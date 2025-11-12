México

Detienen a custodio que intentaba ingresar presunta droga al penal de Tepexi, en Puebla

Además, autoridades informaron que una custodia también fue detenida cuando intentaba ingresar lencería y otros objetos al Centro Penitenciario de Puebla

Presunta droga que intentó ingresar
Presunta droga que intentó ingresar un custodio en el penal de Tepexi en Puebla. Crédito: SSP Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSC Puebla) informó que se llevó a cabo la detención de un custodio cuando intentaba ingresar paquetes con presunta droga al Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, además, se reportó que una custodia también había sido detenida en la capital del estado por hechos similares.

El anuncio de las detenciones fueron realizadas mediante un comunicado de la institución, donde resalta que fue un hombre y una mujer los detenidos tras descubrirse su intento de introducir objetos no permitidos en los centros penitenciarios de Puebla y Tepexi de Rodríguez.

Las acciones, según autoridades, surgen a partir de la intensificación de los controles internos, resultado de la política de cero tolerancia a la corrupción que la institución impulsa en los recintos penitenciarios.

Esta política, impulsada por el gobierno del estado, ha sido destacada en varias ocasiones por el gobernador Alejandro Armenta.

Fotografías de las revisiones realizadas
Fotografías de las revisiones realizadas a los custodios en diferentes penales de Puebla. Crédito: SSP Puebla

La dependencia enfatizó que estos operativos internos buscan erradicar prácticas contrarias a la legalidad y garantizar la transparencia al interior de los centros de reclusión.

Sobre estos hechos, destacó el caso de Constantino “N”, custodio del Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez que fue sorprendido cuando, durante una revisión, se le encontró posible droga escondida entre sus objetos personales.

Objetos encontrados. Crédito: SSP Puebla
Objetos encontrados. Crédito: SSP Puebla

En otros hechos, autoridades informaron que durante las labores de supervisión implementadas en el Centro Penitenciario de Puebla, autoridades de la SSP detuvo a Sandra “N”, quien fungía como custodia, debido a que intentó introducir una serie de objetos prohibidos. Entre los artículos asegurados se encuentran prendas de vestir, accesorios para equipos telefónicos y sustancias de las cuales no se tienen detalles por parte de las autoridades.

El reporte oficial reveló que el avance de las investigaciones dentro de la institución se ha acompañado de la apertura de procesos legales internos, a la par que se han formalizado las carpetas de investigación correspondientes ante la Fiscalía General del Estado de Puebla.

El Gobierno del Estado de Puebla, a través de declaraciones oficiales, afirmó que se están implementando acciones para asegurar que los centros penitenciarios operen bajo un estricto respeto a la ley y a los derechos humanos.

Las autoridades señalaron que estas medidas buscan fortalecer la legalidad en el sistema penitenciario. Asimismo, destacaron la importancia de vigilar el cumplimiento de la normatividad en todos los procesos internos de los centros penitenciarios, así como de promover la capacitación del personal para asegurar un trato respetuoso y apegado a los principios de derechos humanos.

