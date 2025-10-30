México

Natalia Jiménez y Fernando Delgadillo encabezarán el Festival del Día de Muertos en Mixquic y Tláhuac: estos son los horarios y actividades del fin de semana 

La alcaldía de Tláhuac y el tradicional barrio de San Andrés Mixquic se preparan para recibir a miles de visitantes

Por Omar Martínez

Los artistas estarán presentes en estas festividades del Día de Muertos en la Ciudad de México.

La alcaldía de Tláhuac y el tradicional barrio de San Andrés Mixquic se preparan para recibir a miles de visitantes este fin de semana con motivo del Festival del Día de Muertos, en el que destacan las presentaciones principales de Natalia Jiménez y Fernando Delgadillo.

Ambas sedes, emblemáticas por sus celebraciones y ofrendas, concentran buena parte de las actividades culturales y artísticas del sur de la Ciudad de México para celebrar esta fecha.

Según la información difundida por la organización del festival, la intérprete española Natalia Jiménez estará presente el sábado en el escenario principal del centro de Mixquic, mientras que el cantautor mexicano Fernando Delgadillo encabezará el domingo el cierre de actividades en la misma localidad.

La oferta de espectáculos incluye conciertos, muestras gastronómicas, recorridos nocturnos y exhibiciones de altares, los cuales tienen como objetivo preservar la memoria y las tradiciones de la comunidad.

Las celebraciones en Día de Muertos en Mixquic se han vuelto una parte importante en la Ciudad de México

Las actividades iniciarán el viernes, con la inauguración de la megaofrenda y la apertura de pasillos culturales donde los visitantes podrán observar tapetes de aserrín, exposiciones de arte popular y obras alusivas al Día de Muertos.

Los asistentes tendrán acceso a talleres para toda la familia y a bailes populares que buscan reunir a diferentes generaciones en torno a la festividad.

De acuerdo con los organizadores, “se espera una afluencia superior a las 80 mil personas entre las dos sedes”.

Estos son todos los artistas que se presentarán en las celebraciones del Día de Muertos 2025.

El viernes 31 de octubre a las 21:00 horas, Natalia Jiménez subirá al escenario para interpretar algunos de sus éxitos y piezas del cancionero mexicano.

Por otro lado, el domingo 2 de noviembre a las 21:00 horas, Fernando Delgadillo cerrará la jornada musical con un repertorio que combina trova, folclore y nuevas composiciones.

Importancia de celebrar Día de Muertos en Mixcuic

Más allá de los conciertos, los eventos incluyen concursos de disfraces, narraciones orales y una procesión de velas hacia el panteón tradicional de Mixquic, punto de referencia por la belleza de sus altares y la iluminación nocturna.

La organización del festival, en coordinación con la alcaldía de Tláhuac, desplegará operativos de seguridad, servicios médicos y módulos de información para garantizar una experiencia ordenada y segura.

El trovador se presentó en este evento gastronómico en el Estado de México. Crédito: Facebook/Gobierno de Xalatlaco.

Igualmente, se ofrecerán rutas de transporte público con horarios especiales para facilitar el acceso y regreso de los asistentes a la zona.

Quienes acudan a Mixquic y Tláhuac podrán disfrutar la colocación de cientos de ofrendas dedicadas a personajes históricos, así como la venta de pan de muerto, antojitos y artesanías realizadas por productores locales.

El acceso a la mayoría de las actividades será gratuito, y la alcaldía invita a las familias a participar en un ambiente de respeto y celebración.

