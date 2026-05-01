Chayotes rellenos de requesón y elote: ideales para bajar el colesterol

Mitades de chayote rellenas y gratinadas con queso, adornadas con cilantro fresco, presentadas en una vibrante fuente de cerámica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La frescura del chayote cocido y la cremosidad del requesón se combinan en un plato que es tan liviano como nutritivo.

Los chayotes rellenos de requesón y elote son una opción típica de las mesas mexicanas durante los meses cálidos, aprovechando verduras de estación y sabores suaves que gustan a toda la familia.

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Este plato es ideal para almuerzos livianos o como entrada. Su preparación es sencilla, el resultado es vistoso y además aporta fibra, proteína y calcio sin ser pesado.

Receta de chayotes rellenos de requesón y elote

Los chayotes rellenos de requesón y elote son mitades de chayote cocidas, ahuecadas y rellenas con una mezcla cremosa de requesón, granos de elote, cebolla y especias. Se gratinan apenas al horno para tomar temperatura y fundir el queso.

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Una selección colorida de ingredientes frescos como chayote, elote, requesón, cilantro y rodajas de cebolla morada reposan sobre una tabla de madera, listos para ser utilizados en la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 25 minutos

Ingredientes

3 chayotes grandes 200 gr de requesón (puede ser panela desmoronada) 1 taza de granos de elote cocidos (pueden ser de lata, bien escurridos) 1/2 cebolla blanca picada fina 1 diente de ajo picado (opcional) 1 cucharada de aceite de oliva Sal y pimienta a gusto 2 cucharadas de cilantro fresco picado 50 gr de queso rallado para gratinar (opcional) Pizca de comino (opcional)

Cómo hacer chayotes rellenos de requesón y elote, paso a paso

Cocinar los chayotes enteros en agua hirviendo con sal durante 20-25 minutos, hasta que estén tiernos. Dejar enfriar un poco. Partir los chayotes a lo largo. Ahuecar con cuidado, retirando parte de la pulpa con cuchara, sin romper la cáscara. Reservar la pulpa. En sartén con aceite de oliva, saltear la cebolla y el ajo hasta transparentar. Agregar la pulpa de chayote picada, el elote y el comino. Cocinar 2 minutos, salpimentar y retirar del fuego. Mezclar en un bol el requesón, el cilantro y la preparación anterior. Rectificar sazón. Rellenar las mitades de chayote con la mezcla y colocar en fuente para horno. Espolvorear con queso rallado para gratinar (opcional). Llevar al horno fuerte (200 °C) 8-10 minutos, solo para calentar y dorar la superficie. Servir tibios, con más cilantro fresco por encima.

Deliciosas mitades de chayote rellenas y gratinadas, adornadas con cilantro fresco, presentadas en una vibrante fuente de cerámica artesanal sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos técnicos:

No sobrecocinar los chayotes: deben estar firmes para que no se desarmen al rellenar.

Se pueden preparar con anticipación y gratinar justo antes de servir.

Para versión vegana, reemplazar requesón por tofu blando y queso por levadura nutricional.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 mitades (3 chayotes), ideal para 3 porciones como plato principal o 6 como entrada.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 130 kcal

Grasas: 4 gr

Carbohidratos: 17 gr

Proteínas: 8 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera: hasta 3 días, en recipiente hermético. No recomendable para congelador, ya que el chayote pierde textura.

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