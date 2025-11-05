México

Youtuber “El Custodio” asegura haber asesinado a tres personas por legitima defensa: investigan conflictos vecinales

Fuentes consultadas por Infobae México refieren que el presunto culpable y las víctimas tenían un conflicto desde hace tiempo

El youtuber publicó un video
El youtuber publicó un video donde mencionó haber disparado contra tres personas CRÉDITO: Captura de pantalla YT/@elcustodio

Roberto Carlos “N”, también conocido como en YouTube como “El Custodio”, está implicado como presunto responsable de un triple asesinato ocurrido el pasado 3 de noviembre en el fraccionamiento Real del Valle del municipio de Acolman, Estado de México.

Según informes oficiales, en el lugar fallecieron 3 personas y 1 más resultó herida, todo derivado del ataque armado realizado por el youtuber.

Las tres personas fallecidas fueron identificadas como Carla “N”, de 49 años de edad; Guillermo “N”, de 51 años de edad; y Omar “N”, de 21 años de edad.

Diversos medios locales han informado que ellos eran vecinos del youtuber.

Además, se reportó que la persona herida fue identificada como Irvin Uriel “N”.

Sobre este caso, un video publicado en redes sociales generó viralidad sobre lo acontecido, debido a que en él aparecía el presunto culpable, Roberto Carlos “N”, aceptando sus actos y justificándose con que lo realizó en legitima defensa.

En el video aparece “El Custodio”, aparentemente exaltado y con una pistola en la mano, afirmando que tuvo que defenderse porque unos invasores de casas amenazaron con matarlo.

Además, asegura que sus actos fueron realizados en legitima defensa.

“Esto es lo que pasa por gente invasora, para c4 o para quien vea esto, lastima para mi familia, discúlpenme, tenia que hacerlo, estas gentes no se iban a detener”, fue lo que dijo “El Custodio” durante el video, cuya duración es de 36 segundos.

Roberto N ya se encuentra detenido. (Crédito: El Custodio| X)

Actualmente Roberto Carlos “N” se encuentra prófugo, motivo por el cual diversas autoridades federales y estatales se han puesto en marcha operativos para dar con su paradero.

Según datos de Youtube, el “El custodio” cuenta con 4 mil 400 subscritores en su canal.

Además, en su último video se puede ver como diversos internautas le cuestionan su paradero o se burlan se lo sucedido.

El motivo no fue despojo, si no una pelea vecinal

En redes sociales comenzó a especularse que el motivo por el cual “El Custodio” habría cometido esos actos no está relacionado con el defenderse de una presunta invasión a su casa.

Según fuentes de seguridad consultadas por Infobae México, el motivo de la agresión presuntamente sería un problema vecinal, además, este ya tendría tiempo de existir

La fuente consulta refiere que, según testimonios, los problemas eran generados por un lugar de estacionamiento, debido a que a veces se estorbaban una unidad o la otra, lo que habría derivado problemas entre los implicados.

