México

Qué pasa si aún no tramitas tu Tarjetón Digital IMSS ¿Está en riesgo el pago de tu pensión o préstamo personal?

La plataforma resulta útil para ex empleados bajo el RJP, personas con ingresos altos ante el SAT y usuarios con créditos vigentes que requieren comprobantes para revisar descuentos o aclarar depósitos

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Una mujer con gafas y cabello rubio, vestida con un blazer gris, se cubre la boca con la mano en señal de sorpresa frente a su laptop en una oficina, con el logo del IMSS en una pantalla adyacente.
Permite a trabajadores activos, jubilados y pensionados consultar y descargar comprobantes de nómina, revisar deducciones, verificar pagos extraordinarios y dar seguimiento a créditos o préstamos vigentes con el instituto (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Aún no has tramitado tu tarjetón digital del IMSS? Antes de preocuparte es necesario conocer lo que el propio Instituto Mexicano del Seguro Social tiene que decir al respecto, sobre todo ante la cantidad de información inexacta que circula en redes sociales sobre las consecuencias de no tenerlo.

El tarjetón digital IMSS es una plataforma en línea que reemplazó al talón de pago en papel. Permite a trabajadores activos, jubilados y pensionados consultar y descargar comprobantes de nómina, revisar deducciones, verificar pagos extraordinarios y dar seguimiento a créditos o préstamos vigentes con el instituto, desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

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Qué dice el IMSS sobre el pago de pensiones

Un anciano de piel clara y pelo gris, con gafas, está mirando y tocando la pantalla de su smartphone con el dedo índice en un interior iluminado.
El IMSS reiteró que no existe ningún trámite digital obligatorio cuyo incumplimiento implique la suspensión, bloqueo o pérdida del pago de la pensión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El instituto fue categórico: “Es falsa la información que refiere que el pago de pensiones está sujeto a la realización de un trámite digital”, según el comunicado de prensa No. 625/2025. La aclaración respondió a mensajes virales que aseguraban que jubilados y pensionados perderían su depósito si no completaban registros digitales antes de ciertas fechas.

El IMSS reiteró que no existe ningún trámite digital obligatorio cuyo incumplimiento implique la suspensión, bloqueo o pérdida del pago de la pensión. El derecho al cobro está garantizado por la Ley del Seguro Social y no puede condicionarse a herramientas tecnológicas, de acuerdo con los canales institucionales del organismo.

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La atención presencial, además, sigue disponible para quienes no puedan o no deseen realizar gestiones en línea.

A quién sí le urge tramitarlo

Un grupo de personas mayores haciendo fila en cajeros automáticos. Un hombre introduce una tarjeta, y otras mujeres esperan su turno, algunas con bastones.
Los pensionados que perciben más de $400,000 anuales o tienen múltiples pensiones también requieren el historial descargable del tarjetón para cumplir con su declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). (Imagen Ilustrativa Infobae)

No tener el tarjetón no cancela la pensión, pero sí genera obstáculos prácticos. Quienes pertenecen al Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) —ex trabajadores del propio IMSS que cobran directamente de su nómina— necesitan el tarjetón para visualizar conceptos como bonos, aguinaldos y retenciones de préstamos.

Los pensionados que perciben más de $400,000 anuales o tienen múltiples pensiones también requieren el historial descargable del tarjetón para cumplir con su declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Cualquier derechohabiente que tramite préstamos o créditos con el instituto, o que necesite aclarar diferencias en su depósito mensual, también depende de esta plataforma para documentar su caso.

El registro biométrico: la confusión que originó los rumores

Gran parte de la desinformación surgió al confundir el tarjetón digital con el registro biométrico en la aplicación IMSS Digital —un proceso distinto que solicita huella dactilar y reconocimiento facial para verificar la identidad del titular.

El acuerdo ACDO.AS2.HCT.220725/194.P.DPES, emitido por el Consejo Técnico del IMSS en octubre de 2025, confirmó que ese registro tampoco es obligatorio para los pensionados.

No completarlo no cancela el depósito, pero puede generar un retraso en el pago mientras el sistema verifica la identidad del titular. El organismo recomienda realizarlo con anticipación, en particular antes de que se procesen los pagos de cada mes.

Dónde verificar información y cómo resolver dudas

Un hombre mayor en silla de ruedas recibe documentos de una empleada del IMSS con una camisa azul y credencial. Se observa el logo de IMSS al fondo.
El organismo advirtió que mensajes anónimos, cadenas virales o portales no institucionales que anuncien plazos fatales o amenazas de suspensión deben considerarse intentos de desinformación o fraude. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IMSS señaló que la única fuente válida para conocer cambios en trámites o requisitos es su sitio web oficial en imss.gob.mx/prensa y sus cuentas verificadas en redes sociales.

El organismo advirtió que mensajes anónimos, cadenas virales o portales no institucionales que anuncien plazos fatales o amenazas de suspensión deben considerarse intentos de desinformación o fraude.

Para dudas sobre montos, fechas de depósito o dificultades técnicas, el IMSS habilitó la línea gratuita 800 623 2323, con atención de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas y sábados de 08:00 a 14:00 horas. También es posible acudir a la subdelegación correspondiente, donde la asesoría no tiene costo.

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