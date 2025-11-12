Autoridades detienen a presuntos extorsionadores en el Edomex: decían ser de un grupo criminal de Jalisco

Presuntos extorsionadores detenidos en Acolman, Estado de México. Crédito: X - @FiscaliaEdomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentó una orden de aprehensión contra 4 personas señaladas por su presunta participación en el delito de extorsión contra una persona dedicada a vender productos de limpieza en el municipio de Acolman, Estado de México.

Según información oficial, la FGJEM recibió apoyo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México para ejecutar las ordenes que culminaron en la captura de Carlos “N”, Mario Alberto “N”, Evelin “N” y Yuliana Karina “N”.

Los reportes oficiales indican que los detenidos se presentaban como integrantes de un grupo criminal originario de Jalisco cuando amedrentaban a sus víctimas.

Cómo operaba el presunto grupo de extorsionadores detenido por la Fiscalía del Estado de México

Los detenidos extorsionaron a un vendedor de productos de limpieza en el municipio de Acolman.. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos presentados por la FGJEM relatan que los y las detenidas habrían amenazado con armas a la víctima y le exigieron el pago inmediato de una suma de dinero a cambio de dejarla ejercer su actividad en la zona.

“La víctima se encontraba realizando la venta de productos de limpieza a bordo de su camioneta de la marca Ford, en la calle Valle de Lerma, en la colonia Real del Valle, localidad de Tepexpan perteneciente al municipio de Acolman, momento en que arribaron los hoy investigados a bordo de un vehículo color blanco, quienes con violencia y utilizando armas de fuego amenazan a la víctima, para lo cual se ostentan como integrantes de un grupo criminal con orígenes en el estado de Jalisco”, informó la FGJEM en un comunicado.

Además, los informes de la Fiscalía revelaron que los actuales imputados demandaron a la víctima una cantidad de dinero bajo la amenaza de obstaculizar su actividad laboral.

Según los hechos, los acusados establecieron no solo una suma inicial, si no también el pago regular de una cuota semanal, condicionando la continuidad del trabajo de la afectada al abono periódico de este dinero.

De acuerdo con el expediente, tales exigencias iban acompañadas de advertencias explícitas: si la víctima no accedía a sus peticiones, tanto ella como sus familiares corrían riesgo de sufrir algún tipo de daño.

La Fiscalía del Edomex reiteró que los imputados deberán ser considerados inocentes durante la investigación y hasta que exista una sentencia definitiva emitida por la autoridad competente.

El caso forma parte de una serie de investigaciones abiertas en el Valle de México, donde distintas dependencias estatales y federales colaboran en el combate a la extorsión y delitos asociados a la delincuencia organizada.