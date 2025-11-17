México

Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años: cuándo depositan el primer pago para quienes recibieron tarjeta en octubre

Esta iniciativa otorga un apoyo económico bimestral de 3 mil pesos a mexicanas de 60 a 64 años en todo el país

El apoyo económico Pensión Mujeres Bienestar es uno de los programas sociales que promovió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en beneficio de las mexicanas que tienen entre 60 y 64 años, y está disponible en 32 entidades federativas del país.

La iniciativa consiste en la entrega de un apoyo económico a través de la Secretaría del Bienestar, que, conforme a su calendario oficial, organiza el registro de nuevas beneficiarias quienes reciben una tarjeta en la que el gobierno deposita un monto de 3 mil pesos cada dos meses.

La Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, comunicó recientemente las fechas para que las mujeres, que en octubre recibieron su tarjeta, puedan efectuar el cobro correspondiente al apoyo económico.

Estas son las fechas de pago para Pensión Mujeres Bienestar

Las mujeres que recibieron su tarjeta de cobro el mes de octubre, el primer pago del apoyo económico será depositado entre el el período de días del 18 al 21 de noviembre de 2025.

Ariadna Montiel recordó a las personas beneficiarias que el pago se hace conforme a la letra inicial del apellido. El calendario es el siguiente:

  • Martes 18: A, B, C, D.
  • Miércoles 19: E, F, G, H, I, J, K.
  • Jueves 20: L, M, N, Ñ, O, P, Q.
  • Viernes 21: R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

El primer pago para quienes recibieron su tarjeta en octubre se depositará entre el 18 y el 21 de noviembre de 2025, según el calendario oficial.| Crédito: Secretaría del Bienestar.

De esta manera se puede corroborar la recepción del pago


El calendario de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar se distribuye por la inicial del apellido para agilizar la entrega del apoyo.

Para quienes desean confirmar la recepción de la Pensión Mujeres Bienestar, existen varias opciones efectivas. Una de las formas más directas consiste en utilizar la aplicación gratuita del Banco del Bienestar, disponible para Android e iOS en Google Play Store y App Store.

Esta herramienta permite revisar tanto el saldo disponible como los movimientos recientes de la cuenta, ofreciendo una manera ágil y segura de verificar si ya se realizó el depósito correspondiente.

Otra opción para las beneficiarias es acudir a cualquier sucursal del Banco del Bienestar e ingresar la tarjeta en uno de sus cajeros automáticos, donde es posible consultar el saldo de inmediato.

En caso de dudas, consultas o la necesidad de aclaraciones respecto a la Pensión Mujeres Bienestar, está habilitada la Línea Bienestar con el número 800 639 42 64. También se puede recurrir a los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar y de Ariadna Montiel Reyes como vías de contacto para informar, orientar o atender cualquier inquietud relacionada con este programa.
















