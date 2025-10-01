México

SSC-CDMX confirma identidad del policía asesinado en Edomex tras asalto: es el oficial José Jacinto Ponce

El secretario Pablo Vázquez Camacho dio a conocer igualmente que la esposa del jefe del Sector Tlatelolco ya es atendida en un hospital y cuenta con apoyo de la secretaría capitalina

Por Diego Mendoza López

| X / @PabloVazC
| X / @PabloVazC

Esta mañana, Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), confirmó la muerte del oficial José Jacinto Ponce Alfaro, jefe del Sector Policial Tlatelolco, tras haber sido víctima de un asalto para arrebatarle una motocicleta cuando se encontraba en el municipio de Chalco, Estado de México.

De acuerdo con el secretario capitalino, la esposa de Ponce Alfaro también resultó herida tras el crimen, pero, hasta ahora, la SSC-CDMX la extendido el apoyo médico, jurídico y de carrera policial al momento.

Información en desarrollo...

José Jacinto Ponce AlfaroSector TlatelolcoPablo Vázquez CamachoAsaltoRobo de motocicletaChalcoEdomexSSC CDMXNarco en Méxicomexico-noticias

