Capturan en Sinaloa a dos presuntos implicados en asesinato de exrector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala

Humberto Becerril fue localizado sin vida junto a un hombre en un inmueble del municipio de Santa Cruz

Los dos detenidos fueron ubicados
Los dos detenidos fueron ubicados en Mazatlán, Sinaloa. Foto: FGE Sinaloa

Dos personas fueron detenidas en el estado de Sinaloa por su presunta participación en el asesinato del exrector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT), Humberto Becerril Acoltzi, ocurrido el 2 de octubre de 2025 en esa entidad.

La detención se efectuó en el municipio de Mazatlán tras labores de investigación e inteligencia coordinadas por elementos de la UNESA, quienes lograron ubicar a los presuntos responsables.

Los arrestados fueron identificados como Kimberly “N”, de 27 años de edad, y Alfredo “N”, de 21, a quienes se les señala por su presunta participación en el delito de homicidio calificado.

Según datos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, los hechos por los que se les investiga ocurrieron el 2 de octubre de este año en un predio de la comunidad de San Miguel Contla, municipio de Santa Cruz, en Tlaxcala, donde se localizaron sin vida dos cuerpos; uno de ellos identificado como el del exrector Humberto Becerril Acoltzi.

Ambos detenidos serán puestos a disposición del Juzgado Cuarto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, en el Estado de Tlaxcala, autoridad que decidirá su situación jurídica conforme a derecho.

Así fue el homicidio del exrector

Humberto Becerril, exrector de la
Humberto Becerril, exrector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala. Foto: Facebook / PRI Tlaxcala

El 2 de octubre, dos cuerpos sin vida fueron localizados durante la madrugada en un predio de la comunidad de San Miguel Contla, en el municipio de Santa Cruz Tlaxcala.

Tras el hallazgo, la Fiscalía General de Justicia del Estado informó que entre las víctimas se encontraba Humberto Becerril, ex rector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, junto a otro hombre identificado como César “N”.

De acuerdo con reportes, alrededor de las 03:28 horas se reportó al 911 la presencia de dos hombres sin vida al interior de una vivienda en obra negra ubicada en la comunidad de San Miguel Contla, en el municipio de Santa Cruz Tlaxcala.

De acuerdo con información extraoficial, ambos cuerpos presentaban huellas de violencia y se encontraban junto a una cartulina con un mensaje de advertencia.

Foto: Facebook / Universidad Tecnológica de Tlaxcala
Foto: Facebook / Universidad Tecnológica de Tlaxcala

La localización de Humberto Becerril se llevó a cabo luego de que fue reportado como desaparecido desde el miércoles 1 de octubre tras un supuesto asalto en su domicilio particular, ubicado en Belén, municipio de Apetatitlán.

Según se reportó por La Jornada, familiares refirieron que un grupo armado irrumpió en la vivienda y se llevó por la fuerza tanto a Humberto “N” como a César “N“, además de sustraer tres vehículos particulares.

