Melena y flequillo Birkin: el ícono de libertad femenina que cambió la historia de la moda

Melena con flequillo estilo Birkin, un corte de cabello clásico

El corte de cabello conocido como melena con flequillo Birkin es mucho más que una tendencia momentánea. En el año 2025 sigue marcando moda como una de las opciones favoritas para quienes buscan un look sofisticado, práctico y lleno de personalidad. Con origen en la década de los sesenta, se convirtió en un distintivo de libertad femenina gracias a la icónica estrella Jane Birkin.

La autenticidad es su esencia, la melena se lleva suelta permitiendo el movimiento y con un flequillo que enmarca el rostro. Una característica que en su momento desafió los estándares de belleza establecidos, simbolizando una transformación cultural profunda.

Según la revista Glamour, “el fleco, era famoso por su coqueta longitud y textura capas, cortadas con suavidad y sin una línea definida. La clave era que se viera un poco desordenado, como si lo hubiera dejado secar al aire y hubiera pasado los dedos por él para darle algo de movimiento al salir”. Su forma aporta ligereza, comodidad y una expresión auténtica y rebelde.

Hoy en día lucir este corte es sinónimo de libertad. Desde que Jane lo popularizó, se convirtió en una señal de independencia y feminidad, demostrando que una mujer puede llevar el cabello como desee sin perder elegancia, porte y frescura.

¿En qué consiste el estilo de Jane Birkin?

Jane Birkin popularizo la elegancia natural y el encanto retro en este corte

Este clásico del siglo pasado rejuvenece y aporta movimiento, convirtiéndose en una excelente opción para quienes desean renovar su imagen sin sacrificar el largo del cabello. La melena en capas ligeramente desfilada, añade volumen y dinamismo, resaltando las facciones pero con sutileza.

“Es un flequillo que tiene una caída natural que hace que se abra de forma orgánica, es un poco más corto por delante y esto permite una caída fácil y sencilla. Se peina solo, crece solo y bonito y es fácil de mantener” menciona la estilista María Baras, directora del salón Cheska para la revista Vogue.

Actualmente las tendencias apuntan hacía lo fresco y este estilo encaja perfectamente con esa idea, ya que no requiere de técnicas complicadas ni productos costosos, haciendo que su encanto resida en el movimiento espontáneo que aporta el aire y el secado al sol. Resultando en una propuesta cómoda y elegante que habla por sí misma.

Un estilo que impuso moda

Llevarlo es garantía de comodidad y de frescura natural

El flequillo Birkin fue esa alternativa que permitió resaltar la individualidad y naturalidad de la mujer, alejándose de los moldes tradicionales impuestos por la sociedad. Por eso este corte ha perdurado durante décadas conquistando a nuevas generaciones y manteniéndose vigente en pasarelas, alfombras rojas, películas y premiaciones. Su éxito radica en la sencillez con la que transmite sofisticación haciendo que grandes estrellas continúen adaptándolo, manteniendo vivo su espíritu atemporal y especial.

Hoy existen diversas versiones que incorporan ligeras variaciones según el tipo de rostro o textura del capilar, sin perder su esencia. Al adaptarse fácilmente resulta ideal para quienes buscan un cambio favorecedor y versátil.

Si deseas llevarlo con el mejor estilo posible, lo recomendable es que asistas con un profesional de la belleza para que te asesore según tus facciones y tipo de cabello. Así podrás lucir un estilo Jane Birkin moderno, natural y equilibrado.

El estilista Juan Diego Teo explica en el portal Instyle que “para conseguir un efecto a lo Jane Birkin, mejor dejar que el propio pelo se abra de manera natural, sin forzar la dirección a la que va cada uno de estos cortos mechones”.