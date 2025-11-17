Cayó adolescente presuntamente implicado en el asesinato de un mototaxista en la CDMX

Un menor de edad fue detenido como presunto implicado en el asesinato del mototaxista en Azcapotzalco.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un joven de 21 años, quien trabajaba como mototaxista, murió tras recibir disparos de arma de fuego en la colonia Trabajadores de Hierro, alcaldía Azcapotzalco, durante la noche del 14 de noviembre, hecho por el cual policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a uno de los presuntos responsables.

De acuerdo con información oficial, el asesinato ocurrió en la intersección de las calles Moldeadores y Central Sur, donde los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente solicitaron la presencia de unidades policiales por reportes de detonaciones y una persona herida.

Al llegar al lugar, los oficiales solicitaron asistencia médica, por lo que llegaron paramédicos de Protección Civil a atender al joven, quien viajaba en una motocicleta con calandria, también conocido como mototaxi.

Al llegar los socorristas, confirmaron que la víctima se encontraba sin signos vitales tras el ataque a balazos.

Los agresores presuntamente iban en motocicletas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los primeros reportes recabados por la autoridad capitalina, el ataque fue perpetrado por cuatro personas que se desplazaban en dos motocicletas y dispararon en repetidas ocasiones contra el mototaxista, antes de darse a la fuga.

Cómo ocurrió la detención del presunto implicado en el asesinato

Los elementos lograron la detención con apoyo del C2 Poniente - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Personal del C2 Poniente implementó un cerco virtual para seguir a los presuntos agresores y localizar los vehículos involucrados.

Como resultado de estas acciones, los oficiales identificaron a uno de los posibles implicados en la calle Cerrada Rodolfo Gómez, colonia San Francisco Xocotitla, donde también se hallaron estacionadas las motocicletas utilizadas en el ataque.

Durante un operativo de vigilancia implementado en la zona, los elementos de la policía observaron a un adolescente cuya actitud llamó la atención.

Al percatarse de la presencia de los uniformados, el joven mostró una conducta evasiva intentando alejarse apresuradamente del lugar.

En su intento por escapar de la autoridad, corrió hacia una vivienda cercana y buscó refugio ingresando al domicilio, desde donde subió a la azotea con la intención de ocultarse y evitar ser localizado por los agentes.

Tras una persecución, el joven, quien afirmó tener 16 años, fue capturado a pocos metros del lugar y posteriormente trasladado junto con las motocicletas incautadas ante el agente del Ministerio Público competente.

La autoridad ministerial realizará las diligencias correspondientes para determinar la situación jurídica del detenido y definir las acciones legales pertinentes según lo establecido en la ley.

Hasta el momento, las investigaciones continúan para esclarecer la participación de los otros tres implicados en el ataque y precisar el móvil del homicidio.