Usuarios señalan que los encuentros entre Ángela Aguilar y sus fans son “falsos” y “actuados”

Siguen las críticas hacia Ángela Aguilar en medio de su gira por Estados Unidos. (Captura de pantalla @angelitaaguilar)

Ángela Aguilar y Christian Nodal se robaron la atención de las cámaras durante su presencia en los Latin Grammy 2025, pues días antes se dio a conocer la fecha de su boda religiosa.

Pese a los buenos momentos que siguen compartiendo los intérpretes de “Dime cómo quieres”, los comentarios negativos siguen estando presentes, especialmente hacia la integrante de la dinastía Aguilar.

Antes de asistir a los Latin Grammy, la hija menor de Pepe Aguilar arrancó su gira ‘Libre Corazón’ en Estados Unidos, como parte de la experiencia ofreció un ‘Meet and Greet", dinámica que sigue dando de qué hablar en redes sociales.

Ángela Aguilar y Christian Nodal en los Latin Grammy 2025. REUTERS/Ronda Churchill

Usuarios aseguran que los fans de Ángela Aguilar “actuaron” al encontrarse con ella

Después de su concierto en Dallas, Texas, se comenzaron a difundir diferentes videos sobre la convivencia que la intérprete de “En realidad” tuvo con parte de sus fans.

Pese a que han pasado varios días desde el concierto, internautas siguen comentando los videos, asegurando que la dinámica parece estar actuada, aunque cabe recordar que no es la primera vez que se señala a la familia Aguilar sin pruebas.

"Ya no es gracioso, ya es triste", ”Ni la rosa de Guadalupe se atreve a tanto", ”Todo se ve tan incómodo" y ”Por qué todos los videos se ven como actuados", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la plataforma.

Ángela Aguilar en convivencia con sus fans. (Captura de pantalla TikTok)

Hasta ahora, los Aguilar no se han pronunciado al respecto directamente, pero uno de los asistentes desmintió que la dinámica haya sido actuada, asegurando que pagó su boleto y no había ningún libreto.

Ángela Aguilar aseguró que ir a conciertos no es fácil

Durante una entrevista concedida para Univision, la cantante de regional mexicano compartió sus sentimientos ante su primera gira en solitario, pero evitó tocar la polémica y controversia que ha desatado entre el público mexicano.

“Todo es un aprendizaje. Me encanta que Dios siempre me ponga este tipos de pruebas, porque cada vez que yo puedo pisar un escenario, antes yo lo tomaba muy desapercibido, le rezo a Dios”, expresó.

Ángela Aguilar prefiere agradecer lo vivido en 'Libre Corazón Tour 2025'. (Captura de pantalla)

De igual forma, hizo énfasis en las complicaciones que las personas pueden tener para acudir a un concierto, por lo que prefiere agradecer el cariño que las personas le envían mientras está arriba del escenario.

“Entiendo que también ir a los conciertos ahorita es un tiempo muy difícil. Entonces, agradecer el cariño de la gente haciendo, haciéndolo todo con miedo, pero no dejando de hacerlo”, concluyó.