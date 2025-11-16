México

Cómo preparar un cheesecake y panqué de matcha, una receta dulce, fresca y sofisticada

Un postre innovador que en conjunto aporta vitaminas, minerales y antioxidantes que ayudan a mejorar la digestión y la textura de la piel

Guardar
Un postre dulce y sofisticado,
Un postre dulce y sofisticado, ideal para comer en cualquier ocasión - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La repostería moderna se mueve constantemente con el fin de sorprender con nuevas combinaciones creativas en donde destacan el sabor, la textura y la presentación. Un ejemplo claro de esto es el cheesecake y panqué de matcha, que se convierten en los protagonistas de una propuesta fresca y elegante.

Este postre fusiona el sabor amargo del matcha con la suavidad del queso crema, chocolate y mantequilla, logrando un equilibrio perfecto entre lo dulce y ácido. Lo que más resalta de esta receta no solo es su innovador sabor sino su decoración, en donde las hojas de pensamiento y rosas con su color vibrante le dan un toque que termina siendo especial.

La rosas según menciona la Representación Agricultura Hidalgo, “gracias a sus características estéticas, se cultivan y comercializan con el propósito de ser decorativas, ya que las hojas, el perfume y el esplendor de su follaje es lo que les da la posibilidad de ser tanto planta de interior como flor cortada”. Son comestibles siempre y cuando se tomen precauciones al realizar su consumo.

Receta de cheesecake y panqué de matcha

Un postre que combina sabores,
Un postre que combina sabores, texturas, consistencias y olores - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paso a paso de esta preparación lo puedes encontrar disponible dentro del catálogo digital de Larousse Cocina. Su elaboración es difícil y tardarás aproximadamente tres horas en hacerlo. Al finalizar el rendimiento total será de 12 porciones.

Ingredientes

Matcha cheesecake

  • 120 g de galletas de vainilla, trituradas
  • 60 g de mantequilla fundida
  • 900 g de queso crema
  • 190 g de azúcar
  • 50 g de matcha, disueltos en 1/4 de taza de agua + 20 g disueltos en 4 cucharadas de agua
  • 2 huevos
  • 190 g de crema acidificada
  • 75 ml de crema para batir
  • 150 g de chocolate blanco
  • pensamientos frescos, al gusto
  • hojas de menta, al gusto

Panqué de matcha

  • 375 g de mantequilla avellanada
  • 360 g de azúcar
  • 240 g de polvo de almendra
  • 600 g de claras
  • 200 g de harina de trigo
  • 8 g de polvo para hornear
  • 30 g de matcha ganache de matcha
  • rosas frescas, al gusto

Preparación

Matcha cheesecake

  • Forma la base del cheesecake mezclando el polvo de galletas de vainilla y la mantequilla fundida y distribuyéndolos dentro de un aro metálico grande sobre una charola con un tapete siliconado. Presiónalos contra el tapete de silicón sin dejar huecos. Reserva esta base
  • Prepara el cheesecake encendiendo el horno a 120 °C y acremando en una batidora, con el aditamento de pala, el queso crema con el azúcar y los 50 gramos de matcha disueltos. Incorpora a esta mezcla los huevos, uno a uno, y después añade la crema acidificada; continúa batiendo hasta que la mezcla sea uniforme. Vacíala dentro del aro metálico, encima de la base, y hornea durante 1 hora o hasta que la superficie del cheesecake esté firme. Deja que repose durante 12 horas
  • Elabora una ganache de matcha colocando en una olla sobre el fuego la crema para batir. Cuando hierva, retírala del fuego e incorpora el chocolate blanco y los 20 gramos de matcha disueltos. Deja reposar la ganache durante 5 minutos y mézclala bien
  • Coloca el cheesecake sobre una rejilla, cúbrelo con la ganache de matcha y deja que se solidifique. Decóralo con los pensamientos y las hojas de menta

Panqué de matcha

  • Enciende el horno a 170 °C
  • Coloca la mantequilla en un cazo sobre el fuego y deja que se caliente hasta que cambie a color avellana. Retírala del fuego y déjala que llegue a temperatura ambiente
  • Coloca dentro de un procesador la mantequilla con el resto de los ingredientes y trabájalos hasta obtener una mezcla homogénea.
  • Vacía la mezcla en moldes para panqué grandes o en los moldes de la forma que prefieras. Hornéalos durante 50 minutos o hasta que se doren. Retíralos del horno y deja que se enfríen
  • Coloca los panqués sobre una rejilla, cúbrelos con la ganache de matcha y deja que se solidifique. Decóralos con las rosas

¿Qué son las hojas de pensamiento?

