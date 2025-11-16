Detienen a dos presuntos extorsionadores de La Unión Tepito mientras cobraban pago en la alcaldía Álvaro Obregón, CDMX

Ambas personas declararon ser parte de La Unión Tepito. (FOTO: FGJCDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvo en flagrancia a Juan “N”, de 21 años; y José “N”, de 18 años, investigados por su posible participación en el delito de extorsión en agravio de un comerciante de productos médicos. Durante su captura, los implicados afirmaron pertenecer al grupo delictivo La Unión Tepito.

Según la carpeta de investigación, desde el 12 de septiembre la víctima comenzó a recibir amenazas para exigirle el pago de 20 millones de pesos a cambio de no dañar a su familia. Ese mismo día, un hombre en motocicleta se le acercó para exigirle dinero, mientras que paralelamente recibió mensajes vía WhatsApp en los que también le pedían joyas bajo la advertencia de que podrían “enterrar a su familia”.

El 24 de octubre, el comerciante entregó 50 mil pesos en efectivo en inmediaciones de la colonia Altavista, en la alcaldía Álvaro Obregón. A pesar de ello, las intimidaciones continuaron y se le instruyó realizar un nuevo pago, esta vez de 500 mil pesos, el pasado 14 de noviembre, en el mismo punto.

Con esta información, agentes de la Policía de Investigación (PDI) implementaron un operativo de vigilancia en el domicilio de la víctima. Ahí, los oficiales detuvieron a los dos jóvenes cuando arribaron a bordo de una motocicleta para recoger el dinero exigido.

Los detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas. La Fiscalía capitalina señaló que continuará con las indagatorias para esclarecer los hechos y garantizar que los responsables enfrenten a la justicia.

En cumplimiento de la ley, la institución recordó que ambos individuos deben ser considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario mediante sentencia judicial.

Caen 4 presuntos operadores del CJNG tras operativo Buen Fin 2025

Durante recorridos preventivos implementados como parte del operativo Buen Fin 2025, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la Policía Municipal, detuvieron a cuatro hombres señalados como posibles responsables de secuestro exprés y robo a transporte de carga en la región que pertenecía a un grupo criminal originario de Jalisco (probablemente el Cártel Jalisco Nueva Generación).

La captura ocurrió sobre la Carretera Federal Los Reyes-Texcoco, luego de que un custodio pidió apoyo al denunciar que un camión que transportaba contenedores de plástico había sido interceptado por sujetos armados, quienes privaron de la libertad al conductor y huyeron con la unidad.

Según el informe, al llegar al sitio los agentes de seguridad detectaron actividad inusual y observaron a cuatro individuos intentando escapar. Los hombres fueron detenidos en el lugar e identificados como: Jorge “N”, de 31 años; Miguel “N”, de 22 años; Fernando “N”, de 32 años; y José “N”, de 20 años.