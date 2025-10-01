SSC-CDMX confirma identidad del policía asesinado en Edomex tras asalto: es el oficial José Jacinto Ponce

Esta mañana, Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), confirmó la muerte del oficial José Jacinto Ponce Alfaro, jefe del Sector Policial Tlatelolco, tras haber sido víctima de un asalto para arrebatarle una motocicleta cuando se encontraba en el municipio de Chalco, Estado de México.
De acuerdo con el secretario capitalino, la esposa de Ponce Alfaro también resultó herida tras el crimen, pero, hasta ahora, la SSC-CDMX la extendido el apoyo médico, jurídico y de carrera policial al momento.
Información en desarrollo...
Más Noticias
La mañanera de hoy 1 de octubre | En vivo
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa
¿Habrá premio para el sexto lugar de La Casa de los Famosos México? Hora, canal y todo sobre la penúltima gala
Rumbo a la gran final del reality show de Televisa, las expectativas por el orden de sus finalistas crece
México: cotización de apertura del dólar hoy 1 de octubre de USD a MXN
Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada
Tipo de cambio dólar canadiense peso mexicano de hoy 1 de octubre
Estos son los últimos movimientos que se registraron en el tipo de cambio entre la moneda mexicana y la canadiense
Diputada del PRI impulsa reforma para castigar errores y usos políticos en el Grito de Independencia
Los servidores públicos que pifien en la ceremonia podrían ser multados hasta con 103 mil pesos; la iniciativa fija un protocolo mínimo con héroes patrios obligatorios
MÁS NOTICIAS