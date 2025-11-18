México

Beca Rita Cetina 2025: lanzan importante aviso para la entrega de tarjetas a nuevos beneficiarios

El proceso para otorgar los plásticos de este programa social comenzará el martes 18 de noviembre

La Beca Rita Cetina es
La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México, que va dirigida a estudiantes de secundaria. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina corresponde a un programa social impulsado por el Gobierno de México, dirigido específicamente a estudiantes de nivel secundaria inscritos en planteles públicos del país.

Este apoyo económico busca facilitar la adquisición de insumos y recursos indispensables para que los alumnos continúen su formación básica.

El objetivo es que los estudiantes administren este recurso en: libros, alimentación, útiles escolares, materiales de papelería, uniformes, así como el traslado entre la escuela y el domicilio del estudiante.

Los estudiantes beneficiados reciben un pago de mil 900 pesos de manera bimestral, mediante tarjetas proporcionadas por el Banco del Bienestar.

Los beneficiarios reciben un total
Los beneficiarios reciben un total de mil 900 pesos bimestrales en sus tarjetas del Banco del Bienestar. Foto: Archivo/Infobae México.

La Secretaría de Educación Pública (SEP), junto con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, son las encargadas de administrar la entrega de la Beca Rita Cetina.

El propósito central es mitigar el abandono escolar en secundaria pública y respaldar a los jóvenes para que puedan concluir este ciclo educativo.

El proceso de entrega de
El proceso de entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina arrancará el martes 18 de noviembre para nuevos beneficiarios. Foto: Archivo/Infobae México.

Nuevos beneficiarios se incorporarán a este programa social. Se trata de aquellos estudiantes de secundaria pública que acaban de ingresar a este nivel educativo escolar y se encuentran cursando el primer año.

Estas alumnas y alumnos llevaron a cabo su registro durante el mes de septiembre y ahora recibirán su tarjeta del Banco del Bienestar para que bimestralmente reciban su apoyo de mil 900 pesos bimestrales.

El nuevo plazo permitirá a padres y tutores concluir el trámite y así ningún estudiante de secundaria quede fuera de este apoyo Crédito: X/@BecasBenito

La entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina se llevará a cabo este mes de noviembre y el día en que arrancará este proceso será el martes 18.

Como se mencionó anteriormente, el proceso de entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar de la Beca Rita Cetina comenzará este martes 18 de noviembre y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar dio un importante aviso.

Señaló que es importante que únicamente los padres de familia y/o tutores que se registraron en la plataforma durante este proceso en septiembre pasado sean las personas que deberán recoger la tarjeta.

Este es el importante aviso para todos los nuevos beneficiarios que les será entregada la tarjeta de la Beca Rita Cetina

Como se mencionó anteriormente, el proceso de entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar de la Beca Rita Cetina comenzará este martes 18 de noviembre y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar dio un importante aviso.

Señaló que es importante que únicamente los padres de familia y/o tutores que se registraron en la plataforma durante este proceso en septiembre pasado sean las personas que deberán recoger la tarjeta.

