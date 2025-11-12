México

Helado de café casero con pocas calorías, fácil de hacer, que te ayuda a bajar de peso y ganar masa muscular

Los ingredientes con los que se elabora tienen importante valor nutricional a diferencia de los helados tradicionales

Guardar
Este helado es una opcion
Este helado es una opcion ideal para quieren un postre que se intregre en una alimentación saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin duda el helado es uno de los postres favoritos de chicos y grandes; sin embargo, también suele ser uno de los que aportan mayor cantidad de azúcares y grasas saturadas, debido a que su ingrediente base es leche y azúcar.

Pero esto no tiene porque ser un impedimento para darse un gusto y poder comer un postre saludable que incluso nos ayude a perder peso y ganar masa muscular mientras lo consumimos.

Tal es el caso de esta receta de un helado casero sabor café que esta elaborado con una base de yogurt griego, el cual es rico en proteína, por lo que el resultado será un postre bajo el calorías que no solo sea delicioso sino que también aporte gran número de nutrientes, sin duda la combinación pefecta.

Este helado será tu mejor
Este helado será tu mejor aliado para esos momentos de antojo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de helado de café con yogur griego bajo en calorías

Ingredientes:

  • 2 tazas de yogur griego natural bajo en grasa o sin grasa
  • 2 cucharadas de café instantáneo soluble
  • 2 cucharadas de agua caliente
  • 2 a 3 cucharadas de endulzante bajo en calorías (eritritol, stevia o sucralosa)
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)

Preparación:

  1. Disuelve el café instantáneo en el agua caliente. Deja enfriar unos minutos.
  2. En un recipiente, mezcla el yogur griego con el café ya disuelto, el endulzante y la vainilla hasta obtener una mezcla homogénea.
  3. Pon la mezcla en un recipiente apto para congelador y cubre bien.
  4. Congela durante 2-3 horas. Cada 30 a 45 minutos, retira del congelador y revuelve la mezcla con un tenedor para evitar la formación de cristales de hielo, logrando una textura más cremosa.
  5. Cuando tenga la consistencia deseada, sirve y disfruta.
Puedes incorporar pequeños trozos de
Puedes incorporar pequeños trozos de chocolate negro sin azúcar o frutos secos picados antes de congelar, según preferencias, aunque esto puede modificar ligeramente el valor calórico.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El valioso aporte nutricional que tiene este helado con base de yogurt griego y que te hará ganar masa muscular

Los valores nutricionales de la receta de helado de café con yogur griego bajo en calorías varían según las marcas y cantidades exactas de cada ingrediente.

Sin embargo, a continuación, se presenta una estimación aproximada para 4 porciones, usando ingredientes bajos en grasa y un endulzante sin calorías:

Por porción (aprox. 100 g):

  • Calorías: 60-80 kcal
  • Proteínas: 6-8 g
  • Grasas: 0-2 g
  • Carbohidratos: 7-9 g
  • Azúcares: 5-7 g (provenientes principalmente del yogur, si no contiene azúcares añadidos)
  • Fibra: 0 g
  • Colesterol: 0-8 mg
  • Sodio: 25-40 mg

Utilizar yogur griego natural sin azúcar y bajo en grasa ayuda a disminuir el contenido calórico y graso además de que este tipo de yogurt es bajo rico en proteína por lo que se trata de un postre ideal para incluir en dietas para bajar o mantener el peso y que busquen incrementar la masa muscular.

Además, otro de los secretos de este postre es que el café soluble y el endulzante bajo en calorías añaden calorías casi insignificantes.

Es importante mencionar que estos valores pueden cambiar dependiendo de la marca de yogur elegida, si se añade vainilla con azúcar o si se incorporan extras como chocolate o nueces.

Temas Relacionados

RecetasPostresheladocafémexico-noticias

Más Noticias

Feria de la esfera en Chingnahuapan 2025: Tito Double P, El Malilla y más en el cartel completo

El evento reunirá a grandes figuras musicales, espectáculos familiares y actividades artesanales

Feria de la esfera en

Jasper Troy destrona a El Grande Americano y es nuevo campeón WWE Speed

El joven luchador se impuso en combate relámpago durante NXT, arrebatando el cinturón en menos de cinco minutos

Jasper Troy destrona a El

Feria Estatal de León 2026: fechas y boletos para ver a Carín León, Julión Álvarez, Nodal, Gloria Trevi y el cartel completo

El esperado evento cultural y musical contará con la presencia de figuras icónicas, quienes harán vibrar a los asistentes durante casi un mes de espectáculos y actividades para todos los gustos

Feria Estatal de León 2026:

¿La ropa protege contra las bajas temperaturas a las mascotas?

Algunos perros y gatos con pelaje escaso, edad avanzada o condiciones médicas pueden necesitar prendas funcionales, pero siempre bajo supervisión

¿La ropa protege contra las

Alcalde de Morelia cuestiona el Plan Michoacán: “Es más discurso que acción”

Alfonso Martínez critica la falta de presencia federal y advierte que el 90% de las medidas ya existían antes

Alcalde de Morelia cuestiona el
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Que no se mate al

“Que no se mate al mensajero y se exija a las autoridades”, pide la periodista Adela Navarro tras denunciar amenazas en su contra

Detuvieron a seis militares por el asesinato de las menores de edad Leidy y Alexa, en Badiraguato, Sinaloa

Detienen a custodio que intentaba ingresar presunta droga al penal de Tepexi, en Puebla

FGR investiga aseguramiento de casi media tonelada de metanfetamina en Sonora

Adelantan audiencia de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, para definir si saldrá de prisión

ENTRETENIMIENTO

Feria Estatal de León 2026:

Feria Estatal de León 2026: fechas y boletos para ver a Carín León, Julión Álvarez, Nodal, Gloria Trevi y el cartel completo

Latin Grammy 2025: fecha, hora y dónde ver la ceremonia en vivo en México

Los mejores memes de mexicanos que dejó el primer tráiler de “Toy Story 5”, la esperada película de Pixar

Angélica María manda emotivo mensaje a Angélica Vale en medio de su divorcio de Otto Padrón: “Una nueva etapa”

La Granja VIP en vivo hoy 11 de noviembre: sigue El Duelo de la tarde

DEPORTES

Julio César Chávez señala que

Julio César Chávez señala que Canelo “ya se ve cansado” para el boxeo profesional tras su derrota ante Crawford

Liga MX Femenil: qué canales transmitirán las Semifinales del Apertura 2025

Estadio Azteca presenta cambios en su estructura directiva y confirma fecha de reapertura para el Mundial 2026

Marcelo Flores ya entrena con Canadá: ¿adiós definitivo al Tri?

Semifinal América vs Chivas Femenil: la IA anticipa quién llegará a la final