Helado de café casero con pocas calorías, fácil de hacer, que te ayuda a bajar de peso y ganar masa muscular

Este helado es una opcion ideal para quieren un postre que se intregre en una alimentación saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin duda el helado es uno de los postres favoritos de chicos y grandes; sin embargo, también suele ser uno de los que aportan mayor cantidad de azúcares y grasas saturadas, debido a que su ingrediente base es leche y azúcar.

Pero esto no tiene porque ser un impedimento para darse un gusto y poder comer un postre saludable que incluso nos ayude a perder peso y ganar masa muscular mientras lo consumimos.

Tal es el caso de esta receta de un helado casero sabor café que esta elaborado con una base de yogurt griego, el cual es rico en proteína, por lo que el resultado será un postre bajo el calorías que no solo sea delicioso sino que también aporte gran número de nutrientes, sin duda la combinación pefecta.

Este helado será tu mejor aliado para esos momentos de antojo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de helado de café con yogur griego bajo en calorías

Ingredientes:

2 tazas de yogur griego natural bajo en grasa o sin grasa

2 cucharadas de café instantáneo soluble

2 cucharadas de agua caliente

2 a 3 cucharadas de endulzante bajo en calorías (eritritol, stevia o sucralosa)

1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)

Preparación:

Disuelve el café instantáneo en el agua caliente. Deja enfriar unos minutos. En un recipiente, mezcla el yogur griego con el café ya disuelto, el endulzante y la vainilla hasta obtener una mezcla homogénea. Pon la mezcla en un recipiente apto para congelador y cubre bien. Congela durante 2-3 horas. Cada 30 a 45 minutos, retira del congelador y revuelve la mezcla con un tenedor para evitar la formación de cristales de hielo, logrando una textura más cremosa. Cuando tenga la consistencia deseada, sirve y disfruta.

Puedes incorporar pequeños trozos de chocolate negro sin azúcar o frutos secos picados antes de congelar, según preferencias, aunque esto puede modificar ligeramente el valor calórico.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El valioso aporte nutricional que tiene este helado con base de yogurt griego y que te hará ganar masa muscular

Los valores nutricionales de la receta de helado de café con yogur griego bajo en calorías varían según las marcas y cantidades exactas de cada ingrediente.

Sin embargo, a continuación, se presenta una estimación aproximada para 4 porciones, usando ingredientes bajos en grasa y un endulzante sin calorías:

Por porción (aprox. 100 g):

Calorías: 60-80 kcal

Proteínas: 6-8 g

Grasas: 0-2 g

Carbohidratos: 7-9 g

Azúcares: 5-7 g (provenientes principalmente del yogur, si no contiene azúcares añadidos)

Fibra: 0 g

Colesterol: 0-8 mg

Sodio: 25-40 mg

Utilizar yogur griego natural sin azúcar y bajo en grasa ayuda a disminuir el contenido calórico y graso además de que este tipo de yogurt es bajo rico en proteína por lo que se trata de un postre ideal para incluir en dietas para bajar o mantener el peso y que busquen incrementar la masa muscular.

Además, otro de los secretos de este postre es que el café soluble y el endulzante bajo en calorías añaden calorías casi insignificantes.

Es importante mencionar que estos valores pueden cambiar dependiendo de la marca de yogur elegida, si se añade vainilla con azúcar o si se incorporan extras como chocolate o nueces.