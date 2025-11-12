Lolita Cortés arremete contra Alfredo Adame tras abandonar La Granja VIP

(La Granja VIP // Venga la Alegría)

Lolita Cortés regresó a TV Azteca tras abandonar La Granja VIP por una crisis de salud mental.

La actriz asistió como invitada especial al programa Venga la Alegría del 12 de noviembre y concedió una entrevista, donde no solo contó cómo fueron sus primeros momentos fuera de las instalaciones del reality show, también habló sobre Manola Diez, Eleazar Gómez y Alfredo Adame.

Lolita Cortés pidió su salida del reality entre lágrimas. (Captura de pantalla YouTube)

Así fueron sus primeros momentos de Lolita Cortés fuera de La Granja VIP

La actriz reveló que lo primero que hizo cuando llegó a su casa fue reencontrarse con su esposo y sus perros.

“He estado con mi esposo. Mis perros al principio fue: «¿Y esta señora dónde la hemos visto antes?» (...) Mi hermana estaba deshecha, recuperar a mis hijos, me fui a casa de mi hijo, platicamos (...) He estado con mi esposo porque algo que entendí ahí adentro es: No, no quiero el césped de al lado que es más verde. No, no quiero la ropa que tiene alguien más. Quiero a mi marido, quiero a mi familia, quiero donde vivo, quiero a mis perros", contó.

(La Granja VIP)

Lolita Cortés habla de su amistad con Manola Diez y Eleazar Gómez

La actriz reveló que no conocía a Manola antes del reality, pero le agradeció el apoyo que le brindó durante su estancia, principalmente cuando presentó su primera crisis de ansiedad.

“Soy una persona muy mayor y me dedico al teatro. Cuando conocí a Manola, la verdad, no, ni siquiera recuerdo en qué momento nos encontramos, pero sí recuerdo el primer ataque de ansiedad (...) fue un gran apoyo”, dijo.

Respecto a Eleazar Gómez explicó que le tiene un gran cariño porque lo conoce desde que era niño y aseguró que desconoce sus polémicas.

Eleazar destaca su experiencia en teatro, cine y televisión como ventaja ante la opinión pública (TV Azteca)

“Yo no me enteré. No soy una persona que esté buscando nada de eso. Yo, y además lo hablé yo con mi nuera, que es una persona que siempre está al lado mío, independientemente de mis hijos. Mi nuera está ahí y mi esposo está ahí y me dicen: «Tú vas a empezar el juego a partir de que entras»“, comentó.

Lolita Cortés arremete contra Alfredo Adame

La actriz también habló sobre el polémico posicionamiento que tuvo con Alfredo Adame cuando lo nominó; aseguró que se lanzó con todo contra el conductor por la manera en que actuó en un accidente con Manola Diez y El Patrón.

(Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

“Yo estaba ahí y lo vi todo. Y estuve pensando y pensando, no sabía a quién iba a nominar, qué le iba yo a decir, porque él no se merecía menos. Porque, discúlpenme, pero el lindito este, cuando-- ese día que el patrón le dijo: «¿Cómo haces esto?», no es que Patrón lo haya provocado. ¿Por qué no se quedó a recoger, cuando yo me acerqué, el maíz con Manola? ¿Por qué no le dijo: «Discúlpame, a los dos se nos cayó. Déjame, te ayudo a recogerlo. Manola, no te preocupes»? Sabiendo que Manola se altera tanto. Es por eso", dijo.

Lolita Cortés reacciona al mensaje que le mandó Jolette tras abandonar La Granja VIP

La actriz reveló que sí escuchó el mensaje que le mandó la ex Académica y le agradeció sus palabras.

"Hermosa. La vi porque mi hermana lo subió. Este, yo creo que han pasado muchos años y yo creo que somos mujeres que hemos ya madurado y vivido muchísimas cosas y cada quien siguió su carrera. Yo incluso la vi en programas de moda y dije: «Ay, qué gusto me da que esté siguiendo...». Y lo que escribió se lo agradezco muchísimo. No es algo, no es algo que me avergüence“, dijo.