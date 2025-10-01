SSC-CDMX confirma identidad del policía asesinado en Edomex tras asalto: es el oficial José Jacinto Ponce

| X / @PabloVazC

Esta mañana, Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), confirmó la muerte del oficial José Jacinto Ponce Alfaro, jefe del Sector Policial Tlatelolco, tras haber sido víctima de un asalto para arrebatarle una motocicleta cuando se encontraba en el municipio de Chalco, Estado de México.

De acuerdo con el secretario capitalino, la esposa de Ponce Alfaro también resultó herida tras el crimen, pero, hasta ahora, la SSC-CDMX la extendido el apoyo médico, jurídico y de carrera policial al momento.

Información en desarrollo...