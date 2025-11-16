Cómo preparar un cheesecake y panqué de matcha, una receta dulce, fresca y sofisticada

Un postre dulce y sofisticado, ideal para comer en cualquier ocasión - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La repostería moderna se mueve constantemente con el fin de sorprender con nuevas combinaciones creativas en donde destacan el sabor, la textura y la presentación. Un ejemplo claro de esto es el cheesecake y panqué de matcha, que se convierten en los protagonistas de una propuesta fresca y elegante.

Este postre fusiona el sabor amargo del matcha con la suavidad del queso crema, chocolate y mantequilla, logrando un equilibrio perfecto entre lo dulce y ácido. Lo que más resalta de esta receta no solo es su innovador sabor sino su decoración, en donde las hojas de pensamiento y rosas con su color vibrante le dan un toque que termina siendo especial.

La rosas según menciona la Representación Agricultura Hidalgo, “gracias a sus características estéticas, se cultivan y comercializan con el propósito de ser decorativas, ya que las hojas, el perfume y el esplendor de su follaje es lo que les da la posibilidad de ser tanto planta de interior como flor cortada”. Son comestibles siempre y cuando se tomen precauciones al realizar su consumo.

Receta de cheesecake y panqué de matcha

Un postre que combina sabores, texturas, consistencias y olores - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paso a paso de esta preparación lo puedes encontrar disponible dentro del catálogo digital de Larousse Cocina. Su elaboración es difícil y tardarás aproximadamente tres horas en hacerlo. Al finalizar el rendimiento total será de 12 porciones.

Ingredientes

Matcha cheesecake

120 g de galletas de vainilla, trituradas

60 g de mantequilla fundida

900 g de queso crema

190 g de azúcar

50 g de matcha, disueltos en 1/4 de taza de agua + 20 g disueltos en 4 cucharadas de agua

2 huevos

190 g de crema acidificada

75 ml de crema para batir

150 g de chocolate blanco

pensamientos frescos, al gusto

hojas de menta, al gusto

Panqué de matcha

375 g de mantequilla avellanada

360 g de azúcar

240 g de polvo de almendra

600 g de claras

200 g de harina de trigo

8 g de polvo para hornear

30 g de matcha ganache de matcha

rosas frescas, al gusto

Preparación

Matcha cheesecake

Forma la base del cheesecake mezclando el polvo de galletas de vainilla y la mantequilla fundida y distribuyéndolos dentro de un aro metálico grande sobre una charola con un tapete siliconado. Presiónalos contra el tapete de silicón sin dejar huecos. Reserva esta base

Prepara el cheesecake encendiendo el horno a 120 °C y acremando en una batidora, con el aditamento de pala, el queso crema con el azúcar y los 50 gramos de matcha disueltos. Incorpora a esta mezcla los huevos, uno a uno, y después añade la crema acidificada; continúa batiendo hasta que la mezcla sea uniforme. Vacíala dentro del aro metálico, encima de la base, y hornea durante 1 hora o hasta que la superficie del cheesecake esté firme. Deja que repose durante 12 horas

Elabora una ganache de matcha colocando en una olla sobre el fuego la crema para batir. Cuando hierva, retírala del fuego e incorpora el chocolate blanco y los 20 gramos de matcha disueltos. Deja reposar la ganache durante 5 minutos y mézclala bien

Coloca el cheesecake sobre una rejilla, cúbrelo con la ganache de matcha y deja que se solidifique. Decóralo con los pensamientos y las hojas de menta

Panqué de matcha

Enciende el horno a 170 °C

Coloca la mantequilla en un cazo sobre el fuego y deja que se caliente hasta que cambie a color avellana. Retírala del fuego y déjala que llegue a temperatura ambiente

Coloca dentro de un procesador la mantequilla con el resto de los ingredientes y trabájalos hasta obtener una mezcla homogénea.

Vacía la mezcla en moldes para panqué grandes o en los moldes de la forma que prefieras. Hornéalos durante 50 minutos o hasta que se doren. Retíralos del horno y deja que se enfríen

Coloca los panqués sobre una rejilla, cúbrelos con la ganache de matcha y deja que se solidifique. Decóralos con las rosas

¿Qué son las hojas de pensamiento?

Flor pensamiento, una planta reconocida por sus pétalos coloridos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las hojas de pensamiento provienen de la planta Viola tricolor y es de las más usadas dentro de la jardinería por su presentación. Además de decorar el jardín se ocupan dentro de la gastronomía por su intenso color y delicioso sabor que al ser suave y dulce contrasta muy bien con ingredientes y platillos como frutas, tés, ensaladas, cremas y bebidas.

Las distingue su tono morado pero también sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, gracias a su contenido de flavonoides. Dentro de la herbolaria tradicional se ocupa con el propósito de tratar problemas de acné e infecciones urinarias así como para mejorar el tránsito intestinal.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador (INCMNSZ), esta planta contiene vitamina C que fortalece el sistema inmunológico. El uso de ingredientes naturales en la cocina moderna está representando una nueva tendencia que aporta creatividad y beneficios a la par.