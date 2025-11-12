Sheinbaum urge a actualizar regulación de casinos digitales para evitar lavado de dinero: “No existían cuando se hizo la ley”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a actualizar las regulaciones para la operación de casinos digitales, luego de que ayer se suspendió la operación de 13 plataformas de apuestas y casinos físicos en ocho estados por lavado de dinero.
“Actualizar la ley, hoy se hacen muchísimas apuestas de manera digital existen los casinos físicos, pero ahora ya hay muchísimos, digitales, la normatividad para los casinos digitales tiene que actualizarse porque cuando se hizo la ley no existía de l amanera que existe hoy esta mañanera de apostar, tiene que regularse sino se presta al lavado de dinero”, dijo en la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’.
Información en desarrollo...
Más Noticias
¿Cilantro o perejil?, cómo diferenciarlos y qué aportan cada uno a tu dieta
El cilantro y el perejil son hierbas aromáticas que a simple vista parecen similares, pero cada una tiene un sabor distintivo y aportan beneficios diferentes para la salud
Por esta razón te podrían multar hasta con 2 mil pesos al conducir
Si existe reincidencia en una misma falta dentro de un año, la multa podrá duplicarse
Sor Juana Inés de la Cruz: 5 poemas para que conozcas a la escritora en su cumpleaños
La autora novohispana desafió los límites de su época y defendió el derecho de las mujeres para que pudieran acceder a la educación
Precio del dólar en México está en picada y se acerca a su valor más bajo en 16 meses
La racha positiva del peso mexicano ha llevado a la divisa estadounidense a sumar seis jornadas consecutivas con resultados negativos
La Granja VIP en vivo hoy 12 de noviembre: Adame y Eleazar arman complot previo a la quinta Asamblea
Sigue el minuto a minuto del reality show de TV Azteca durante sus quinta semana
MÁS NOTICIAS