Flor pensamiento, una planta reconocida
Flor pensamiento, una planta reconocida por sus pétalos coloridos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las hojas de pensamiento provienen de la planta Viola tricolor y es de las más usadas dentro de la jardinería por su presentación. Además de decorar el jardín se ocupan dentro de la gastronomía por su intenso color y delicioso sabor que al ser suave y dulce contrasta muy bien con ingredientes y platillos como frutas, tés, ensaladas, cremas y bebidas.

Las distingue su tono morado pero también sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, gracias a su contenido de flavonoides. Dentro de la herbolaria tradicional se ocupa con el propósito de tratar problemas de acné e infecciones urinarias así como para mejorar el tránsito intestinal.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador (INCMNSZ), esta planta contiene vitamina C que fortalece el sistema inmunológico. El uso de ingredientes naturales en la cocina moderna está representando una nueva tendencia que aporta creatividad y beneficios a la par.

Temas Relacionados

CheesecakeMatchaPostresRecetasCocinamexico-recetasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Cómo preparar atole de galleta, una bebida ideal para el frío y las reuniones familiares

Esta preparación puede adaptarse a los gustos de cada persona con cualquier tipo de galleta

Cómo preparar atole de galleta,

Arrojan artefacto explosivo a salón de eventos sociales en Navolato, Sinaloa

Desde el exterior, sujetos armados lanzaron el explosivo hechizo e hirieron aproximadamente a 10 personas

Arrojan artefacto explosivo a salón

Doble certificación en IA sin costo, disponibles en CDMX y en nueve estados

Los cursos de Inteligencia Artificial están dirigidos a jóvenes en ciencia y tecnología, pero el acceso en línea es abierto a todo público interesado

Doble certificación en IA sin

Popocatépetl hoy: volcán registró 3 exhalaciones este 16 de noviembre

El Popocatépetl es uno de los seis volcanes de alto riesgo detectados por el Cenapred, razón por la cual es monitoreado de forma constante

Popocatépetl hoy: volcán registró 3

Cuándo será la noche más oscura de noviembre: conoce el día ideal para observar la Vía Láctea y galaxias como Andrómeda

Este mes presenta una secuencia excepcional de eventos astronómicos para la observación nocturna en México y el hemisferio norte

Cuándo será la noche más
MÁS NOTICIAS

NARCO

Arrojan artefacto explosivo a salón

Arrojan artefacto explosivo a salón de eventos sociales en Navolato, Sinaloa

Caen 4 presuntos operadores del CJNG responsables de secuestro y robo tras operativo Buen Fin 2025 en Texcoco, Edomex

Siete muertos en Sinaloa tras jornada violenta con ataques y enfrentamientos

Marina detiene a dos presuntos operadores del CJNG con armas largas, droga y distintivos en Quintana Roo | Video

Autoridades desmantelan ocho laboratorios con 20 mil litros de drogas sintéticas en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Mariana Treviño reacciona a demanda

Mariana Treviño reacciona a demanda de Belinda contra Lupillo Rivera por violencia digital

La Granja VIP en vivo hoy domingo 16 de noviembre: quinta eliminación se encuentra entre estos dos granjeros

Quién fue y de qué murió Pancho Rodríguez, director de “Llamando a un ángel”

Cómo votar gratis por Fátima Bosch en Miss Universo 2025 y cuánto cuestan los paquetes de 3 hasta mil votos

Sofía Villalobos ofrece disculpas tras publicar la falsa muerte del productor Pedro Torres

DEPORTES

Tigres vs Cruz Azul: cuándo

Tigres vs Cruz Azul: cuándo y dónde ver a la Máquina buscando su primer pase a la final de la Liga MX Femenil

NBA hoy: lista completa de los encuentros programados para este 16 de noviembre

El entrenador que pasó de casi ser campeón en la Liga MX a ser una de las piezas claves en la victoria de México sobre Argentina

México empata con Uruguay en un duelo estratégico entre Aguirre y Bielsa.

Reportan que Gustavo Lema estaría cerca de dirigir en Chile