La repostería moderna se mueve constantemente con el fin de sorprender con nuevas combinaciones creativas en donde destacan el sabor, la textura y la presentación. Un ejemplo claro de esto es el cheesecake y panqué de matcha, que se convierten en los protagonistas de una propuesta fresca y elegante.
Este postre fusiona el sabor amargo del matcha con la suavidad del queso crema, chocolate y mantequilla, logrando un equilibrio perfecto entre lo dulce y ácido. Lo que más resalta de esta receta no solo es su innovador sabor sino su decoración, en donde las hojas de pensamiento y rosas con su color vibrante le dan un toque que termina siendo especial.
La rosas según menciona la Representación Agricultura Hidalgo, “gracias a sus características estéticas, se cultivan y comercializan con el propósito de ser decorativas, ya que las hojas, el perfume y el esplendor de su follaje es lo que les da la posibilidad de ser tanto planta de interior como flor cortada”. Son comestibles siempre y cuando se tomen precauciones al realizar su consumo.
Receta de cheesecake y panqué de matcha
El paso a paso de esta preparación lo puedes encontrar disponible dentro del catálogo digital de Larousse Cocina. Su elaboración es difícil y tardarás aproximadamente tres horas en hacerlo. Al finalizar el rendimiento total será de 12 porciones.
Ingredientes
Matcha cheesecake
- 120 g de galletas de vainilla, trituradas
- 60 g de mantequilla fundida
- 900 g de queso crema
- 190 g de azúcar
- 50 g de matcha, disueltos en 1/4 de taza de agua + 20 g disueltos en 4 cucharadas de agua
- 2 huevos
- 190 g de crema acidificada
- 75 ml de crema para batir
- 150 g de chocolate blanco
- pensamientos frescos, al gusto
- hojas de menta, al gusto
Panqué de matcha
- 375 g de mantequilla avellanada
- 360 g de azúcar
- 240 g de polvo de almendra
- 600 g de claras
- 200 g de harina de trigo
- 8 g de polvo para hornear
- 30 g de matcha ganache de matcha
- rosas frescas, al gusto
Preparación
Matcha cheesecake
- Forma la base del cheesecake mezclando el polvo de galletas de vainilla y la mantequilla fundida y distribuyéndolos dentro de un aro metálico grande sobre una charola con un tapete siliconado. Presiónalos contra el tapete de silicón sin dejar huecos. Reserva esta base
- Prepara el cheesecake encendiendo el horno a 120 °C y acremando en una batidora, con el aditamento de pala, el queso crema con el azúcar y los 50 gramos de matcha disueltos. Incorpora a esta mezcla los huevos, uno a uno, y después añade la crema acidificada; continúa batiendo hasta que la mezcla sea uniforme. Vacíala dentro del aro metálico, encima de la base, y hornea durante 1 hora o hasta que la superficie del cheesecake esté firme. Deja que repose durante 12 horas
- Elabora una ganache de matcha colocando en una olla sobre el fuego la crema para batir. Cuando hierva, retírala del fuego e incorpora el chocolate blanco y los 20 gramos de matcha disueltos. Deja reposar la ganache durante 5 minutos y mézclala bien
- Coloca el cheesecake sobre una rejilla, cúbrelo con la ganache de matcha y deja que se solidifique. Decóralo con los pensamientos y las hojas de menta
Panqué de matcha
- Enciende el horno a 170 °C
- Coloca la mantequilla en un cazo sobre el fuego y deja que se caliente hasta que cambie a color avellana. Retírala del fuego y déjala que llegue a temperatura ambiente
- Coloca dentro de un procesador la mantequilla con el resto de los ingredientes y trabájalos hasta obtener una mezcla homogénea.
- Vacía la mezcla en moldes para panqué grandes o en los moldes de la forma que prefieras. Hornéalos durante 50 minutos o hasta que se doren. Retíralos del horno y deja que se enfríen
- Coloca los panqués sobre una rejilla, cúbrelos con la ganache de matcha y deja que se solidifique. Decóralos con las rosas
¿Qué son las hojas de pensamiento?
Las hojas de pensamiento provienen de la planta Viola tricolor y es de las más usadas dentro de la jardinería por su presentación. Además de decorar el jardín se ocupan dentro de la gastronomía por su intenso color y delicioso sabor que al ser suave y dulce contrasta muy bien con ingredientes y platillos como frutas, tés, ensaladas, cremas y bebidas.
Las distingue su tono morado pero también sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, gracias a su contenido de flavonoides. Dentro de la herbolaria tradicional se ocupa con el propósito de tratar problemas de acné e infecciones urinarias así como para mejorar el tránsito intestinal.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador (INCMNSZ), esta planta contiene vitamina C que fortalece el sistema inmunológico. El uso de ingredientes naturales en la cocina moderna está representando una nueva tendencia que aporta creatividad y beneficios a la par.