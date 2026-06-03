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Cómo ayudar al repartidor de Boing veracruzano para que vaya a Italia a recoger su premio de poesía

El originario de Papantla ganó en primer lugar en el certamen

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El poeta, originario de Papantla, ganó el primer lugar del certamen.

Braulio Elías Pérez Valencia, comerciante y repartidor de Boing originario de Papantla, pide apoyo ciudadano para viajar a Italia el próximo 7 de junio y recibir el Premio Literario Internacional “Cosenza-Ciudad Federiciana” por su poema “Escuché mi nombre”.

La ceremonia de entrega del XVIII premio está programada para ese día en Italia, por lo que el autor solicita cooperación para reunir el dinero del traslado y recoger la presea.

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Pérez Valencia, de 55 años, será reconocido como el poeta extranjero más destacado entre los participantes del certamen y suma este galardón a otros tres concursos literarios que ya ganó.

Ante la falta de recursos, difundió una cuenta BBVA: 1549414174 y la clabe interbancaria 012888015494141741.

Este es el poema que ganó en Italia

Braulio tiene 55 años y ya cuenta con tres premios.
Braulio tiene 55 años y ya cuenta con tres premios.

Este es el poema con el que ganó el premio:

“Buscándote en el viento, / Tus labios rozaron los míos, / Paralizando todos mis sentidos, / Escuché mi nombre al salir del torbellino, / No logré retenerte, / Un huracán de emociones invadió mi cuerpo lenta y rápidamente. / Sentimientos envueltos en estelas se alejaron del cielo, / Separando de mi, cualquier esperanza de verte una vez, / Tomé impulso del piso, / Más el cielo estaba muy lejos, / Dejando en pedazos este corazón mal herido. / Más se, que de el cielo bajarás en forma de lluvia, / Devolviendo el aliento... / Al suspiro.”

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El poeta es egresado del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Veracruz y mantiene su propósito de escribir.

La historia de Braulio Elías

Braulio ganó el primer lugar del concurso
Braulio ganó el primer lugar del concurso
  • Braulio Elías Pérez Valencia es comerciante y repartidor de Boing, originario de Papantla, Veracruz.
  • Gana el Premio Literario Internacional “Cosenza-Ciudad Federiciana” con el poema “Escuché mi nombre”.
  • Busca apoyo ciudadano para viajar a Italia este 7 de junio, fecha en que recibirá la presea.
  • A sus 55 años, será reconocido como el poeta extranjero más destacado entre los participantes.
  • Ha obtenido otros tres certámenes literarios en el pasado.
  • El premio lo obliga a buscar recursos económicos para viajar a Italia y recoger el reconocimiento.
  • No ha recibido apoyo de instituciones locales, aunque ya solicitó respaldo.
  • Pone a disposición una cuenta BBVA (número 1549414174, clabe interbancaria 012888015494141741) para recibir donaciones.
  • Es egresado del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Veracruz.
  • Persiste en su propósito de escribir, pese a las dificultades.

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