Eleazar Gómez recuerda cuando estuvo en prisión por violencia familiar: “Cambió mi vida”

Eleazar Gómez habló en La Granja VIP sobre el proceso legal que enfrentó hace cinco años por violencia familiar y el tiempo que pasó en prisión preventiva en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Fue en una conversación con Sergio Mayer Mori donde el actor recordó cuando fue arrestado en noviembre de 2020 tras agredir física y verbalmente a su entonces pareja, Tefi Valenzuela.

“Cambió mi vida de trescientos sesenta grados. Me pasó en un momento como crucial, un momento donde me estaba yendo poca madre y de repente, así de la noche a la mañana como si te apagaran la luz”, comenzó.

Los famosos se comprometieron horas antes de que Eleazar agrediera a su novia (Foto: captura de pantalla/TV Notas)

El protagonista de Atrévete a Soñar pensó que saldría de la cárcel en cuestión de días, pero pasaron meses antes de que se declarara culpable y llegara a un acuerdo con la ley.

“Ni en mi peor pesadilla me imaginé estar en un lugar así. Ya cuando era inminente, yo dije: No, pero cómo. Dijeron: En dos semanas se soluciona esto. Pues, se pasaban los meses y decía: Nunca. En ese momento se paró mi vida“, dijo.

Eleazar Gómez confesó que en aquel consideró abandonar el medio artístico, pero al final decidió no hacerlo gracias al apoyo que recibió de sus seres queridos.

El actor pasó cuatro meses en prisión preventiva por violencia familiar. La Granja VIP

“Yo estaba en un lugar en donde perdí todo, la voz, la capacidad de defenderme, la capacidad de poder decir. De hecho, pensé en dejar completamente todo el medio artístico después de tantos años de hacer esto, que es lo que yo más amo, lo que he hecho toda mi vida”, continuó.

Por último, comentó que no cambiaría nada de su pasado porque lo han convertido en la persona que es actualmente.

“Pero luego siempre a veces hay muchas personas que me dicen: ¿Y te gustaría regresar el tiempo para cambiar algo?. Y yo siempre digo no. Todo lo que he vivido, todo lo que me ha pasado... sí, me siento agradecido", dijo al borde del llanto.

(Captura de pantalla TikTok)

Cabe recordar que Eleazar Gómez fue detenido en noviembre de 2020 tras una denuncia por violencia física y verbal que Tefi Valenzuela levantó en su contra.

El actor se declaró culpable del delito de violencia familiar equiparada y recibió libertad condicional por tres años en marzo de 2021, no sin antes llegar a un acuerdo: pagar la reparación del daño, ofrecer una disculpa pública a Tefi Valenzuela, cumplir con una orden de restricción y recibir terapia psicológica.