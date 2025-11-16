Beca Rita Cetina 2025: de cuánto será el siguiente pago para todos los beneficiarios

La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina representa un programa social promovido por el Gobierno de México, enfocado en estudiantes de escuelas secundarias públicas del país.

Este apoyo económico pretende facilitar la obtención de bienes y servicios necesarios que ayuden a los alumnos a proseguir su educación básica.

Algunos de los propósitos que se pretenden cubrir son: libros, alimentos, artículos escolares, materiales de papelería, uniformes y transporte desde la vivienda hasta la escuela donde estudie el menor de edad y viceversa.

Cada dos meses, los beneficiarios reciben mil 900 pesos mediante tarjetas emitidas por el Banco del Bienestar.

Mil 900 pesos es el monto que recibe cada beneficiario de manera bimestral. Foto: Archivo/Infobae México.

La Secretaría de Educación Pública (SEP), junto con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, gestionan la entrega de la Beca Rita Cetina.

El objetivo principal es evitar la deserción escolar en este nivel educativo escolar y brindar apoyo a quienes asisten a secundaria pública, para que concluyan su formación básica.

Este mes de noviembre no habrá pago para ningún beneficiario, de acuerdo a lo notificado por autoridades federales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y la SEP.

Por lo tanto, se prevé que el siguiente depósito sea en el mes de diciembre para todos los estudiantes de secundaria pública en el país inscritos a este programa social.

Ante esto, las alumnas y alumnos inscritos se preguntan de cuánto será el siguiente depósito. Esto porque algunos beneficiarios desconocen la cantidad exacta y el monto.

El nuevo plazo permitirá a padres y tutores concluir el trámite y así ningún estudiante de secundaria quede fuera de este apoyo Crédito: X/@BecasBenito

Cabe aclarar que algunos estudiantes de secundaria pública no han recibido ningún depósito. Esto se debe a que durante el mes de septiembre apenas se inscribieron a este programa social. Por lo tanto, tienen duda de cuánto será el monto total que recibirán en el mes de diciembre, tiempo en que se prevé sea la dispersión correspondiente.

¿De cuánto será el siguiente pago de la Beca Rita Cetina?

Como se mencionó anteriormente, el pago de la Beca Rita Cetina será en el mes de diciembre para estudiantes de secundaria pública, que estén actualmente cursando el segundo y tercer año de este nivel educativo escolar.

Los estudiantes mencionados anteriormente recibirán un total de mil 900 pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar, ya que ya cuentan con su depósito previo en el mes de septiembre.

Estudiantes de secundaria pública en el país están recibiendo su tarjeta durante este mes de noviembre. Foto: Archivo/Infobae México.

En tanto, estudiantes de secundaria pública, que acaban de entrar a primer año de este grado educativo e hicieron el registro en el mes de septiembre, durante los próximos días estarán recibiendo su tarjeta del Banco del Bienestar.

Para estos beneficiarios, el pago se prevé que también sea en el mes de diciembre y el depósito en la tarjeta tenga un total de 3 mil 800 pesos, correspondiente a los meses de septiembre-octubre y los últimos dos del 2025.

Es crucial estar al pendiente de los canales oficiales de las dependencias que otorgan y administran la Beca Rita Cetina.