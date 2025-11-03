Fernando Delgadillo comparte fotografías en Mixquic previo a su presentación por Día de Muertos

Fernando Delgadillo tendrá una presentación en Mixquic por el Día de Muertos este domingo 2 de noviembre. Foto: Facebook/Fernando Delgadillo Oficial.

El cantante de trova mexicano, Fernando Delgadillo, se presentará la noche de este domingo 2 de noviembre, en la Plaza Juárez, Mixquic.

Lo anterior como parte de las celebraciones por el Día de Muertos 2025 en la alcaldía Tláhuac. La presentación de sus canciones comenzaría a las 21:00 horas, de acuerdo con información de la propia demarcación local.

Fernando Delgadillo fue anunciado como uno de los artistas para presentarse en este sitio de la Ciudad de México por el Día de Muertos. Foto: Facebook/Tláhuac, Renace para tu Bienestar.

Como cada año y por este festividad, se lleva a cabo el Festival Internacional de Día de Muertos y en la edición de este 2025, el compositor de Julieta y Entre pairos y derivas fue el elegido para presentarse en el evento con sus diferentes canciones.

Horas antes del concierto que dará en este sitio de la alcaldía Tláhuac en la Ciudad de México, compartió algunas fotografías e historias en sus respectivas redes sociales mencionando que ya estaría en el lugar.

Fernando Delgadillo compartió fotografías horas antes del evento en Mixquic. Foto: Instagram/@fernandodelgadillooficial.

Fernando Delgadillo formó parte de diversos artistas que se presentaron en los últimos días en Mixquic como parte de las actividades culturales y musicales del evento en la zona sur de la Ciudad de México.

Natalia Jiménez, Jorge Muñiz, Salón Victoria, entre otros más fueron parte de los artistas y grupos musicales que dieron concierto en este punto de la Ciudad de México por las celebraciones del Día de Muertos.

La presentación musical más reciente de Fernando Delgadilo fue el pasado lunes 26 de octubre en el municipio de Xalatlo, Estado de México durante la presentación de Festival del Tlacoyo 2025 y ahora lo hizo por las celebraciones del Día de Muertos en Mixquic.

Breve historia de Fernando Delgadillo

Fernando Delgadillo, cantautor mexicano, es considerado uno de los máximos exponentes de la trova en español y creador del concepto de “canción informal”.

Nacido el 7 de diciembre de 1965 en Naucalpan, Estado de México, inició su carrera musical en la década de 1980 interpretando canciones propias en cafés y foros culturales.

Su estilo se caracteriza por letras poéticas que abordan temas como el amor, la naturaleza y reflexiones sobre la vida cotidiana, con influencias de la trova cubana y el folk.

El trovador se presentó en este evento gastronómico en el Estado de México. Crédito: Facebook/Gobierno de Xalatlaco.

En 1986 formó el colectivo “Señor González” y posteriormente lanzó su primer álbum independiente, consolidando su trayectoria como artista independiente.

Su discografía incluye trabajos emblemáticos como Con cierto aire a ti y Hoy ten miedo de mí, canción que se convirtió en un himno de su carrera. Delgadillo ha logrado mantenerse vigente gracias a su autenticidad, realizando giras nacionales e internacionales y manteniendo un público fiel.