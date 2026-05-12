Rubén Rocha Moya: Constructora de sus hijos de habría tenido vínculos con empresas fantasma por 136 millones de pesos, revela investigación

Un reporte de EMEEQUIS documenta operaciones inusuales de una empresa propiedad de familiares del exgobernador Rubén Rocha Moya, incluyendo facturación cancelada y asociaciones con entidades clasificadas por autoridades federales como simuladoras de transacciones. (Mejorada con IA)

Una investigación de la revista EMEEQUIS reveló que Constructora Chocosa S.A. de C.V., empresa presuntamente propiedad de Rubén y Ricardo Rocha Ruiz, hijos del exgobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, habría presentado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) una serie de irregularidades fiscales que incluirían vínculos con nueve empresas fantasma y una facturación cancelada que superaría los 136 millones de pesos.

De acuerdo con los documentos obtenidos por EMEEQUIS, la constructora tiene su domicilio fiscal registrado en una pequeña casa de interés social en la colonia Rancho Contento, en Culiacán, Sinaloa, desde donde, según sus declaraciones ante el fisco, habría recibido más de 404 millones de pesos entre 2017 y 2020.

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Un análisis de registros fiscales obtenido por la publicación identifica transferencias millonarias y relaciones con entidades acusadas de emitir facturas apócrifas, así como inconsistencias en las declaraciones de impuestos.

Presunta evasión fiscal a través de facturas canceladas

Uno de los hallazgos centrales de la investigación de EMEEQUIS es un presunto historial de facturación cancelada entre 2015 y 2021. Según los documentos del SAT citados por la revista, la empresa habría cancelado comprobantes fiscales de manera sistemática durante ese periodo, con un pico crítico en 2019, cuando el monto anulado habría representado el 33.30% del total facturado ese año.

El desglose por año que reporta EMEEQUIS es el siguiente:

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2015: 10.5 millones de pesos cancelados (19.75% del total facturado)

2016: 7.7 millones (11.12%)

2017: 10 millones (11.90%)

2018: 8 millones (6.92%)

2019: 52.2 millones (33.30%)

2020: 16.6 millones (12.03%)

2021: 18.8 millones (11.76%)

El monto total acumulado en facturas presuntamente canceladas ascendería, según la investigación, a más de 124 millones de pesos.

EME EQUIS

Presuntos nexos con nueve “empresas fantasma”

EMEEQUIS también documentó que Constructora Chocosa habría mantenido relaciones comerciales con nueve empresas clasificadas como EFOS —Empresas que Facturan Operaciones Simuladas— publicadas en el Diario Oficial de la Federación por realizar operaciones inexistentes. Entre ellas, la revista identifica a Construcción y Diseño Nueva Era, Comercializadora Vigía del Pacífico, Bechuma, Grupo Total Más y Compañía, y Asesorías en General VV.

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Según los registros analizados por la publicación, entre 2013 y 2017 la constructora habría acumulado operaciones con estas empresas por un total de 12.4 millones de pesos, con transacciones individuales de hasta 1.3 millones de pesos en un solo mes.

Declaraciones omitidas y presuntas inconsistencias en IVA

La investigación de EMEEQUIS también señala que el SAT habría detectado 29 declaraciones mensuales no presentadas —27 de 2022 y dos de 2021— así como presuntas aplicaciones improcedentes de saldos a favor de IVA. En 2019, según los documentos citados por la revista, la empresa habría declarado un saldo a favor con una diferencia del 76% respecto a lo que legalmente procedía; en 2021, esa inconsistencia habría alcanzado el 91%.

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Hasta el momento de la publicación de la investigación de EMEEQUIS, no se registra una postura pública de los involucrados en respuesta a los hallazgos documentados por la revista.