Autoridades detuvieron a banda presuntamente dedicada a desmantelar vehículos robados en Puebla

Detenidos por las autoridades en Puebla por su presunta participación en el desarme de autos robados. Crédito: SSP Puebla

Un operativo conjunto entre autoridades federales, estatales y municipales en Zacatlán derivó en la captura de 6 hombres señalados por su presunta participación en un grupo delictivo dedicado al desmantelamiento de vehículos robados en la Sierra Norte de Puebla, según información oficial divulgada por el gobierno del estado.

De acuerdo con datos suministrados por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), la intervención se realizó con la colaboración de la Secretaría de Marina (SEMAR), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Zacatlán.

Las autoridades identificaron a los detenidos como Constantino “N”, de 49 años; Silvestre “N”, de 42 años; Clemente “N”, de 21 años; Uriel “N”, de 20 años; Felipe “N”, de 22 años; y Juan “N”, de 20 años.

La SSP detalló que durante el operativo las fuerzas federales y locales aseguraron dos camionetas utilizadas presuntamente en actividades ilícitas, una con placas de circulación del Estado de México y otra registrada en Tlaxcala. Ambas unidades quedaron bajo resguardo para iniciar los análisis periciales correspondientes, según comunicó el gobierno estatal.

Además, las autoridades informaron que, tras la detención, los 6 individuos y los elementos materiales probatorios quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público, quien determinará la situación legal de cada uno y dará seguimiento a las investigaciones relacionadas con robo de vehículos en la región.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, ha declarado en múltiples ocasiones sus políticas de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad en el estado. CRÉDITO: X/@armentapuebla_

Los funcionarios agregaron que el despliegue policial forma parte de una estrategia coordinada impulsada por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, para combatir la delincuencia y reforzar la seguridad pública en la entidad.

La coordinación entre SEMAR, GN, SSP Puebla y SSC Zacatlán marca una tendencia a fortalecer las tareas contra el crimen en zonas donde se han registrado hurtos y desmantelamiento de automóviles.

Las investigaciones continúan para identificar posibles vínculos de los detenidos con otros hechos ilícitos cometidos en la Sierra Norte de Puebla.

Autoridades no han proporcionado detalles

Las autoridades no proporcionaron detalles sobre la ubicación exacta del operativo ni sobre los métodos usados para localizar el taller de desmantelamiento, aunque precisan que se trató de una acción derivada del trabajo de inteligencia y denuncia ciudadana.

Las organizaciones policiales continúan reforzando las acciones de vigilancia en la región, mientras las camionetas decomisadas permanecen bajo la custodia de las autoridades ministeriales.

En el informe oficial de estas acciones, el Gobierno del Estado de Puebla reiteró mediante un comunicado su compromiso de proteger la integridad de las familias ante el incremento de delitos patrimoniales.