Atole de avena y plátano para fortalecer las defensas y tener energía, ideal para esta temporada de frío

El atole es una bebida versátil ideal para la temporada invernal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de avena y plátano se ha consolidado como una de las alternativas más buscadas en recetas tradicionales adaptadas a gustos contemporáneos.

Y es que el atole de avena con plátano ofrece una opción de bebida caliente que reúne ingredientes accesibles y nutritivos, apta para el desayuno o la merienda en hogares de todo México.

Esta variante, que utiliza productos básicos en la despensa mexicana, destaca por su sabor dulce natural y su aporte energético, brindando además beneficios como fibra, potasio y vitaminas esenciales para fortalecer las defensas en esta temporada invernal.

Atole de avena con plátano, una bebida caliente y nutritiva que combina cremosidad y sabor natural. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de atole de avena con plátano

Ingredientes:

1 litro de leche (puedes usar leche vegetal)

1 taza de avena (hojuelas)

2 plátanos maduros

1 raja de canela

1/2 taza de azúcar (ajusta al gusto)

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

1 pizca de sal

Preparación:

Coloca la avena y la leche en una olla junto con la raja de canela. Calienta a fuego medio hasta que la avena comience a suavizarse. Pela los plátanos y licúalos con una parte de la leche caliente tomada de la olla hasta obtener una mezcla homogénea. Vierte el plátano licuado en la olla. Agrega el azúcar, la pizca de sal y la vainilla si decides usarla. Cocina a fuego bajo, sin dejar de mover para evitar que se pegue, hasta que espese y tenga una textura cremosa. Retira la canela. Sirve caliente.

Si prefieres un atole más fino, puedes licuar toda la mezcla antes de servir para obtener una textura suave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perfil nutricional del atole de avena con plátano

El atole de avena con plátano destaca por su aporte energético, fibra, vitaminas y minerales.

Su perfil nutricional aproximado, por porción (una taza de 250 ml preparada con leche entera, una porción de avena y plátano), es el siguiente:

Calorías: 180-220 kcal

Carbohidratos: 35-40 g

Azúcares: 15-20 g (incluye azúcar añadida y azúcares naturales del plátano)

Proteínas: 5-7 g

Grasas: 3-5 g (puede variar según el tipo de leche)

Fibra: 2-4 g

Calcio: 150-200 mg

Potasio: 300-400 mg

Vitamina B6: 0.2-0.3 mg

Magnesio: 30-50 mg

El contenido específico depende de la proporción de ingredientes y tipo de leche utilizado.

El platillo aporta energía de fácil digestión, fibra vegetal que ayuda a la saciedad y funcionamiento digestivo, vitaminas del grupo B, potasio, magnesio y calcio.

Además, carece de colesterol si se usa leche vegetal, y puede ser bajo en grasas si se emplea leche descremada.

El atole de avena con plátano es una opción apta para el desayuno o colación, adecuado para niños, adultos y personas mayores, con excepción de quienes necesiten restringir azúcares simples.