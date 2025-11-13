Venus y Mercurio serán visibles desde el cielo mexicano este noviembre: fecha y horario ideal para la conjunción planetaria

Durante el mes de noviembre, el firmamento de México atraerá miradas con una sucesión de eventos astronómicos de alto interés para aficionados y especialistas.

Entre ellos, destaca la conjunción al amanecer de Venus y Mercurio, así como la llegada de lluvias de meteoros y la oposición de Urano, fenómenos que podrán observarse en distintas fechas con condiciones propicias por el clima frío y los cielos despejados.

De acuerdo con la revista UNAM Global, la comunidad astronómica nacional anticipa jornadas inusuales para observar el cielo antes del fin de año.

Conjunción planetaria: Venus y Mercurio sorprenderán al amanecer

Uno de los espectáculos más esperados de este ciclo astronómico estará reservado para los primeros minutos del alba durante dos días consecutivos. Venus y Mercurio aparecerán en el horizonte oriental, excepcionalmente cercanos entre sí, durante la madrugada del 24 y 25 de noviembre.

Ambos planetas se podrán apreciar a simple vista, siempre que el clima y la visibilidad lo permitan.

Ambos planetas se podrán apreciar a simple vista, siempre que el clima y la visibilidad lo permitan.

El fenómeno será visible aproximadamente media hora antes de la salida del Sol, apenas por unos minutos. Venus, conocido como el lucero del alba, alcanzará una magnitud de –3,9, mientras que Mercurio brillará con una magnitud de +1,9, separados solamente por poco más de un grado angular.

La proximidad visual de ambos planetas es un evento poco común y despierta especial interés entre observadores porque no requiere de telescopio o binoculares, aunque estos instrumentos sí permiten un mayor detalle.

Según datos de la Sociedad Astronómica de México, la observación será óptima en lugares con baja contaminación lumínica y un horizonte este despejado. “La última vez que ambos se mostraron tan próximos en el mismo campo visual sucedió hace varios años”.

¿Qué es una conjunción planetaria y cómo observarla?

Una conjunción planetaria ocurre cuando dos planetas se ven muy cerca uno del otro en el cielo terrestre, aunque en realidad sus distancias físicas sigan siendo enormes. Este tipo de fenómeno representa una alineación aparente desde la perspectiva de la Tierra.

¿Qué es una conjunción planetaria y cómo observarla? (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las conjunciones entre Venus y Mercurio suelen ser raras y llaman la atención porque ambos planetas, por su cercanía al Sol, son poco visibles simultáneamente.

Para lograr una observación segura y efectiva, especialistas recomiendan ubicar un sitio despejado con vista hacia el horizonte este, llevar ropa abrigada por las bajas temperaturas y evitar luces directas que puedan perjudicar la adaptación de la vista a la oscuridad. Es importante cesar la observación con la salida del Sol, ya que mirar directamente al astro puede afectar seriamente la vista.

Es conveniente llegar al lugar por lo menos 20 minutos antes del horario estimado y utilizar aplicaciones astronómicas para localizar el momento exacto en el que ambos astros se eleven sobre el horizonte.