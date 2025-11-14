Said Cisneros busca seguir los pasos de Isaac del Toro tras fichar con el Soudal Quick-Step Devo Team

Tras destacar en la categoría junior con un 17º lugar en el Mundial de Ruta 2025 y proclamarse campeón nacional en ruta y subcampeón en contrarreloj, Cisneros da un importante salto en su carrera profesional en uno de los equipos más prestigiosos del World Tour. ( X/Soudal Quick-Step Devo Team)

Said Cisneros, joven exponente del ciclismo mexicano, fichó con el Soudal Quick-Step Devo Team, uno de los equipos más importantes del World Tour, para la temporada 2026.

A sus 18 años, el talento originario de Aguascalientes da un gran paso en su carrera tras destacar durante dos temporadas con el AR Monex Pro Cycling Team, el mismo equipo que impulsó la carrera de Isaac del Toro.

“Me alegra unirme a este gran equipo para el próximo año, el primero para mí en categoría sub-23. En mi primera temporada quiero crecer, aprender todo lo que pueda de corredores con más experiencia y ponerla en práctica en la carretera, pero también participar en alguna de las carreras más importantes del calendario”, comentó el ciclista mexicano a través de un video en el comunicado oficial del equipo como su nuevo fichaje.

Cisneros llega después de tener un gran cierre de temporada tras finalizar en el 17º puesto en la prueba en línea junior del Mundial de Ciclismo 2025 y proclamándose, también su categoría de edad, campeón nacional en línea y subcampeón nacional contrarreloj.

Cisneros sueña con participar en las carreras más importantes del tour

El joven ciclista de Aguascalientes destacó la evolución del ciclismo en México y su objetivo de ganar experiencia en su primer año como sub-23, buscando competir en carreras de alto nivel. (X: @ar_procycling)

El ciclista expresó su emoción en el comunicado oficial de su equipo, posando orgulloso con sus nuevos colores tras dar el salto al ciclismo de élite: “Hola a todos, soy Said Cisneros y me complace anunciar que la próxima temporada competiré con el Soudal Quick-Step Devo Team. Estoy muy contento y emocionado, especialmente porque será mi primer año en la categoría sub-23”, comentó.

Sin embargo, puntualizó que el objetivo de esta primera temporada es ganar experiencia y formar parte de las carreras más importantes de este nivel como el Giro Next y el Tour de L´Avenir, ya que el tratarse de su primer año en la categoría, no busca someterse a tanta presión, sino ir creciendo en su desarrollo.

Cisneros aprovechó el espacio para destacar el crecimiento del ciclismo en México en los últimos años, reflejado en los recientes logros de Isaac del Toro. Sin embargo, subrayó que el trabajo va más allá del corredor de UAE y se está haciendo un esfuerzo en el país para impulsar el deporte.

“El ciclismo en México en los últimos años ha estado creciendo, sobre todo con Isaac del Toro, que es uno de los mayores exponentes dentro del WorldTour, dentro de todo. Entonces cada vez somos más los mexicanos que estamos compartiendo el pelotón. Nada, demasiado contento porque en México tenemos bastante talento y bastantes ganas de sobresalir”﻿.

Trayectoria profesional de Said Cisneros

Tras destacar en la Olimpiada Nacional 2023 y obtener medallas en campeonatos nacionales, logró un lugar destacado en el Mundial Junior de Ruta 2025 en Ruanda, convirtiéndose en el mejor latinoamericano de la prueba. (X: @ar_procycling)

El joven originario de Aguascalientes se formó principalmente en competiciones nacionales, destacando en la Olimpiada Nacional 2023 y como campeón estatal de ruta. Estos resultados le abrieron las puertas para incorporarse al AR Monex Pro Cycling Team, un equipo mexicano con sede en Europa dedicado a impulsar jóvenes talentos nacionales como Isaac del Toro.

Entre sus primeros logros sobresalen la medalla de oro en los Juegos CONADE 2023 y el bronce obtenido en el Campeonato Nacional de Ruta del mismo año. Además, se coronó subcampeón en las pruebas de short track y cross country 2023, y acumuló múltiples victorias en la Copa Federación, según datos de la página oficial de Olympics.

En 2025, Cisneros continuó demostrando su talento al quedar subcampeón nacional de contrarreloj y campeón nacional de ciclismo de ruta en la categoría Junior.

Su proyección internacional creció tras lograr un notable lugar 17 en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta UCI Junior 2025, disputado en Kigali, Ruanda, donde fue el mejor latinoamericano en esta exigente prueba.

Sus buenas actuaciones en el presente año lo llevaron a ser contratado por el Soudal Quick-Step Devo Team, quienes se fijaron en su talento para seguir creciendo como equipo.