intérprete, sino que también manifiesta habilidades como un relator humorístico capaz de acompañar partidos. (YouTube)

Por su peculiar estilo que combina humor y rock, su participación fue recibida con entusiasmo. Incluso, en su momento muchos usuarios en redes comentaron irónicamente que Lora “habla mejor que Jorge Campos”.

Y estos dos no son los únicos acercamientos que el narrador ha tenido con el mundo del rock, ya que en una ocasión relató su experiencia en un concierto de Guns N’ Roses en la Ciudad de México.

En aquella ocasión, el comentarista esperaba con ansias cantar el himno Sweet Child O’ Mine. Sin embargo, según su propio relato, por culpa de algunos colegas, entre ellos Luis García y Mario García Covalles, no pudo disfrutar el concierto.

La duplaMartinoli-García ha generado muchos
La duplaMartinoli-García ha generado muchos de los momentos más emblemáticos del futbol mexicano (Foto: Instagram/@garciaposti)

Este tipo de historias muestran que Martinoli, más allá de su papel como narrador deportivo, también comparte pasiones musicales con el público, reforzando su imagen como una figura cercana y auténtica.

La reacción en redes sociales confirmó que tanto el futbol como el rock forman parte esencial de la identidad colectiva del mexicano, dejando en claro que las fronteras entre la música y el deporte son más flexibles de lo que parecen.

Temas Relacionados

Christian MartinoliMartinoliSaúl HernándezCaifanesAlex LoraLuis Garcíamexico-deportes

Más Noticias

Oaxaca registra sismo de magnitud 4.0

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Oaxaca registra sismo de magnitud

Estalla artefacto explosivo en expendio de cerveza en Mazatlán: hay una mujer lesionada

Los primeros informes apuntan a que “pudo tratarse de un artefacto de fabricación casera”

Estalla artefacto explosivo en expendio

Mataron a balazos a Emilia Ortega, abogada y catedrática de la UABC en Tijuana

El asesinato ya fue condenado por instituciones como el Colegio de Abogados del estado

Mataron a balazos a Emilia

Testamento de Fernando del Solar se abre tras 4 años de su muerte, Anna Ferro revela si Ingrid Coronado es heredera

El documento leído en un juzgado incluyó a herederos de distintos ámbitos familiares y aclaró la posición patrimonial de los hijos, padres y su última esposa

Testamento de Fernando del Solar

Senado busca elevar de 15 a 25 años la pena básica por extorsión

Las sanciones podrán llegar hasta 42 años en casos agravados, como cobro de derecho de piso o montachoques

Senado busca elevar de 15
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR investiga a alcalde de

FGR investiga a alcalde de Tijuana por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada

Extraditan a EEUU a hombre acusado de tráfico de metanfetamina y vinculado al Cártel de Sinaloa

Hermana del alcalde suplente de Pisaflores estuvo involucrada en asesinato de Miguel Bahena, confirma titular de Segobh

Plan Michoacán: autoridades destruyeron dos narcocampamentos, aseguraron armas y detuvieron a 7 personas

Niegan amparo a Zhenli Ye Gon, permanecerá recluido en el Altiplano

ENTRETENIMIENTO

Testamento de Fernando del Solar

Testamento de Fernando del Solar se abre tras 4 años de su muerte, Anna Ferro revela si Ingrid Coronado es heredera

Tras orden de restricción, Gustavo Adolfo Infante reta a esposo de Maribel Guardia y lo llama “ratero”

Lola Cortés se niega a ser entrevistada en Ventaneando y Pati Chapoy le responde: “Me da mucha flojera”

Hijo de Paulina Rubio cumple 15 años junto a Colate y lejos de “La Chica Dorada”

Así luce hoy la escuela de Guadalajara donde estudió Guillermo del Toro, director de “Frankenstein”

DEPORTES

México vs Paraguay: los mejores

México vs Paraguay: los mejores memes que dejó la fecha FIFA y el rendimiento de la Selección

Miguel Herrera deja a Costa Rica sin Copa Mundial 2026, el técnico mexicano fue eliminado

Entre abucheos y el grito homofóbico, México pierde ante Paraguay en su preparación para el Mundial 2026

Play -In del Apertura 2025: quiénes serán los árbitros designados para los partidos de Tijuana vs Juárez y Pachuca vs Pumas

David Benavidez revela el nombre de los rivales que debería enfrentar Canelo Álvarez: “No hay peleas para él ahí”