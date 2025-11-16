México

Cómo preparar un helado de galleta bajo en grasas: receta fácil de hacer

Así es este delicioso postre

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las opciones de postres frescos y ligeros continúan ganando popularidad gracias a una tendencia cada vez mayor de buscar alternativas saludables para el consumo cotidiano. La elaboración casera de helado, una tradición familiar en muchos hogares, se adapta a estas preferencias mediante versiones con bajo contenido de grasas y sabores que conservan su atractivo.

Entre las variedades favoritas, el helado de galleta bajo en grasas destaca por su sabor agradable y su facilidad para ser preparado con ingredientes accesibles. Esta propuesta ofrece una alternativa refrescante y sencilla, pensada para quienes desean disfrutar de un postre dulce sin exceder la ingesta de calorías y grasas.

Receta fácil para preparar helado de galleta bajo en grasas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 400 gramos de yogur natural descremado (puede ser griego sin azúcar)
  • 120 mililitros de leche descremada o vegetal
  • 2 cucharadas de edulcorante natural (estevia, eritritol o similar), ajusta al gusto
  • 8 piezas de galleta ligera (tipo maría sin azúcar)
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • Opcional: trozos de fruta fresca para decorar

Instrucciones:

– (Imagen Ilustrativa Infobae)
– (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Tritura las galletas ligeras usando las manos o un procesador hasta obtener trozos irregulares medianos. La textura ayuda a que el helado tenga trozos perceptibles en cada porción.

2. Mezcla el yogur natural descremado, la leche descremada y el edulcorante en un recipiente amplio. Añade el extracto de vainilla y bate hasta lograr una consistencia uniforme. Es importante evitar que queden grumos, ya que esto asegura una mezcla suave y agradable.

3. Agrega las galletas trituradas a la mezcla y remueve cuidadosamente con una espátula para que se distribuyan de forma pareja. Puedes reservar parte de las galletas para decorar al momento de servir.

4. Vierte la preparación en un molde apto para congelador. Cubre con papel film para evitar la formación de cristales de hielo en la superficie, lo que ayuda a mantener una textura cremosa.

5. Refrigera al menos durante 4 horas, removiendo la mezcla cada 60 minutos con un tenedor para impedir que se endurezca. Este paso permite obtener un helado más cremoso sin utilizar nata ni mantequilla.

6. Sirve el helado de galleta bajo en grasas en porciones individuales. Decora con los trozos de galleta reservados y, si lo prefieres, con un toque de fruta fresca para añadir color y sabor.

Este helado es apto para dietas bajas en grasas y puede adaptarse cambiando las galletas tradicionales por versiones integrales o sin azúcar. La receta garantiza un postre ligero, fresco y fácil de adaptar según las preferencias personales.

Temas Relacionados

HeladosGalletasPostremexico-noticiasmexico-recetas

Más Noticias

Clara Brugada condena violencia en marcha de la Gen Z: “La SSC de CDMX realizó únicamente acciones de contención”

Durante la protesta, algunos policías resultaron con lesiones tras los enfrentamientos en el Zócalo

Clara Brugada condena violencia en

El truco sencillo que renueva tu piel con ingredientes de cocina

Con un truco sencillo lograrás luminosidad natural y resultados visibles desde la primera aplicación

El truco sencillo que renueva

La verdad detrás de la foto de un francotirador que causó polémica durante marcha de la Gen Z en redes sociales

La manifestación dejó a un saldo de 100 policías lesionados y 40 personas detenidas

La verdad detrás de la

Inició entrega de tarjetas del Bienestar para la Beca Benito Juárez: requisitos para recibir 1,900 pesos bimestrales

La iniciativa va dirigida a estudiantes de nivel preparatoria que cursen en alguna escuela pública del país

Inició entrega de tarjetas del

Capturan a 5 personas con más de mil cartuchos, armas, granadas y casi 640 mil pesos tras cateo en Zacatecas

En el sitio también fueron localizadas más de mil dosis de droga y equipos de comunicación

Capturan a 5 personas con
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a 5 personas con

Capturan a 5 personas con más de mil cartuchos, armas, granadas y casi 640 mil pesos tras cateo en Zacatecas

Chilpancingo exige al Gobierno Federal reforzar seguridad tras ataque armado en la sierra, advierte posible desplazamiento

Ejército y Guardia Nacional localizan 20 explosivos improvisados en Badiraguato, Sinaloa

Dan auto de formal prisión a asesino del periodista veracruzano Gregorio Jiménez, atacado durante el gobierno de Javier Duarte

Caen cinco presuntos secuestradores de una mujer en Morelos y por asesinato de funcionario del gobierno de Cuernavaca

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EN VIVO:

La Granja VIP EN VIVO: César Doroteo asegura que su nominación se pudo evitar la tarde de hoy 15 de noviembre

“Seguro estaba en mi chamarra”: Sergio Mayer Mori estaría recibiendo información de su papá a través de su ropa

Otro viernes de locos llega a Disney+ México y arrasa este fin de semana

“Las locuras” llega a Netflix: conoce los estrenos de streaming del 17 al 23 de noviembre

Miss Universo 2025: cuándo y dónde ver la final del certamen de belleza en México

DEPORTES

Reportan que Gustavo Lema estaría

Reportan que Gustavo Lema estaría cerca de dirigir en Chile

Martinoli, Bermúdez, Faitelson y Vaca protagonizan un inesperado encuentro de cara al México vs. Uruguay

Vicente Sánchez es optimista y lanza su pronóstico para México en el Mundial 2026: “El famoso quinto partido”

México vs. Uruguay EN VIVO: minuto a minuto del partido amistoso internacional HOY en el TSM Corona

Julián Quiñones descarta volver a la Liga MX: su futuro sigue en Arabia