Chayotes rellenos de requesón y elote: ideales para bajar el colesterol

La frescura del chayote cocido y la cremosidad del requesón se combinan en un plato que es tan liviano como nutritivo.
Los chayotes rellenos de requesón y elote son una opción típica de las mesas mexicanas durante los meses cálidos, aprovechando verduras de estación y sabores suaves que gustan a toda la familia.
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Este plato es ideal para almuerzos livianos o como entrada. Su preparación es sencilla, el resultado es vistoso y además aporta fibra, proteína y calcio sin ser pesado.
Receta de chayotes rellenos de requesón y elote
Los chayotes rellenos de requesón y elote son mitades de chayote cocidas, ahuecadas y rellenas con una mezcla cremosa de requesón, granos de elote, cebolla y especias. Se gratinan apenas al horno para tomar temperatura y fundir el queso.
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Tiempo de preparación
- Tiempo total: 45 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 3 chayotes grandes
- 200 gr de requesón (puede ser panela desmoronada)
- 1 taza de granos de elote cocidos (pueden ser de lata, bien escurridos)
- 1/2 cebolla blanca picada fina
- 1 diente de ajo picado (opcional)
- 1 cucharada de aceite de oliva
- Sal y pimienta a gusto
- 2 cucharadas de cilantro fresco picado
- 50 gr de queso rallado para gratinar (opcional)
- Pizca de comino (opcional)
Cómo hacer chayotes rellenos de requesón y elote, paso a paso
- Cocinar los chayotes enteros en agua hirviendo con sal durante 20-25 minutos, hasta que estén tiernos. Dejar enfriar un poco.
- Partir los chayotes a lo largo. Ahuecar con cuidado, retirando parte de la pulpa con cuchara, sin romper la cáscara. Reservar la pulpa.
- En sartén con aceite de oliva, saltear la cebolla y el ajo hasta transparentar.
- Agregar la pulpa de chayote picada, el elote y el comino. Cocinar 2 minutos, salpimentar y retirar del fuego.
- Mezclar en un bol el requesón, el cilantro y la preparación anterior. Rectificar sazón.
- Rellenar las mitades de chayote con la mezcla y colocar en fuente para horno.
- Espolvorear con queso rallado para gratinar (opcional).
- Llevar al horno fuerte (200 °C) 8-10 minutos, solo para calentar y dorar la superficie.
- Servir tibios, con más cilantro fresco por encima.
Consejos técnicos:
- No sobrecocinar los chayotes: deben estar firmes para que no se desarmen al rellenar.
- Se pueden preparar con anticipación y gratinar justo antes de servir.
- Para versión vegana, reemplazar requesón por tofu blando y queso por levadura nutricional.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 6 mitades (3 chayotes), ideal para 3 porciones como plato principal o 6 como entrada.
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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 130 kcal
- Grasas: 4 gr
- Carbohidratos: 17 gr
- Proteínas: 8 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera: hasta 3 días, en recipiente hermético. No recomendable para congelador, ya que el chayote pierde textura.
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