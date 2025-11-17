Así compartió Fernando Delgadillo la celebración por su cumpleaños número 60

El cantante de trova mexicana Fernando Delgadillo se presentará en 'La Maraka' para ofrecer un concierto junto a Alejandro Filio. Crédito: Cuartoscuro

El cantante de trova, Fernando Delgadillo compartió en sus redes sociales oficiales que cumplió 60 años de edad.

La publicación fue compartida el pasado martes 11 de noviembre en sus redes sociales oficiales, donde el compositor publicó una fotografía de él, acompañada de la leyenda ‘Feliz cumpleaños’. 60 años’.

Asimismo, en su descripción compartió una descripción, la cual es un fragmento de una de una de sus canciones, Hoy en tu cumpleaños.

“Siete miradas distintas, quinientos besos de sabores” fue el fragmento de la canción de Hoy en tu cumpleaños, que el cantante escribió para acompañar su fotografía.

Fernando Delgadillo celebró su cumpleaños número 60. Foto: Instagram/@fernandodelgadillooficial.

De igual manera, en la publicación en su red social de Instagram, colocó la canción de Hoy es tu cumpleaños para celebrar sus seis décadas.

Durante el día y posteriormente, el cantante compartió diferentes publicaciones, tanto de fans y otras personas allegadas que lo felicitaron por su festividad.

El evento musical se llevó a cabo por el Día de Muertos en la Ciudad de México. Crédito: Instagram/@fernandodelgadillooficial.

Recientemente, Fernando Delgadillo ha tenido diferentes presentaciones en diferentes partes de la República, tanto en conciertos en solitario como en varios festivales.

Uno de ellos fue a finales de octubre en el Festival del Tlacoyo 2025, el cual se llevó a cabo en la Plaza Cívica de Xalatlaco, en el Estado de México.

La presentación del intérprete de Julieta ocurrió el pasado lunes 27 de octubre en este evento gastronómico en la entidad mexiquense.

Otra de las presentaciones de Fernando Delgadillo fue en el pueblo de Mixquic, Tláhuac, por el Día de Muertos 2025. El cantante pisó el escenario el domingo 2 de noviembre por la noche frente a decenas de personas.

Breve historia de Fernando Delgadillo

Fernando Delgadillo, cantautor mexicano, es considerado uno de los máximos exponentes de la trova en español y creador del concepto de “canción informal”.

Nacido el 11 de noviembre de 1965 en Naucalpan, Estado de México, inició su carrera musical en la década de 1980 interpretando canciones propias en cafés y foros culturales.

Su estilo se caracteriza por letras poéticas que abordan temas como el amor, la naturaleza y reflexiones sobre la vida cotidiana, con influencias de la trova cubana y el folk.

El cantante nació un 11 de noviembre de 1965. Foto: Facebook/Fernando Delgadillo Oficial.

En 1986 formó el colectivo “Señor González” y posteriormente lanzó su primer álbum independiente, consolidando su trayectoria como artista independiente.

Su discografía incluye trabajos emblemáticos como Con cierto aire a ti y Hoy ten miedo de mí, canción que se convirtió en un himno de su carrera. Delgadillo ha logrado mantenerse vigente gracias a su autenticidad, realizando giras nacionales e internacionales y manteniendo un público fiel.