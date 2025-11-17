México

Atole de avena y plátano para fortalecer las defensas y tener energía, ideal para esta temporada de frío

Esta bebida es una opción ideal para añadir proteína y nutrientes a la dieta

Guardar
El atole es una bebida
El atole es una bebida versátil ideal para la temporada invernal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de avena y plátano se ha consolidado como una de las alternativas más buscadas en recetas tradicionales adaptadas a gustos contemporáneos.

Y es que el atole de avena con plátano ofrece una opción de bebida caliente que reúne ingredientes accesibles y nutritivos, apta para el desayuno o la merienda en hogares de todo México.

Esta variante, que utiliza productos básicos en la despensa mexicana, destaca por su sabor dulce natural y su aporte energético, brindando además beneficios como fibra, potasio y vitaminas esenciales para fortalecer las defensas en esta temporada invernal.

Atole de avena con plátano,
Atole de avena con plátano, una bebida caliente y nutritiva que combina cremosidad y sabor natural. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de atole de avena con plátano

Ingredientes:

  • 1 litro de leche (puedes usar leche vegetal)
  • 1 taza de avena (hojuelas)
  • 2 plátanos maduros
  • 1 raja de canela
  • 1/2 taza de azúcar (ajusta al gusto)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  • 1 pizca de sal

Preparación:

  1. Coloca la avena y la leche en una olla junto con la raja de canela. Calienta a fuego medio hasta que la avena comience a suavizarse.
  2. Pela los plátanos y licúalos con una parte de la leche caliente tomada de la olla hasta obtener una mezcla homogénea.
  3. Vierte el plátano licuado en la olla. Agrega el azúcar, la pizca de sal y la vainilla si decides usarla.
  4. Cocina a fuego bajo, sin dejar de mover para evitar que se pegue, hasta que espese y tenga una textura cremosa.
  5. Retira la canela. Sirve caliente.
Si prefieres un atole más
Si prefieres un atole más fino, puedes licuar toda la mezcla antes de servir para obtener una textura suave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perfil nutricional del atole de avena con plátano

El atole de avena con plátano destaca por su aporte energético, fibra, vitaminas y minerales.

Su perfil nutricional aproximado, por porción (una taza de 250 ml preparada con leche entera, una porción de avena y plátano), es el siguiente:

  • Calorías: 180-220 kcal
  • Carbohidratos: 35-40 g
  • Azúcares: 15-20 g (incluye azúcar añadida y azúcares naturales del plátano)
  • Proteínas: 5-7 g
  • Grasas: 3-5 g (puede variar según el tipo de leche)
  • Fibra: 2-4 g
  • Calcio: 150-200 mg
  • Potasio: 300-400 mg
  • Vitamina B6: 0.2-0.3 mg
  • Magnesio: 30-50 mg

El contenido específico depende de la proporción de ingredientes y tipo de leche utilizado.

El platillo aporta energía de fácil digestión, fibra vegetal que ayuda a la saciedad y funcionamiento digestivo, vitaminas del grupo B, potasio, magnesio y calcio.

Además, carece de colesterol si se usa leche vegetal, y puede ser bajo en grasas si se emplea leche descremada.

El atole de avena con plátano es una opción apta para el desayuno o colación, adecuado para niños, adultos y personas mayores, con excepción de quienes necesiten restringir azúcares simples.

Temas Relacionados

atoleavenanutriciónrecetasmexico-noticias

Más Noticias

Cómo preparar atole de galleta, una bebida ideal para el frío y las reuniones familiares

Esta preparación puede adaptarse a los gustos de cada persona con cualquier tipo de galleta

Cómo preparar atole de galleta,

Diputados y Senadores de Morena condenaron la violencia en la marcha de la Generación Z

Legisladores oficialistas expresaron apoyo total a Claudia Sheinbaum y subrayaron la importancia del diálogo

Diputados y Senadores de Morena

Chiapas registra sismo de 4.4 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Chiapas registra sismo de 4.4

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 16 de noviembre: a qué hora empieza la eliminación de este domingo

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Granja VIP en vivo

“Millones en bots vs. millones en becas”: Mario Delgado criticó a los convocantes de derecha a la marcha de la Generación Z

El Secretario acompañó a Claudia Sheinbaum durante su visita en Tabasco

“Millones en bots vs. millones
MÁS NOTICIAS

NARCO

Continúan las acciones del Plan

Continúan las acciones del Plan Michoacán: autoridades reaprenden a Agustín “N”, presunto homicida

Ejército Mexicano libera a 20 personas y asegura armas, droga y vehículo robado en Culiacán

Detienen a dos presuntos extorsionadores de La Unión Tepito mientras cobraban pago en la alcaldía Álvaro Obregón, CDMX

Cae el “Sargento”, presunto responsable de homicidio contra un menor de edad en Quintana Roo

FGR incinera más de siete toneladas de droga en Guerrero y Baja California

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 16 de noviembre: a qué hora empieza la eliminación de este domingo

Top 10 Netflix México: “Frankenstein” de Guillermo del Toro lidera el ranking de las mejores películas del momento

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 16 de noviembre

Las películas de Prime Video en México para engancharse este día

Las series más populares de Prime Video México que no podrás dejar de ver

DEPORTES

México vs Portugal, IA revela

México vs Portugal, IA revela quién pasará a los Cuartos de Final del Mundial Sub-17

Captan a Álvaro Fidalgo cantando el Himno Nacional Mexicano y enciende la polémica sobre su llamado al Tri

Checo Pérez y sus mascotas: la ternura que acompaña al piloto mexicano fuera de la pista

Faitelson tunde a Raúl Jiménez por quejarse de la afición mexicana: “¡Ridículos y con poca vergüenza!”

Tigres vs Cruz Azul: cuándo y dónde ver a la Máquina buscando su primer pase a la final de la Liga MX Femenil