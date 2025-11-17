Secretaría de Marina detuvo a siete presuntos integrantes de La Mayiza en El Pozo, Sinaloa

Además de las detenciones se les aseguró armamento. Crédito: FGR

En un operativo realizado tras recibir reportes de violencia, elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) llevaron a cabo la detención de 7 civiles y el aseguramiento de armas de alto poder, equipo táctico y un vehículo con blindaje artesanal en El Pozo, Sinaloa.

Estos hechos derivaron de los enfrentamientos de grupos delincuenciales suscitados el día de ayer. Gracias a eso, elementos federales realizaron recorridos de vigilancia en los poblados de El Guasimal, La Noria, Mezquitita, Agua Blanca, El Pozo y en las brechas que conectan a estos.

Durante el patrullaje por la comunidad de El Guasimal, la SEMAR recibió información de la población civil de que ya había ocurrido un enfrentamiento armado entre las facciones de los Mayos y los Chapos en el lugar.

Tras esta notificación, el personal naval extendió los patrullajes y, en la comunidad de El Pozo, aseguró un vehículo con blindaje, torreta artesanal, equipo táctico, cargadores, cartuchos y material para la fabricación de artefactos explosivos improvisados.

Camioneta incautada en El Pozo. (Semar)

Posteriormente, los elementos continuaron su búsqueda y al llegar al cementerio local encontraron a 7 civiles armados, por lo que procedieron a detenerlos. Tres de ellos presentaban heridas de impactos de arma de fuego, presumiblemente obtenidas durante el enfrentamiento reportado entre los grupos armados rivales, tal como refirieron habitantes de la zona.

Fuentes consultadas por Infobae México refieren que los detenidos probablemente pertenezcan a “La Mayiza”, célula delincuencial comandada por el “Mayito Flaco”. Esta teoría derivó de los símbolos y marcas que la camioneta incautada tiene, donde destacan las letras “MF”.

El saldo total del operativo incluyó:

Objetos asegurados durante el operativo de la Secretaría de Marina. (Semar)

7 presuntos delincuentes, 3 de ellos heridos por proyectil de arma de fuego

1 Camioneta Dodge RAM-1500 color gris con blindaje y torreta artesanal

4 Fusiles AK-47 cal. 7.62 mm

1 Ametralladora M60 cal. 7,62 mm

1 Fusil M4 cal. 5.56 mm

13 Niples galvanizados sin carga, para elaboración de artefactos explosivos improvisados

7 Cargadores para AK-47 abastecidos

4 Cargadores para fusil M4 abastecidos

115 Cartuchos cal. 5.56 mm a granel

400 Cartuchos cal. 7.62mm a granel

El conjunto de los detenidos junto con el armamento, el vehículo y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Culiacán para continuar con las investigaciones.

Enfrentamiento en el Guasimal

Resultados del operativo realizado por autoridades en el Guasimal

La detención de El Pozo derivó de los enfrentamientos que previamente se realizaron en El Guasimal, los cuales finalizaron con la ubicación de 5 personas sin vida y la detención de 9 individuos armados, resultado de una respuesta inmediata a una denuncia ciudadana que informó sobre un enfrentamiento.

La intervención, que integró apoyos terrestres y aéreos, permitió a los agentes neutralizar la situación, logrando no solo la aprehensión de los presuntos involucrados, sino también la incautación de armas de fuego y vehículos que formaban parte del operativo ilícito.