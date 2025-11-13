México

Asesinan a Policía de Investigación de la Fiscalía de la CDMX en Tlalnepantla, Edomex

El lugar fue acordonado y comenzaron las primeras investigaciones

El ataque fue realizado en
El ataque fue realizado en San Miguel Chalma (Fiscalía Edomex/Ilustrativa)

Un elemento de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) fue asesinado en Tlalnepantla, Estado de México.

Los primeros reportes indican que el ataque contra el elemento fue realizado en San Miguel Chalma durante el 12 de noviembre. Los responsables del ataque serían sujeto que llegaron al sitio en una motocicleta y accionaron sus armas de fuego contra el elemento de seguridad.

El sujeto fue identificado como Esteban “E, según los primeros datos revelados por el periodista Antonio Nieto, quien destaca que en la agresión participaron al menos dos sujetos luego de recibir una llamada.

Por su parte, el portal Nmás señala que el policía fue interceptado a las afueras de un establecimiento con lo que inició una persecución que terminó cerca de una farmacia, sitio donde fue asesinado.

Por los hechos violentos, el sitio fue acordonado mientras inician las primeras averiguaciones del caso. Hasta el momento no hay reportes de personas detenidas por el ataque armado.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

