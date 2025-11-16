México

Beca Rita Cetina 2025: de cuánto será el siguiente pago para todos los beneficiarios

El apoyo económico es otorgado a estudiantes de secundaria pública en todo el país

Guardar
La Beca Rita Cetina es
La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina representa un programa social promovido por el Gobierno de México, enfocado en estudiantes de escuelas secundarias públicas del país.

Este apoyo económico pretende facilitar la obtención de bienes y servicios necesarios que ayuden a los alumnos a proseguir su educación básica.

Algunos de los propósitos que se pretenden cubrir son: libros, alimentos, artículos escolares, materiales de papelería, uniformes y transporte desde la vivienda hasta la escuela donde estudie el menor de edad y viceversa.

Cada dos meses, los beneficiarios reciben mil 900 pesos mediante tarjetas emitidas por el Banco del Bienestar.

Mil 900 pesos es el
Mil 900 pesos es el monto que recibe cada beneficiario de manera bimestral. Foto: Archivo/Infobae México.

La Secretaría de Educación Pública (SEP), junto con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, gestionan la entrega de la Beca Rita Cetina.

El objetivo principal es evitar la deserción escolar en este nivel educativo escolar y brindar apoyo a quienes asisten a secundaria pública, para que concluyan su formación básica.

Este mes de noviembre no habrá pago para ningún beneficiario, de acuerdo a lo notificado por autoridades federales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y la SEP.

Por lo tanto, se prevé que el siguiente depósito sea en el mes de diciembre para todos los estudiantes de secundaria pública en el país inscritos a este programa social.

Ante esto, las alumnas y alumnos inscritos se preguntan de cuánto será el siguiente depósito. Esto porque algunos beneficiarios desconocen la cantidad exacta y el monto.

El nuevo plazo permitirá a padres y tutores concluir el trámite y así ningún estudiante de secundaria quede fuera de este apoyo Crédito: X/@BecasBenito

Cabe aclarar que algunos estudiantes de secundaria pública no han recibido ningún depósito. Esto se debe a que durante el mes de septiembre apenas se inscribieron a este programa social. Por lo tanto, tienen duda de cuánto será el monto total que recibirán en el mes de diciembre, tiempo en que se prevé sea la dispersión correspondiente.

¿De cuánto será el siguiente pago de la Beca Rita Cetina?

Como se mencionó anteriormente, el pago de la Beca Rita Cetina será en el mes de diciembre para estudiantes de secundaria pública, que estén actualmente cursando el segundo y tercer año de este nivel educativo escolar.

Los estudiantes mencionados anteriormente recibirán un total de mil 900 pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar, ya que ya cuentan con su depósito previo en el mes de septiembre.

Estudiantes de secundaria pública en
Estudiantes de secundaria pública en el país están recibiendo su tarjeta durante este mes de noviembre. Foto: Archivo/Infobae México.

En tanto, estudiantes de secundaria pública, que acaban de entrar a primer año de este grado educativo e hicieron el registro en el mes de septiembre, durante los próximos días estarán recibiendo su tarjeta del Banco del Bienestar.

Para estos beneficiarios, el pago se prevé que también sea en el mes de diciembre y el depósito en la tarjeta tenga un total de 3 mil 800 pesos, correspondiente a los meses de septiembre-octubre y los últimos dos del 2025.

Es crucial estar al pendiente de los canales oficiales de las dependencias que otorgan y administran la Beca Rita Cetina.

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaBeca Rita Cetina 2025BecaProgramas del Bienestar 2025Programas SocialesPago Beca Rita CetinaPago Beca Rita Cetina 2025Pago Noviembre Beca Rita CetinaPago Noviembre Beca Rita Cetina 2025mexico-noticias

Más Noticias

Cómo preparar atole de galleta, una bebida ideal para el frío y las reuniones familiares

Esta preparación puede adaptarse a los gustos de cada persona con cualquier tipo de galleta

Cómo preparar atole de galleta,

Continúan las acciones del Plan Michoacán: autoridades reaprenden a Agustín “N”, presunto homicida

El detenido contaba con una orden de recaptura vigente por el delito de homicidio cuando se le realizó una revisión en la carretera y fue identificado

Continúan las acciones del Plan

Esto es lo que debes de hacer si quieres poner una queja en la Profeco durante El Buen Fin

La institución explica los pasos y requisitos para formalizar reclamaciones en sus oficinas, módulos o brigadas

Esto es lo que debes

Línea 1 del Metro CDMX reabre hasta Observatorio: cuánto costó la modernización y qué tiempo durarán las nuevas instalaciones

Clara Brugada reconoció las mejoras en la línea rosa que movilizará a 850 mil pasajeros diarios

Línea 1 del Metro CDMX

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en México

Con estas historias, Netflix busca seguir gustando a los usuarios

Estas son las mejores películas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Continúan las acciones del Plan

Continúan las acciones del Plan Michoacán: autoridades reaprenden a Agustín “N”, presunto homicida

Ejército Mexicano libera a 20 personas y asegura armas, droga y vehículo robado en Culiacán

Detienen a dos presuntos extorsionadores de La Unión Tepito mientras cobraban pago en la alcaldía Álvaro Obregón, CDMX

Cae el “Sargento”, presunto responsable de homicidio contra un menor de edad en Quintana Roo

FGR incinera más de siete toneladas de droga en Guerrero y Baja California

ENTRETENIMIENTO

Estas son las mejores películas

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en México

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 16 de noviembre

Las películas de Prime Video en México para engancharse este día

Las series más populares de Prime Video México que no podrás dejar de ver

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 16 de noviembre: el quinto granjero saldrá este domingo

DEPORTES

México vs Portugal, IA revela

México vs Portugal, IA revela quién pasará a los Cuartos de Final del Mundial Sub-17

Captan a Álvaro Fidalgo cantando el Himno Nacional Mexicano y enciende la polémica sobre su llamado al Tri

Checo Pérez y sus mascotas: la ternura que acompaña al piloto mexicano fuera de la pista

Faitelson tunde a Raúl Jiménez por quejarse de la afición mexicana: “¡Ridículos y con poca vergüenza!”

Tigres vs Cruz Azul: cuándo y dónde ver a la Máquina buscando su primer pase a la final de la Liga MX Femenil