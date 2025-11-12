México

Sheinbaum urge a actualizar regulación de casinos digitales para evitar lavado de dinero: “No existían cuando se hizo la ley”

La presidenta hizo el llamado tras la suspensión de operaciones de 13 casinos en ocho estados por lavado de dinero

Sheinbaum indicó que se deben
Sheinbaum indicó que se deben actualizar los lineamientos para los casinos digitales. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a actualizar las regulaciones para la operación de casinos digitales, luego de que ayer se suspendió la operación de 13 plataformas de apuestas y casinos físicos en ocho estados por lavado de dinero.

“Actualizar la ley, hoy se hacen muchísimas apuestas de manera digital existen los casinos físicos, pero ahora ya hay muchísimos, digitales, la normatividad para los casinos digitales tiene que actualizarse porque cuando se hizo la ley no existía de l amanera que existe hoy esta mañanera de apostar, tiene que regularse sino se presta al lavado de dinero”, dijo en la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’.

Información en desarrollo...

