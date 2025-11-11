México

Escoltas de Carlos Manzo no están detenidos, pero siguen declarando, revela Harfuch

El secretario de seguridad federal también respaldó las recientes declaraciones al respecto del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla

El Secretario de la Defensa
El Secretario de la Defensa Nacional. CRÉDITO: Jesús Áviles| Infobe México

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reveló que los policías municipales que se encontraban en el primer círculo de seguridad de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, no se encuentran detenidos por ningún autoridad de los tres niveles de gobierno.

Al respecto, García Harfuch comentó que los dos presuntos implicados en las investigaciones por el asesinato del presidente municipal siguen declarando ante la justicia y, de igual forma, participan en la revisión de los peritajes judiciales por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) Michoacán.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa Mañanera del PuebloGobierno de MéxicoCarlos ManzoEscoltas Carlos ManzoPolicía Municipal de UruapanAsesinatoAtentadoOmar García HarfuchSSPCUruapanMichoacánNarco en Méxicomexico-noticias

