México

Para qué personas no es recomendable consumir ponche

Aunque esta bebida es un clásico de temporada, su consumo podría estar contraindicado en algunos casos

Guardar
Ponche navideño. Foto: (iStock)
Ponche navideño. Foto: (iStock)

Durante las festividades de fin de año, el ponche tradicional mexicano se consolida como una de las bebidas más presentes en las reuniones familiares y comunitarias. Esta preparación, que combina frutas como tejocote, guayaba, manzana, caña y ciruela pasa junto a especias como canela, se sirve habitualmente caliente y suele llevar azúcar añadida.

En distintas regiones, la receta incorpora además alcohol, como ron o brandy, lo que amplía su popularidad, pero también sus riesgos para ciertos sectores de la población.

Aunque el ponche es un símbolo de convivencia, no todas las personas pueden consumirlo sin precauciones. Uno de los grupos que requiere mayor atención es el de quienes viven con diabetes tipo 1, tipo 2 o prediabetes. El proceso de cocción de las frutas libera la fructosa, lo que incrementa la concentración de azúcares simples en la bebida.

A esto se suma la frecuente adición de azúcar refinada, lo que puede provocar un aumento rápido de la glucosa en sangre. Para quienes padecen diabetes, un consumo elevado de ponche puede dificultar el control glucémico y generar descompensaciones.

El ponche de frutas es
El ponche de frutas es una bebida tradicional mexicana que contiene múltiples frutas y especias en su preparación. Foto: (iStock)

El impacto del ponche no se limita a las personas con alteraciones metabólicas. Aquellos que presentan problemas gastrointestinales como gastritis, colitis, reflujo gastroesofágico o síndrome de intestino irritable también deben ser cautelosos. Las frutas empleadas en la receta aportan fibra soluble e insoluble, mientras que las especias estimulan la digestión.

Esta combinación puede desencadenar síntomas como inflamación, acidez, diarrea o dolor abdominal en personas sensibles. Además, el consumo de bebidas calientes puede irritar la mucosa estomacal, intensificando el malestar.

En el caso de los niños pequeños, los pediatras recomiendan moderación. El alto contenido de azúcar representa un riesgo para la salud infantil, y la presencia de piezas de fruta mal trituradas o caña cortada en cubos eleva la posibilidad de atragantamiento. Cuando el ponche contiene alcohol, incluso en cantidades mínimas, su consumo está contraindicado para menores.

Las personas con enfermedades hepáticas enfrentan riesgos adicionales si consumen ponche con alcohol. Quienes padecen enfermedad hepática grasa, hepatitis, cirrosis o alteraciones enzimáticas pueden ver incrementada la carga metabólica para el hígado incluso con una ingesta moderada de bebidas calientes con alcohol. En estos casos, los especialistas recomiendan evitar por completo las versiones que incluyan ron, brandy u otros destilados.

Una bebida con mucho sabor
Una bebida con mucho sabor que requiere consumo moderado o nulo en ciertas situaciones. Foto: (Archivo)

El ponche también puede interferir con ciertos tratamientos farmacológicos. Medicamentos como antibióticos, antidepresivos, antihistamínicos y fármacos para la presión arterial pueden interactuar negativamente si contiene alcohol.

Incluso las versiones sin alcohol pueden afectar la absorción de algunos medicamentos debido al alto contenido de azúcar o a la presencia de frutas que modifican la velocidad de absorción de los principios activos. Por este motivo, se aconseja consultar a un profesional de la salud ante cualquier duda.

Para los pacientes con enfermedad renal crónica, el ponche representa un desafío adicional. Estas personas suelen tener restricciones en el consumo de potasio, mineral presente en frutas como guayaba, manzana y ciruela pasa. La cocción prolongada de estas frutas en el ponche concentra los minerales, lo que puede resultar perjudicial para quienes deben controlar sus niveles de potasio.

Aunque el ponche es una bebida festiva y tradicional, su composición —rica en azúcar, frutas cocidas y, en ocasiones, alcohol— la hace inadecuada para ciertos grupos vulnerables.

El consumo debe ser moderado o evitado según la condición de cada persona. Ante cualquier duda sobre su impacto en la salud, la recomendación es consultar a un especialista.

Temas Relacionados

PoncheFrutasSaludNutriciónmexico-noticias

Más Noticias

¿Es malo hacer coraje después de comer aguacate? Esto explica la ciencia

Existe la creencia popular de que el consumo de este fruto podría traer malestares estomacales si se acompaña de emociones fuertes

¿Es malo hacer coraje después

Morena condena actos de violencia en marcha de la Generación Z y se solidariza con Claudia Sheinbaum

En un comunicado oficial, el partido político destacó que dicho movimiento no representa los ideales de toda la juventud mexicana

Morena condena actos de violencia

Elabora este aromatizante natural a base de pino para darle a tu hogar un toque navideño

Elaborar esencias naturales de manera casera ayuda a crear un ambiente festivo en casa a bajo costo

Elabora este aromatizante natural a

¿Murió Pedro Torres? Esto se sabe sobre el estado de salud del exproductor de Big Brother

En redes sociales ha circulado el rumor sobre el supuesto fallecimiento del productor de televisión, dado su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica

¿Murió Pedro Torres? Esto se

Clima del 16 de noviembre en México: un vistazo detallado a las condiciones por región

El clima en México puede variar en la zona sur, norte y centro debido a varios factores geográficos como la latitud y altitud

Clima del 16 de noviembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento entre civiles armados y

Enfrentamiento entre civiles armados y elementos de seguridad deja 5 muertos y 9 detenidos en El Guasimal, Sinaloa

Dictan auto de formal prisión a exagente del Cisen implicado en asesinato de Luis Donaldo Colosio

Capturan a 5 personas con más de mil cartuchos, armas, granadas y casi 640 mil pesos tras cateo en Zacatecas

Chilpancingo exige al Gobierno Federal reforzar seguridad tras ataque armado en la sierra, advierte posible desplazamiento

Ejército y Guardia Nacional localizan 20 explosivos improvisados en Badiraguato, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

¿Murió Pedro Torres? Esto se

¿Murió Pedro Torres? Esto se sabe sobre el estado de salud del exproductor de Big Brother

La Granja VIP: César Doroteo asegura que su nominación se pudo evitar la tarde de hoy 15 de noviembre

¿Quién será el quinto eliminado de La Granja VIP, según lista filtrada?

Fátima Bosch luce peinado al estilo Frida Kahlo en su entrevista a puerta cerrada de Miss Universo 2025

Así luce hoy la iglesia gótica en Guadalajara que inspiró a Guillermo del Toro, director de “Frankenstein”

DEPORTES

El entrenador que pasó de

El entrenador que pasó de casi ser campeón en la Liga MX a ser una de las piezas claves en la victoria de México sobre Argentina

México empata con Uruguay en un duelo estratégico entre Aguirre y Bielsa.

Reportan que Gustavo Lema estaría cerca de dirigir en Chile

Martinoli, Bermúdez, Faitelson y Vaca protagonizan un inesperado encuentro de cara al México vs. Uruguay

Vicente Sánchez es optimista y lanza su pronóstico para México en el Mundial 2026: “El famoso quinto partido”