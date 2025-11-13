Ángela presume fotografías con Pepe Aguilar y Christian Nodal previo a los Latin Grammy 2025

Los cantantes asistieron al evento Person Of The Year Latin Grammy, un homenaje especial a Raphael. (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

La noche del homenaje a Raphael en los Latin Grammy 2025 reunió a figuras emblemáticas de la música regional mexicana en Las Vegas. Ángela Aguilar y Christian Nodal asistieron juntos al evento “La Persona del Año”, donde la cantante compartió imágenes acompañada por su padre, Pepe Aguilar, y el artista sonorense. A través de sus redes sociales, la menor de la dinastía Aguilar publicó fotografías junto a ambos, acompañadas por emojis de corazones.

Durante la ceremonia, Pepe Aguilar subió al escenario a cantar como parte de los festejos dedicados al artista español. El propio Aguilar expresó por medio de su cuenta de Instagram: “Siguen tomándonos en cuenta para mí es un tremendo orgullo estar nominado y esta noche vamos a celebrar al maestro Raphael”. La presencia en conjunto de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Christian Nodal en la gala destacó no solo por la relevancia de sus trayectorias, sino por el contexto familiar que atraviesan, dado que recientemente Nodal se convirtió en el esposo de Ángela.

Ángela y Pepe Aguilar comaprtieron fotografías del evento. (Captura de pantalla @angela_aguilar_ / @pepeaguilaroficial/ @nodangelalibrecorazon)

El reconocimiento a Raphael sirvió de antesala a la entrega de los Latin Grammy, programada para el jueves 13 de noviembre. En declaraciones capturadas durante una entrevista para el estilista y presentador Jomari Goyso, Nodal anticipó que desfilaría por la alfombra roja junto a Ángela Aguilar.

En la edición número 26 de los premios, los nominados en la categoría dedicada a la música ranchera y el mariachi incluyen tres producciones: “Mi suerte es ser mexicano”, de Pepe Aguilar; “Alma de reyna 30 Aniversario”, del Mariachi Reyna de Los Ángeles; y “¿Quién + Como Yo?”, de Christian Nodal. Dicha categoría exige que al menos el 51 por ciento del material grabado sea original y que se empleen los instrumentos tradicionales del género. Hasta este año, Vicente Fernández mantiene el récord con ocho galardones, al tiempo que Pepe Aguilar suma cuatro y Christian Nodal, tres.

Nodal se enfrenta contra su suegro con el disco: ¿Quién + Como Yo? (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

La lista de nominaciones también incluyó a otros nombres relevantes, como Pablo Preciado, reconocido en la categoría de Compositor del Año gracias a la autoría de temas interpretados por Los Tigres del Norte, Intocable, Carín León, así como nuevas canciones para Nodal y el dueto “No quiero hablar”, de Ángela Aguilar con Marc Anthony. Por otro lado, en contraste con el año anterior, ni Ángela ni Leonardo Aguilar figuran entre los nominados inicialmente, pese a que ambos obtuvieron un premio en 2024 por su colaboración con Becky G.

A través de sus publicaciones, Ángela Aguilar compartió el orgullo por las nominaciones de su padre y de Nodal, proyectando una imagen unificada tras las recientes tensiones familiares que han rodeado a los Aguilar.