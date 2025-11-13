México

Té de hojas de guayaba y otras plantas altas en vitamina C, ideales para evitar resfriados ante el frío

Durante la temporada de bajas temperaturas, los resfriados y otras afecciones respiratorias incrementan su incidencia.

Guardar
Té de hojas de guayaba
Té de hojas de guayaba y otras plantas o frutas altas en vitamina C, ideales para evitar resfriados ante el frío Foto: (iStock)

Durante la temporada de bajas temperaturas, los resfriados y otras afecciones respiratorias incrementan su incidencia.

Diversos estudios de organismos como la Secretaría de Salud de México advierten que una ingesta adecuada de vitamina C favorece la defensa del organismo ante cuadros leves de infección.

A partir de esta premisa, la preparación de tés y bebidas a base de hojas, frutas y plantas con alto contenido en este nutriente representa una alternativa natural para apoyar el bienestar durante el invierno.

Té de hojas de guayaba: defensa inmunológica desde la tradición

Las hojas de guayaba concentran compuestos antioxidantes y una elevada cantidad de vitamina C, superando en algunos casos la proporción encontrada en la fruta.

Freepik
Freepik

Consumir un té preparado a partir de hojas frescas o secas ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, reducir la inflamación y brindar alivio ante molestias leves en la garganta. Además, aporta taninos con efecto antiviral y antibacteriano.

Receta básica: Lava de 5 a 7 hojas de guayaba frescas. Colócalas en 500 ml de agua hirviendo, reduce el fuego y deja infusionar por 10 minutos. Filtra las hojas antes de servir. El té puede endulzarse con miel o complementarse con una rodaja de limón para potenciar el sabor y la vitamina C.

Té de cáscara de naranja y limón: aroma y salud en una taza

Aprovechar la cáscara de naranja o de limón permite obtener vitamina C junto a aceites esenciales con propiedades antiinflamatorias y expectorantes. Estas infusiones mejoran la hidratación, alientan la eliminación de toxinas y refrescan las vías respiratorias en clima frío.

Procedimiento recomendado: Lava bien la cáscara de una naranja o limón, evitando residuos de pesticidas. Hierve las cáscaras en 500 ml de agua durante 8 a 10 minutos. Retira antes de que la bebida se torne amarga y deja enfriar un poco antes de servir. Puedes añadir una rama de canela para potenciar el sabor y el efecto reconfortante.

Té de cáscara de naranja
Té de cáscara de naranja y limón: aroma y salud en una taza - Perú - 03 de julio (Glamour)

Té de limón (jugo y cáscara): fácil acceso y eficacia reconocida

El limón es uno de los cítricos más conocidos y accesibles, con un alto contenido en vitamina C y compuestos antioxidantes como los flavonoides. Su consumo regular ayuda a fortalecer las defensas del cuerpo, aliviar molestias de garganta y disminuir la duración de resfriados.

Cómo prepararlo: Corta un limón en rodajas finas y reserva la cáscara bien lavada. Hierve 300 ml de agua, añade las rodajas y cáscara, tapa y deja reposar 7 minutos. Cuela el líquido, exprime el jugo de medio limón adicional al final y sirve caliente, idealmente endulzado con un poco de miel.

Té de perejil: solución sencilla para reforzar el sistema inmune

El perejil es una hierba de uso común en la cocina mexicana y contiene vitamina C, hierro y betacaroteno. Preparado en infusión, ayuda a reducir la inflamación, aportar antioxidantes y fortalecer las defensas.

Modo de preparación: Lava y pica un manojo pequeño de perejil fresco. Incorpóralo en una taza de agua hirviendo y deja reposar 10 minutos tapado. Cuela antes de beber y puedes añadir gotas de limón para incrementar la vitamina C y mejorar el sabor.

Antes de adornar platos, el
Antes de adornar platos, el perejil fue medicina popular. A través de los siglos, se le reconoció como aliado del riñón, limpiador de sangre y estimulante del sistema excretor. (Freepik)

El consumo regular de estas infusiones, acompañado de una dieta equilibrada y un descanso adecuado, contribuye a la prevención de resfriados y refuerza las defensas naturales ante los cambios de temperatura. Expertos en nutrición recomiendan alternarlas según disponibilidad regional, siempre observando posibles alergias o sensibilidades individuales.

Temas Relacionados

Té de hojas de guayabaGuayabaVitamina CResfriadosmexico-noticias

Más Noticias

Sheinbaum felicita a AMLO por su cumpleaños con ronda de aplausos en La Mañanera: “Nuestro reconocimiento siempre”

La presidenta calificó al exmandatario como “el dirigente político y luchador social más importante de la historia moderna”

Sheinbaum felicita a AMLO por

Popocatépetl lanza 8 exhalaciones en las últimas 24 horas

Al ser un volcán activo y uno de los de mayor riesgo en todo el país, el estado del Popocatépetl es de principal preocupación para pobladores de zonas vecinas en Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl lanza 8 exhalaciones en

Día Mundial de la Diabetes 2025: Urge adaptar los centros de trabajo para personas con esta enfermedad en México

Expertos llaman a crear entornos laborales más inclusivos y saludables

Día Mundial de la Diabetes

EEUU sanciona a familia mexicana ligada a casinos que lavaban dinero con apoyo del Cártel de Sinaloa

Se trata de 27 empresas y personas morales que permitieron el blanqueo de capitales, al tiempo que se eliminaron 10 establecimientos de este tipo para ingresar al sistema financiero estadounidense

EEUU sanciona a familia mexicana

Documental de Florinda Meza ya tiene fecha de estreno en México: cuándo y dónde ver su versión de la historia

Atrévete a vivir incluye testimonios inéditos y abre la puerta al lado más desconocido de la actriz icónica

Documental de Florinda Meza ya
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU sanciona a familia mexicana

EEUU sanciona a familia mexicana ligada a casinos que lavaban dinero con apoyo del Cártel de Sinaloa

Marco Rubio descarta envío de tropas a México como apoyo por asesinato de Carlos Manzo en Uruapan

Detienen a cuatro personas con armas largas tras operativo Plan Michoacán por la Paz

Alfredo Olivas reaparece en redes tras rumores de un presunto ataque armado en Tamaulipas

El asedio a la familia de Alfredo Olivas: atentados, masacres y amenazas del crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

Documental de Florinda Meza ya

Documental de Florinda Meza ya tiene fecha de estreno en México: cuándo y dónde ver su versión de la historia

La Granja VIP en vivo hoy 13 de noviembre: Manola Diez amenaza con mandar a golpear a Teo

Supuesta amante de Cristian Castro rompe el silencio y lanza fuerte mensaje: “Es él quien tiene que hablar”

“No había libreto”: Fan de Ángela Aguilar jura que pagó 700 dólares por conocerla en su concierto de EEUU

Yuri revela cómo se enteró del divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón en Juego de Voces: “Echó sus lagrimitas”

DEPORTES

René Higuita confía en que

René Higuita confía en que Memo Ochoa será el portero titular de México en la Copa del Mundo 2026

CMLL premiará al fan número un millón de la Arena México con un cinturón especial

“Viva la Raza”: Se cumplen 20 años sin Eddie Guerrero, el alma latina de la lucha libre

Mikel Arriola deja en manos de Javier Aguirre la decisión sobre Álvaro Fidalgo

Dominik Mysterio rompe el silencio tras perder su título Intercontinental de WWE ante John Cena: “Voy a recuperar lo que es mío”