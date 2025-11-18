Beca Rita Cetina: ¿cuándo caerá el pago de diciembre 2025? 

Este apoyo forma parte de las llamadas Becas del Bienestar.

El próximo mes de diciembre, miles de familias mexicanas aguardan la reanudación de los pagos de la Beca Rita Cetina, un apoyo económico dirigido a estudiantes de secundaria en escuelas públicas.

El monto estándar de este depósito será de 1 900 pesos, aunque existen casos en los que la cifra puede incrementarse si en el mismo núcleo familiar hay más de un beneficiario.

La última dispersión de este programa, conocido formalmente como Becas Bienestar, se realizó en octubre, por lo que tanto padres como alumnos permanecen atentos a la llegada del siguiente pago.

Según informó Julio León, coordinador nacional del programa, los depósitos de la Beca Rita Cetina se efectúan de manera bimestral, lo que sitúa el próximo desembolso en diciembre de 2025.

El calendario oficial de pagos correspondiente a diciembre aún no ha sido publicado, pero se prevé que las fechas específicas se den a conocer los primeros días de diciembre por lo que pidió estar atentos a las publicaciones en las cuentas oficiales.

De acuerdo con la información proporcionada por la asignación de los depósitos se organizará según la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario, lo que permitirá a las familias identificar el día exacto en que recibirán el apoyo.

De cuánto será el monto que se deposite en diciembre para quienes tienen más de un hijo

El pago de 1.900 pesos está destinado a los beneficiarios de continuidad, es decir, aquellos estudiantes que ya cuentan con la tarjeta del Bienestar y han recibido previamente el apoyo económico.

Sin embargo, en los hogares donde hay dos o tres estudiantes de secundaria inscritos en el programa, el monto puede aumentar, ya que se otorgan 700 pesos adicionales por cada alumno extra.

De este modo, algunas familias recibirán depósitos de 2 mil 600 o 3 mil 300 pesos, dependiendo del número de beneficiarios.

Para quienes se integran por primera vez al programa, se espera que la entrega de la tarjeta de la Beca Rita Cetina se realice entre diciembre de 2025 y enero de 2026.

El primer pago para estos nuevos beneficiarios se efectuará una vez que hayan recibido el medio de pago correspondiente.

Las autoridades recomiendan a las familias beneficiarias mantenerse atentas a la publicación del calendario oficial y a las indicaciones sobre la entrega de tarjetas, con el fin de asegurar el acceso oportuno a este apoyo económico.